На территории завода "Лукойл" в Одессе дотла сгорели шесть автомобилей, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Вечером, 12 августа, в Одессе на территории неработающего завода "Лукойл" дотла сгорели сразу шесть легковых автомобилей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

"12 августа в 18 часов 36 минут в Службу спасения поступило сообщение, что на территории недействующего завода "Лукойл" произошел пожар, по адресу Шкодова гора, 1/1. Спасатели оперативно выехали на тушение пожара. По прибытии к месту вызова пожарные установили, что горят шесть автомобилей. Пожар был ликвидирован в 19:06 на общей площади 70 м2", - сказано в сообщении.

Причина и ущерб - устанавливаются.

От ГСЧС привлекались 8 единиц пожарной техники и 24 спасателя.

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Фото: сайт ГСЧС