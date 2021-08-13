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Строительство крупнейшего спорткомплекса Полтавщины завершат уже в этом году, - ОГА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Испытание гидроизоляции бассейнов в новом спортивном комплексе Полтавы успешно завершено.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Полтавская ОГА.

"Испытания гидроизоляции бассейнов в спортивно-зрелищном комплексе прошли успешно. Сейчас на объекте продолжаются работы по благоустройству территории, фасадные и внутренне-отделочные работы. Рабочие обустраивают вентиляцию и электросеть", - отметил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.

Отмечается, что споткомплекс начали строить еще в 2007 году, однако проект постоянно останавливался. В рамках президентской программы "Большая стройка" завершить строительство планируют уже в этом году.

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Спорткомплекс станет базой для тренировок олимпийской и паралимпийской сборных команд и сможет принимать национальные и международные соревнования.

В самом большом спортивном центре области будет 500 зрительских мест, а весь комплекс будет соответствовать нормам инклюзивности. Здесь смонтируют 50-метровый спортивный бассейн закрытого типа.  Кроме спортивного и синхронного плавания, водного поло и плавания дефлимпийцив и паралимпийцев в комплексе будут заниматься единоборствами - греко-римской и вольной борьбой.

Напомним, в этом году по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в регионах началось создание современных спортивных арен, способных принимать профессиональные международные соревнования - "25 спортивных магнитов".

Кроме того, создают инфраструктуру для массовых занятий спортом. Как заявлял координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, в 2021-м строят и реконструируют 94 стадиона, 18 спортивных интернатов и 100 ДЮСШ, а также начинают строительство 19 ледовых арен.

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Строительство крупнейшего спорткомплекса Полтавщины завершат уже в этом году, - ОГА 01
Строительство крупнейшего спорткомплекса Полтавщины завершат уже в этом году, - ОГА 02
Строительство крупнейшего спорткомплекса Полтавщины завершат уже в этом году, - ОГА 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Отмечается, что споткомплекс начали строить еще в 2007 году

Строительство крупнейшего спорткомплекса Полтавщины завершат уже в этом году, - ОГА - Цензор.НЕТ 5586
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13.08.2021 11:20 Ответить
Нужно укреплять Украинскую армию для защиты более 2000 км границы от кочевого народа московской Орды, а строительством пусть занимаются местный крупный бизнес после уплаты всех налогов, если Орда пойдёт ,то эти все строительства сровняет с землёй, ну а если решили сдать государство Украина московской Орде так скажите это Украинскому народу Строительство крупнейшего спорткомплекса Полтавщины завершат уже в этом году, - ОГА - Цензор.НЕТ 2661
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13.08.2021 11:31 Ответить
И ещё ...после того как Пётр1 под Полтавой разбил шведов, Московия получила чудное название Расея ... история повторяется
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13.08.2021 11:35 Ответить
в рік дефіциту бюджету в 273 млрд. саме час будувати 25 дорогущих неокупних магнітів.
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13.08.2021 12:35 Ответить
 
 