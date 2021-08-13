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На территории завода "Лукойл" в Одессе дотла сгорели шесть автомобилей, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Вечером, 12 августа, в Одессе на территории неработающего завода "Лукойл" дотла сгорели сразу шесть легковых автомобилей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

"12 августа в 18 часов 36 минут в Службу спасения поступило сообщение, что на территории недействующего завода "Лукойл" произошел пожар, по адресу Шкодова гора, 1/1. Спасатели оперативно выехали на тушение пожара. По прибытии к месту вызова пожарные установили, что горят шесть автомобилей. Пожар был ликвидирован в 19:06 на общей площади 70 м2", - сказано в сообщении.

Причина и ущерб - устанавливаются.

На территории завода Лукойл в Одессе дотла сгорели шесть автомобилей, - ГСЧС 01

От ГСЧС привлекались 8 единиц пожарной техники и 24 спасателя.

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На территории завода Лукойл в Одессе дотла сгорели шесть автомобилей, - ГСЧС 02
На территории завода Лукойл в Одессе дотла сгорели шесть автомобилей, - ГСЧС 03
На территории завода Лукойл в Одессе дотла сгорели шесть автомобилей, - ГСЧС 04
Фото: сайт ГСЧС
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Топ комментарии
+9
Лукойл? Та не нада было тушить 😆😂👍👌.
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13.08.2021 08:25
+6
А що вони там робили на непрацюючому підприємстві?
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13.08.2021 08:27
+5
москалі палають
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13.08.2021 08:20
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москалі палають
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13.08.2021 08:20 Ответить
Маленьке попередження 🧐
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13.08.2021 08:24 Ответить
Лукойл? Та не нада было тушить 😆😂👍👌.
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13.08.2021 08:25 Ответить
А що вони там робили на непрацюючому підприємстві?
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13.08.2021 08:27 Ответить
Тому і підпалили)
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13.08.2021 09:04 Ответить
Припускаю що це були машини охоронників. Хоч підприємство і не працює, але охорона там повинна бути, бо розберуть і заберуть все до останньої гайки.
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13.08.2021 09:08 Ответить
Заправлялись.😂
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13.08.2021 09:51 Ответить
Стояли 😂
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13.08.2021 10:25 Ответить
Сгорели от стыда.
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13.08.2021 08:27 Ответить
Русал, Лукойл... А всех волнует только прыгунья на матрас.
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13.08.2021 08:33 Ответить
Иии, жопой по асфальту все вместе ездить будете, вместе с Кабинетом Министров Украины, ребята.
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 1 263 новых случая заражения, 1 007 человек выздоровели
https://censor.net/ru/news/3282511/v_ukraine_za_sutki_ot_covid19_umerli_44_cheloveka_zafiksirovany_1_263_novyh_sluchaya_zarajeniya_1_007
Ибо глупость , Радуцкий
Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 1 263 новых случая заражения, 1 007 человек выздоровели
Никогда Яснознание Новых Уровней Сознания поучать не будет с твоим "ко-ко-ко", к кому следует присобачить новую коррупционную схему(СБУ анонсировала масштабные антитеррористические учения на Донбассе с использованием огнестрельного оружия и бронетехники: Призываем сохранять спокойствие
https://censor.net/ru/news/3282441/sbu_anonsirovala_masshtabnye_antiterroristicheskie_ucheniya_na_donbasse_s_ispolzovaniem_ognestrelnogo)Кабмина и Минобороны Украины
21:21 12.08.2021
Выполнение Гособоронзаказа в 2021г опережает прошлогодний график вдвое
https://interfax.com.ua/news/economic/761371.html
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13.08.2021 08:33 Ответить
🙄це що таке?🤔
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13.08.2021 09:09 Ответить
Кацапы пытаются заработать.
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13.08.2021 09:16 Ответить
Тоже не могу понять :дум :дум :дум добавки че ли просят из ума выжившие , решившие, что это форма для массовой рассылки корреспонденции рекламного характера лицам, не выражавшим желания её получить, т.е спамерам?
Всегда авакову советовала быть острожными с его желаниями, потому что они имеют свойство сбываться зеркалясь там, о чем 95% населения ни понимания ни представления не имеют,.т.е в практике осознанных сновидений.
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14.08.2021 16:35 Ответить
григоренкина машинка сгорела? то что нажито непосильным трудом...
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13.08.2021 08:43 Ответить
Где енот?
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13.08.2021 08:45 Ответить
кацапи нахватали укаїнських заводів щоб вони простоювали??? щей тихенько їх знищують... куди дивиться зРада, през, РНБО? - в усих неефетивних власників, в перву чергу кацапських, не виконуючих зобов,зання по приватизації, майно негайно репреватизувати й на нові конкурси. й не тягнуть розини.
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13.08.2021 08:48 Ответить
в бедной стране богатые машины ? нехорошо как то! надо уравнивать для соханения балланса!
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13.08.2021 08:54 Ответить
Бог дал, Бог взял На території заводу "Лукойл" в Одесі вщент згоріли шість автомобілів, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4792
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13.08.2021 09:07 Ответить
разворовали машины, а потом дожгли


На території заводу "Лукойл" в Одесі вщент згоріли шість автомобілів, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4158
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13.08.2021 11:37 Ответить
..на то воно одеса, на то воно лукойл...
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13.08.2021 14:08 Ответить
 
 