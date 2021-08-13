В Украину впервые в истории привезли оригинал Конституции Пилипа Орлика, - ОП. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
В Украину доставлен оригинал Конституции Пилипа Орлика для временного экспонирования в рамках празднования 30-й годовщины независимости. Все желающие смогут увидеть этот исторический документ с 16 августа по 14 ноября 2021 в Софийском соборе в Киеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Конституция Пилипа Орлика (1710) прибыла в Украину впервые за 311 лет с момента своего создания. Соответствующее задание президент Зеленский поставил главе МИД Украины Дмитрию Кулебе. Переговоры продолжались много месяцев, ведь шведская сторона была готова предоставлять только копии документа. Но благодаря упорной работе МИД, посольства Украины в Королевстве Швеция, Министерства культуры Национальный архив Швеции согласился предоставить взаймы оригинал латиноязычной версии Конституции Пилипа Орлика.
"Этот документ считается одной из первых конституций Европы. Он фактически провозглашал в Украине независимую республику с протекторатом шведского короля вместо подданства царю, что было большим шагом вперед в политической мысли того времени. Хотя реальной силы Конституция Пилипа Орлика так и не получила, поскольку составлялась на чужбине, а ее создатели не могли вернуться на родину, но в истории она осталась как оригинальный правовой документ, который впервые в Европе обосновывает возможность существования парламентской демократической республики", - говорится в сообщении.
Первая украинская Конституция была принята на собрании казачества возле городка Тягин на правом берегу реки Днестр 5 апреля 1710. Она содержит преамбулу, 16 статей и присягу гетмана. Конституция Пилипа Орлика была создана в двух экземплярах: на украинском и латинском языках и имеет две староукраинские редакции. Оригинал, написанный рукой Пилипа Орлика, хранится в Национальном архиве Швеции в Стокгольме.
В ОП отметили, что прибытие документа, который впервые провозглашал украинскую независимость, на территорию независимой и суверенной Украины стало еще одним шагом в восстановлении исторической преемственности Украины со времен Руси, козацкой державы, Украинской Народной Республики и по сей день.
Пожалуйста, подождите...
🤣🤣🤣.
VIII
Доповідати Ясновельможному гетьману про всі державні, військові справи повинні генеральні особи, які відповідно до служби постійно перебувають при гетьманові, а не СЛУГИ ХАТНІ, які жодними військовими справами не повинні цікавитися і не втручатися в державні інтереси.
забудьте про него.
арахамияСралин прокинул США не только с оплатой, но и с возвратом уцелевшей техники по договору!
Вход на концерт к 30-летию независимости будет стоить до 2,7 тысяч гривен.
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Один з найстаріших музеїв світу - галерея Уффіці у Флоренції - першим у світі почав масовий продаж шедеврів живопису в цифровому форматі. Т.е это оригинал и по строкам и по столбцам. Считай 3D копия.
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перед громадой.
Перша в світі Українська Конституція стала важливою основою подальшого розвитку української держави, символом боротьби за відновленні незалежної суверенної Української держави правонаступницю Київської Русі ..
Українська Конституція випередила час. її було прийнято тоді, коли французькі та англійські політики тільки починали розробляти гуманістичні ідеї та загальногромадянські демократичні принципи. Вона ввібрала в себе творчі та наукові досягнення тодішньої політичної і правової думки Європи і стала першою демократичною Конституцією світу. Але на жаль поруч завжди перебувала і перебуває дика Орда московитів в якій ніколи не було демократичних засад держави, а були жахливий ординський деспотизм сатрапів царизму з безправними дикими рабами москалями. А потім, був кривавий сталінський комуно - фашизм, а тепер полуфашизм )(уйла.... Які ніколи не давали і не дають нормально розвиватися сусіднім демократичним країнам, завжди прагнучі завоювати, колонізувати і закабалити їх.-
В офисе Президента эти конституции явно не читали, Потому-что, если бы читали, то не говорили бы о том, что это какое-то новшество в политической мысли или, что она обосновывает возможность существования парламентской демократической республики.
Кто ее не читал - немедленно прочитайте. Документ интереснейший. Тот, кто составит себе труд пробраться между всякими там факторумами, элекциями, посессорами, подсуседниками и прочими индуктами, а так же разобраться о чём, собственно говоря, речь, тот уяснит для себя два важных обстоятельства. 1. Жители Малороссии 18-го века были никак не глупее жителей века 21-го (я бы предположил, что где-то даже и поумнее). 2. Становится совершенно ясным, почему подавляющее большинство жителей Гетманщины не пошло ни за Мазепой, ни за старшиной, ни за Орликом.