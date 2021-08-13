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наводнение (450) Турция (3229)

Число жертв наводнений в Турции достигло 27 человек, более 200 населенных пунктов остались без электричества. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Число жертв наводнений в северных районах Турции достигло 27 человек: 25 человек погибли в провинции Кастамону, еще двое – в Синопе.

Такие данные обнародовало агентство по чрезвычайным ситуациям страны 13 августа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на газету Hürriyet Daily News. 

Кроме того, в провинции Бартын продолжаются поиски пропавшего без вести. Эвакуированы более 1,3 тыс. человек, проинформировала пресс-служба ведомства.

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В Кастамону и Синопе без электричества остались более 200 населенных пунктов, разрушены мосты и дороги. Людей эвакуировали на вертолетах. 

Наводнения принесли хаос в северные провинции как раз когда власти объявили, что лесные пожары, бушевавшие в южных прибрежных регионах Турции в течение двух недель, взяты под контроль.

Число жертв наводнений в Турции достигло 27 человек, более 200 населенных пунктов остались без электричества 01
Число жертв наводнений в Турции достигло 27 человек, более 200 населенных пунктов остались без электричества 02
Число жертв наводнений в Турции достигло 27 человек, более 200 населенных пунктов остались без электричества 03
Число жертв наводнений в Турции достигло 27 человек, более 200 населенных пунктов остались без электричества 04
Число жертв наводнений в Турции достигло 27 человек, более 200 населенных пунктов остались без электричества 05
Число жертв наводнений в Турции достигло 27 человек, более 200 населенных пунктов остались без электричества 06
Число жертв наводнений в Турции достигло 27 человек, более 200 населенных пунктов остались без электричества 07
Число жертв наводнений в Турции достигло 27 человек, более 200 населенных пунктов остались без электричества 08
Число жертв наводнений в Турции достигло 27 человек, более 200 населенных пунктов остались без электричества 09
Число жертв наводнений в Турции достигло 27 человек, более 200 населенных пунктов остались без электричества 10

ФОТО: ЕРА
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Бідосіни самальоти влаштували потоп.
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13.08.2021 12:16 Ответить
вот беда ! что не сгорело - то потом накрыло...
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13.08.2021 12:20 Ответить
б*же, жаль людей, хотя как-то надо придвидеть опасные районы и делать водоотводы что ли?
как у нас на ЗК - каждый год лазили по улицам "наводнившиеся" - памагите, нас затопилоооо(а **** ты жебраешь за 500 км. от дома то?)
теперь вырубают лес и потом удивляются шо оползни и наводнения - хотя это так просто вид делают такой - понимая прекрасно шо бабло заработать легко, а пострадавших у нас любят - еще и отстроят хибару за госсчет, а на второй год - по новой пойдет то же так же Число жертв наводнений в Турции достигло 27 человек, более 200 населенных пунктов остались без электричества - Цензор.НЕТ 1814
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13.08.2021 12:28 Ответить
Наглядный пример - что будет со страной если туда приедут отдыхать кацапы. Искренне жаль турецкий народ. Терпения вам и выдержки для ликвидации последствий посещения страны росс. рептилоидами.
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13.08.2021 12:41 Ответить
Жаль турок, то пожежі, то потопи!
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13.08.2021 12:50 Ответить
 
 