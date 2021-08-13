Два наемника РФ, обстреливавшие позиции украинских воинов, задержаны на Одесчине и Харьковщине, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Контрразведка СБУ задержала двух бывших наемников "ЛДНР", которые участвовали в обстрелах позиций украинских воинов на Донбассе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Участников незаконных вооруженных формирований задержали во время спецоперации в Одесской и Харьковской областях. Установлено, что злоумышленники причастны к обстрелам позиций сил АТО.
По данным следствия, в рядах террористов они находились в течение 2014 - 2016 годов. За этот период злоумышленники активно участвовали в боевых действиях против украинских военных в районах Донецка, Дебальцево, Широкино и Докучаевска.
Сейчас следователи органов безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности подозреваемых и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности нашей страны.
Пожалуйста, подождите...
А "суди" наші напічкані сєпарським непотрібом.
Причому здавна.
Біля Одеси та Харкова.
А затримувати не варто. Утилізувати на смітнику як сміття.
Терористи, диверсанти, вбивці швендяють по Україні як в себе вдома, і взагалі страху не ймуть, бо в нас нема спецслужб, а є організації, які видаляють клістрони з техніки на бойовому чергуванні, переписують їхні номери, і буквально днями декількох росіян вже посадили за те, що продавали нам ці клістрони.