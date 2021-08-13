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контрразведка (486) Одесская область (3104) СБУ (18668) Харьковщина (4114) наемники РФ (2002)

Два наемника РФ, обстреливавшие позиции украинских воинов, задержаны на Одесчине и Харьковщине, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Два наемника РФ, обстреливавшие позиции украинских воинов, задержаны на Одесчине и Харьковщине, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка СБУ задержала двух бывших наемников "ЛДНР", которые участвовали в обстрелах позиций украинских воинов на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Участников незаконных вооруженных формирований задержали во время спецоперации в Одесской и Харьковской областях. Установлено, что злоумышленники причастны к обстрелам позиций сил АТО.

По данным следствия, в рядах террористов они находились в течение 2014 - 2016 годов. За этот период злоумышленники активно участвовали в боевых действиях против украинских военных в районах Донецка, Дебальцево, Широкино и Докучаевска.

Сейчас следователи органов безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности подозреваемых и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности нашей страны.

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Два наемника РФ, обстреливавшие позиции украинских воинов, задержаны на Одесчине и Харьковщине, - контрразведка СБУ 01
Два наемника РФ, обстреливавшие позиции украинских воинов, задержаны на Одесчине и Харьковщине, - контрразведка СБУ 02
Два наемника РФ, обстреливавшие позиции украинских воинов, задержаны на Одесчине и Харьковщине, - контрразведка СБУ 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+24
пристрелить при попытке к бегству
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13.08.2021 09:45
+13
Расстрелять и простить.
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13.08.2021 09:49
+11
Сейчас зе-упыри выпустят уродов под домашний арест, а суд еще и назначит заплатить компенсацию им. Ведь это свои люди для зе-мародеров. А вот был бы атошник или волонтер, то держали бы без суда и следствия в сизо минимум год.
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13.08.2021 09:53
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пристрелить при попытке к бегству
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13.08.2021 09:45 Ответить
Теперь будут воевать на тюремной параше
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13.08.2021 09:48 Ответить
2 года условно в крайнем случае. Это же не ветераны.
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13.08.2021 10:08 Ответить
Расстрелять и простить.
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13.08.2021 09:49 Ответить
В 1944 году в Киеве на Евбазе ( на площади) таких -- вешали., как пособников немцев.
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13.08.2021 09:53 Ответить
Сейчас зе-упыри выпустят уродов под домашний арест, а суд еще и назначит заплатить компенсацию им. Ведь это свои люди для зе-мародеров. А вот был бы атошник или волонтер, то держали бы без суда и следствия в сизо минимум год.
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13.08.2021 09:53 Ответить
Сколько дерьма... хоть на ту сторону перебрасывай а не вокруг себя. Гапоном попахивает.
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13.08.2021 10:31 Ответить
ну так ничего не меняется, зе-упыри работают так же как и попередники, домашний арест - проверенная процедура
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13.08.2021 10:32 Ответить
Запобіжний захід обирає так званий "суд".
А "суди" наші напічкані сєпарським непотрібом.
Причому здавна.
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13.08.2021 10:36 Ответить
Ого як воны перемистылись по краини и як же немаэ контролю швендяють вси хто попало
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13.08.2021 09:55 Ответить
Потрібно лугандонівців лікувати від сепаратизму напалмом.
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13.08.2021 09:56 Ответить
Расстрелять за пререкание с начальством
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13.08.2021 09:58 Ответить
шо то эти два навароса совсем хилые Два наемника РФ, обстреливавшие позиции украинских воинов, задержаны на Одесчине и Харьковщине, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 7159 приехали подыхать ?
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13.08.2021 10:08 Ответить
Відїстися, бджоли воювали з медом, але їсти все одно хотілося
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23.10.2021 01:59 Ответить
Повезти на следственный эксперимент прямо на передок и чуть-чуть подержать высунутыми из окопов... И канитель со следствием и судом не надо разводить, и лежку снайпера можно вычислить.
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13.08.2021 10:08 Ответить
Абсолютно пркрасная идея. Просто генияальная. Браво. Апплодирую!!!!!
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13.08.2021 10:16 Ответить
щоб показали як вони стріляли, клас, мені теж подобається ідея
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13.08.2021 16:18 Ответить
Адєсчіна і Харкавьщіна - то москворотий незугарний сленг.
Біля Одеси та Харкова.
А затримувати не варто. Утилізувати на смітнику як сміття.
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13.08.2021 10:17 Ответить
А де ж було СБУ, коли вони попали на підконтрольну територію? Як таке взагалі могло статись?
Терористи, диверсанти, вбивці швендяють по Україні як в себе вдома, і взагалі страху не ймуть, бо в нас нема спецслужб, а є організації, які видаляють клістрони з техніки на бойовому чергуванні, переписують їхні номери, і буквально днями декількох росіян вже посадили за те, що продавали нам ці клістрони.
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13.08.2021 10:38 Ответить
Пане, не рвiть серце, всьому свiй час... Адже вбивцi могли зайти на пiдконтрольну територiю нелегально. Але ж бо, спалилися...
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14.08.2021 08:25 Ответить
сивохины кареша
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13.08.2021 10:53 Ответить
В тилу ...
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13.08.2021 19:37 Ответить
Як Антоненка арештовували так по всім каналам показували, як сепарню беруть то ні прізвища, ні харі.
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15.08.2021 08:27 Ответить
Краще було б читати аби було написано "затримано й розстріляно".
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15.08.2021 20:06 Ответить
 
 