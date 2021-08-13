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На Прикарпатье медики впервые провели родственную трансплантацию почки, - Минздрав. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Здоровье

На базе Центральной городской клинической больницы Ивано-Франковского городского совета бригада врачей во главе с директором Тарасом Масляком провела первую в регионе семейную трансплантацию почки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Реципиент - 25-летний мужчина, который с 2017 года находился на программном гемодиализе. Донором почки стал родной отец.

"Трансплантация состоялась благодаря сотрудничеству с врачами "Клинической больницы скорой медицинской помощи Львова". Собственно оперативные вмешательства были проведены с участием специалистов обоих заведений", - говорится в сообщении.

На сегодня состояние реципиента и донора стабильное, они находятся под круглосуточным наблюдением команды врачей.

Трансплантация состоялась за государственный счет в рамках пилотного проекта Министерства здравоохранения.

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На Прикарпатье медики впервые провели родственную трансплантацию почки, - Минздрав 01
На Прикарпатье медики впервые провели родственную трансплантацию почки, - Минздрав 02
На Прикарпатье медики впервые провели родственную трансплантацию почки, - Минздрав 03
На Прикарпатье медики впервые провели родственную трансплантацию почки, - Минздрав 04

Автор: Богдан Гуньковський
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А мозги не пробовали пересаживать? А то найвелычнишому как-то не очень без них. На Прикарпатье медики впервые провели родственную трансплантацию почки, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2740
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13.08.2021 12:34 Ответить
а срать в комментариях не пробовал? а то как то от тебя попахивает неприлично
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13.08.2021 12:45 Ответить
Здоровья сыну и отцу. Врачам спасибо и успехов.
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13.08.2021 12:50 Ответить
 
 