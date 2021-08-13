РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13727 посетителей онлайн
Новости Фото Происшествия
3 495 53
конопля (133) Донецкая область (7126) борьба с наркотиками (123)

Полицейские уничтожили 10 млн кустов конопли на Донетчине. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Две плантации наркосодержащих растений обнаружили оперативники территориального управления по борьбе с наркопреступностью во время проведения аэроразведки территории Константиновского района Донецкой области. Посевы находились на территории поселков Русин Яр и Степановка, их общая площадь составляла около 15 гектаров.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Донецкой области.

"В общем полицейские насчитали около 10 млн кустов конопли. Наркопосевы уничтожены на месте с помощью спецтехники и сожжены. Отобранные образцы направлены на проведение экспертного исследования.

Сейчас полиция устанавливает владельцев посевов. По обоим фактам возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины (Посев или выращивание снотворного мака или конопли)", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе продолжили: "Также в Константиновке полицейские, в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 310 УК Украины провели санкционированный обыск по месту жительства 44-летнего мужчины. Во время следственных действий в доме мужчины правоохранители обнаружили растения конопли, маковую солому, устройство для курения каннабиса, винтовку переоборудованную кустарным способом и боеприпасы.

Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лаборатория по производству наркотиков ликвидирована на Житомирщине, изъято "товара" на 70 млн грн, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские уничтожили 10 млн кустов конопли на Донетчине 01
Полицейские уничтожили 10 млн кустов конопли на Донетчине 02
Полицейские уничтожили 10 млн кустов конопли на Донетчине 03
Полицейские уничтожили 10 млн кустов конопли на Донетчине 04
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+15
Що ж ви робите? То ж презЕдентська програма "великого залісництва".
показать весь комментарий
13.08.2021 13:04
+12
А зеленский же хотел миллиард посадить !
показать весь комментарий
13.08.2021 13:04
+11
Ай яй яй , ну как же так . ? Нужно позвоніть Баканову , по поводу єтіх чєртєй ! Полицейские уничтожили 10 млн кустов конопли на Донетчине - Цензор.НЕТ 9642 .

Полицейские уничтожили 10 млн кустов конопли на Донетчине - Цензор.НЕТ 8176 ..
показать весь комментарий
13.08.2021 13:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Скурили?... Полицейские уничтожили 10 млн кустов конопли на Донетчине - Цензор.НЕТ 6145
показать весь комментарий
13.08.2021 13:03 Ответить
жестоко...
показать весь комментарий
13.08.2021 13:18 Ответить
А зеленский же хотел миллиард посадить !
показать весь комментарий
13.08.2021 13:04 Ответить
Полицейские уничтожили 10 млн кустов конопли на Донетчине - Цензор.НЕТ 1614
показать весь комментарий
13.08.2021 13:10 Ответить
Не сможет. Он на перекуре их больше выкуривает, чем сажает во время своей "работы".
показать весь комментарий
13.08.2021 13:28 Ответить
Що ж ви робите? То ж презЕдентська програма "великого залісництва".
показать весь комментарий
13.08.2021 13:04 Ответить
Варвари... людина старалася, садила, піклувалася Полицейские уничтожили 10 млн кустов конопли на Донетчине - Цензор.НЕТ 2469 і трошки не дочекалася легалізації, яку мають затвердити у вересні Полицейские уничтожили 10 млн кустов конопли на Донетчине - Цензор.НЕТ 9732
показать весь комментарий
13.08.2021 13:05 Ответить
олеснения Украины
показать весь комментарий
13.08.2021 13:07 Ответить
облысения Украины
показать весь комментарий
13.08.2021 13:12 Ответить
"Отобранные образцы направлены на проведение экспертного исследования." На Банкову?
показать весь комментарий
13.08.2021 13:29 Ответить
зтого медицинского лекарства на всю Украину хватило бы
показать весь комментарий
13.08.2021 13:06 Ответить
так и пишите- массово скурили , оптом
показать весь комментарий
13.08.2021 13:06 Ответить
Ай яй яй , ну как же так . ? Нужно позвоніть Баканову , по поводу єтіх чєртєй ! Полицейские уничтожили 10 млн кустов конопли на Донетчине - Цензор.НЕТ 9642 .

Полицейские уничтожили 10 млн кустов конопли на Донетчине - Цензор.НЕТ 8176 ..
показать весь комментарий
13.08.2021 13:06 Ответить
Поліцейські знищили 10 млн кущів конопель на Донеччині - Цензор.НЕТ 6683
показать весь комментарий
13.08.2021 14:04 Ответить
ВАРВАРЫ
показать весь комментарий
13.08.2021 13:07 Ответить
Крепкие сельхозхозяйственники Януковича горюют

Полицейские уничтожили 10 млн кустов конопли на Донетчине - Цензор.НЕТ 4894
показать весь комментарий
13.08.2021 13:08 Ответить
по наколотым апельсинам...
показать весь комментарий
13.08.2021 13:12 Ответить
Блин, аставили "защитничков даунбаССа" без кайфу
показать весь комментарий
13.08.2021 13:10 Ответить
Покусились на бизнес Зеленскаго.
показать весь комментарий
13.08.2021 13:10 Ответить
А причем тут Порошенко он из одесской обл,и потом єто зешобло собирается легализовать канабис, на надо тут снова на попередников кивать.
показать весь комментарий
13.08.2021 13:15 Ответить
Звісно, до чого тут ЗенеЛох, якщо мізків немає у тебе? Поліцейські знищили 10 млн кущів конопель на Донеччині - Цензор.НЕТ 3987
показать весь комментарий
13.08.2021 13:41 Ответить
Зеленский потребитель и иноватор легализации канабиса в Украине,зачем же уничтожать то что будет потом сеять и продавать?Только зебильчики не понимают с первого раза.
показать весь комментарий
13.08.2021 13:56 Ответить
Ну и где ваша логика?
показать весь комментарий
14.08.2021 06:37 Ответить
А твоя?Ты давай не тролли ,пока я админу не написала.
показать весь комментарий
14.08.2021 09:49 Ответить
Бизнес зюзи - служить своему смотрящему - ермаку, управляющему ордами парикмахеров и мясников, стригущих и режущих огромное стадо быдла баранов и их заложников...
показать весь комментарий
13.08.2021 13:17 Ответить
***
в Вилларибо сегодня паганый день - копы спалили 300 кустов конопли
а вот в Виллабаджо - праздник! - дым пошел в их сторону ))))
показать весь комментарий
13.08.2021 13:16 Ответить
зачем было сжигать, производя СО2?
можно было пошить из них рубашки, сделать ткань на те же экосумки.
Идиоты блин.
показать весь комментарий
13.08.2021 13:19 Ответить
и так пожары кругом
показать весь комментарий
13.08.2021 13:25 Ответить
Вот это был косякам косяк. Поліцейські знищили 10 млн кущів конопель на Донеччині - Цензор.НЕТ 6651
показать весь комментарий
13.08.2021 13:26 Ответить
Там самолет ни один не упал с подветренной стороны? Это ж новая система ПВО. 80-й лвл.
показать весь комментарий
13.08.2021 13:29 Ответить
10 млн кустов??
15 гектар / 10 млн = 0,015 м.кв.
По 1 кусту на 1,5 квадратных сантиметра??
Малехо прибрехали.
показать весь комментарий
13.08.2021 13:28 Ответить
Як з вартістю відновлення дверерей в ОП, як всюди і завжди.....
показать весь комментарий
13.08.2021 13:30 Ответить
В квадратном метре немного больше кв. сантиметров, чем в обычном. Раз эдак в 100. Поліцейські знищили 10 млн кущів конопель на Донеччині - Цензор.НЕТ 1321
показать весь комментарий
13.08.2021 13:31 Ответить
Ви кажете все вірно, але виходить, що 1 кущ на 150кв.см., тобто приблизно 12*12см. А тепер подивіться на щільність посадки на фото Поліцейські знищили 10 млн кущів конопель на Донеччині - Цензор.НЕТ 606. Зеля точно не у програшу Поліцейські знищили 10 млн кущів конопель на Донеччині - Цензор.НЕТ 7300
показать весь комментарий
13.08.2021 13:51 Ответить
Я підозрюю, там приблизно так і рахують - певна площа насаджень приймається за умовний кущ (в такі норми, як правило потрапляють дані, які завищують показники порівняно з реальними.). Реально рахувати всі кущі особливого сенсу немає, а для новин або обгрунтувань премій більші цифри - саме те, що треба. Поліцейські знищили 10 млн кущів конопель на Донеччині - Цензор.НЕТ 6451
показать весь комментарий
13.08.2021 14:11 Ответить
15 га веселья!!!!!!!!
показать весь комментарий
13.08.2021 13:53 Ответить
Когда отчитались про миллионы кустов, ржали всем отделом.
показать весь комментарий
13.08.2021 13:55 Ответить
В Кварталі-95 оголошено жало̀бу.
показать весь комментарий
13.08.2021 14:00 Ответить
Да,нелады у полиции дела с арифметикой. 15 гектаров это 150 000 квадратных метров. 10 000 000 /150 000 = 66,6. Хотел бы я видеть того умельца который впихнул 66 растений конопли на 1 квадратный метр.
показать весь комментарий
13.08.2021 15:06 Ответить
sqrt(66.6) = 8.12 це кількість кущів на 1 м рядка. Не так вже й багато. Це приблизно через кожні 12 см.
показать весь комментарий
13.08.2021 19:42 Ответить
А вы видели какого размера вырастает куст конопли?
показать весь комментарий
14.08.2021 18:50 Ответить
бачив
показать весь комментарий
14.08.2021 18:59 Ответить
Русин Яр
Бутусов, не паплюж мову, учись поки не пізно.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Русин_Яр
показать весь комментарий
13.08.2021 15:11 Ответить
показать весь комментарий
13.08.2021 15:12 Ответить
Вове конопля не нужна, он медленное не любит) Лучше пусть ищут дорогу)
показать весь комментарий
13.08.2021 19:16 Ответить
Могли б ці коноплі пустити на виробництво мотузків. А то прийде час, а вішати не буде на чому.
показать весь комментарий
13.08.2021 19:43 Ответить
Уничтожили по скифскому методу??? Поставили армейскую палатку и там развели костер из кустов конопли?
показать весь комментарий
14.08.2021 18:52 Ответить
 
 