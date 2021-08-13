Полицейские уничтожили 10 млн кустов конопли на Донетчине. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Две плантации наркосодержащих растений обнаружили оперативники территориального управления по борьбе с наркопреступностью во время проведения аэроразведки территории Константиновского района Донецкой области. Посевы находились на территории поселков Русин Яр и Степановка, их общая площадь составляла около 15 гектаров.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Донецкой области.
"В общем полицейские насчитали около 10 млн кустов конопли. Наркопосевы уничтожены на месте с помощью спецтехники и сожжены. Отобранные образцы направлены на проведение экспертного исследования.
Сейчас полиция устанавливает владельцев посевов. По обоим фактам возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины (Посев или выращивание снотворного мака или конопли)", - отмечается в сообщении.
В пресс-службе продолжили: "Также в Константиновке полицейские, в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 310 УК Украины провели санкционированный обыск по месту жительства 44-летнего мужчины. Во время следственных действий в доме мужчины правоохранители обнаружили растения конопли, маковую солому, устройство для курения каннабиса, винтовку переоборудованную кустарным способом и боеприпасы.
Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы".
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быдлабаранов и их заложников...
в Вилларибо сегодня паганый день - копы спалили 300 кустов конопли
а вот в Виллабаджо - праздник! - дым пошел в их сторону ))))
можно было пошить из них рубашки, сделать ткань на те же экосумки.
Идиоты блин.
15 гектар / 10 млн = 0,015 м.кв.
По 1 кусту на 1,5 квадратных сантиметра??
Малехо прибрехали.
Бутусов, не паплюж мову, учись поки не пізно.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Русин_Яр