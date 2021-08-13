На территории завода "Лукойл" в Одессе дотла сгорели шесть автомобилей, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Вечером, 12 августа, в Одессе на территории неработающего завода "Лукойл" дотла сгорели сразу шесть легковых автомобилей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.
"12 августа в 18 часов 36 минут в Службу спасения поступило сообщение, что на территории недействующего завода "Лукойл" произошел пожар, по адресу Шкодова гора, 1/1. Спасатели оперативно выехали на тушение пожара. По прибытии к месту вызова пожарные установили, что горят шесть автомобилей. Пожар был ликвидирован в 19:06 на общей площади 70 м2", - сказано в сообщении.
Причина и ущерб - устанавливаются.
От ГСЧС привлекались 8 единиц пожарной техники и 24 спасателя.
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https://censor.net/ru/news/3282511/v_ukraine_za_sutki_ot_covid19_umerli_44_cheloveka_zafiksirovany_1_263_novyh_sluchaya_zarajeniya_1_007
Ибо глупость , Радуцкий
Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 1 263 новых случая заражения, 1 007 человек выздоровели
Никогда Яснознание Новых Уровней Сознания поучать не будет с твоим "ко-ко-ко", к кому следует присобачить новую коррупционную схему(СБУ анонсировала масштабные антитеррористические учения на Донбассе с использованием огнестрельного оружия и бронетехники: Призываем сохранять спокойствие
https://censor.net/ru/news/3282441/sbu_anonsirovala_masshtabnye_antiterroristicheskie_ucheniya_na_donbasse_s_ispolzovaniem_ognestrelnogo)Кабмина и Минобороны Украины
21:21 12.08.2021
Выполнение Гособоронзаказа в 2021г опережает прошлогодний график вдвое
https://interfax.com.ua/news/economic/761371.html
Всегда авакову советовала быть острожными с его желаниями, потому что они имеют свойство сбываться зеркалясь там, о чем 95% населения ни понимания ни представления не имеют,.т.е в практике осознанных сновидений.