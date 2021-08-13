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В Украину впервые в истории привезли оригинал Конституции Пилипа Орлика, - ОП. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

В Украину доставлен оригинал Конституции Пилипа Орлика для временного экспонирования в рамках празднования 30-й годовщины независимости. Все желающие смогут увидеть этот исторический документ с 16 августа по 14 ноября 2021 в Софийском соборе в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Конституция Пилипа Орлика (1710) прибыла в Украину впервые за 311 лет с момента своего создания. Соответствующее задание президент Зеленский поставил главе МИД Украины Дмитрию Кулебе. Переговоры продолжались много месяцев, ведь шведская сторона была готова предоставлять только копии документа. Но благодаря упорной работе МИД, посольства Украины в Королевстве Швеция, Министерства культуры Национальный архив Швеции согласился предоставить взаймы оригинал латиноязычной версии Конституции Пилипа Орлика.

В Украину впервые в истории привезли оригинал Конституции Пилипа Орлика, - ОП 01

"Этот документ считается одной из первых конституций Европы. Он фактически провозглашал в Украине независимую республику с протекторатом шведского короля вместо подданства царю, что было большим шагом вперед в политической мысли того времени. Хотя реальной силы Конституция Пилипа Орлика так и не получила, поскольку составлялась на чужбине, а ее создатели не могли вернуться на родину, но в истории она осталась как оригинальный правовой документ, который впервые в Европе обосновывает возможность существования парламентской демократической республики", - говорится в сообщении.

В Украину впервые в истории привезли оригинал Конституции Пилипа Орлика, - ОП 02

Читайте: Впервые за 311 лет в Украину доставили оригинал Конституции Пилипа Орлика, - "слуга народа" Совгиря

Первая украинская Конституция была принята на собрании казачества возле городка Тягин на правом берегу реки Днестр 5 апреля 1710. Она содержит преамбулу, 16 статей и присягу гетмана. Конституция Пилипа Орлика была создана в двух экземплярах: на украинском и латинском языках и имеет две староукраинские редакции. Оригинал, написанный рукой Пилипа Орлика, хранится в Национальном архиве Швеции в Стокгольме.

В ОП отметили, что прибытие документа, который впервые провозглашал украинскую независимость, на территорию независимой и суверенной Украины стало еще одним шагом в восстановлении исторической преемственности Украины со времен Руси, козацкой державы, Украинской Народной Республики и по сей день. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оригинал конституции Пилипа Орлика украинцы смогут увидеть в Софийском соборе с 16 августа, - Зеленский

В Украину впервые в истории привезли оригинал Конституции Пилипа Орлика, - ОП 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+18
Знав би Орлик, що через 300 років мудрий наріт вибере жалюгідного шута президентом
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13.08.2021 13:10
+17
Только благодаря шведам эта конституция сохранилась до сих пор, иначе была бы уничтожена ордынцами.
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13.08.2021 13:18
+15
Ни в коем случае, зешобло раздерибанит, надо смотреть внимательно чтобы и конституцию Орлика не сперли,сейчас у власти такие аферюги все можно ожидать.
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13.08.2021 13:08
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Правила форума Совет форумчан
Лучше б привезли золото Полуботка!!!
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13.08.2021 13:03 Ответить
Ни в коем случае, зешобло раздерибанит, надо смотреть внимательно чтобы и конституцию Орлика не сперли,сейчас у власти такие аферюги все можно ожидать.
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13.08.2021 13:08 Ответить
Хіба міг подумати Орлик що у нас будуть при владі недоумки?
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13.08.2021 13:10 Ответить
Мабуть подумав, велика була людина, інакше ця констітуція залишилася би в Україні.
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13.08.2021 13:12 Ответить
8я статья Конституции Пилипа Орликак как раз про Андрея Елдака:

🤣🤣🤣.
VIII

Доповідати Ясновельможному гетьману про всі державні, військові справи повинні генеральні особи, які відповідно до служби постійно перебувають при гетьманові, а не СЛУГИ ХАТНІ, які жодними військовими справами не повинні цікавитися і не втручатися в державні інтереси. В Україну вперше в історії привезли оригінал Конституції Пилипа Орлика, - ОП - Цензор.НЕТ 541
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13.08.2021 13:34 Ответить
Недоумки крадені гроші зберігають подалі від України -- у Швейцарії. а патріоти -- Конституцію у Швеції...
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13.08.2021 15:18 Ответить
А сенс? Щоби його роздерибанили ненаситні чиновники, депутати, судді?..
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13.08.2021 15:01 Ответить
Золото Полуботка пошло в уплату ленд-линза во время 2 мировой.
забудьте про него.
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13.08.2021 16:30 Ответить
какая еще уплата ленд-лиза? вонючая горная обезьяна арахамия Сралин прокинул США не только с оплатой, но и с возвратом уцелевшей техники по договору! В Україну вперше в історії привезли оригінал Конституції Пилипа Орлика, - ОП - Цензор.НЕТ 6791
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13.08.2021 19:03 Ответить
...підлога завжди нижче плінтуса...
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15.08.2021 16:02 Ответить
В Украине в первый раз за все годы независимости праздничный концерт будет ПЛАТНЫМ!

Вход на концерт к 30-летию независимости будет стоить до 2,7 тысяч гривен.
Билеты на шоу на сайте Karabas продают как "благотворительный взнос". Стоимость билета составляет от 200 до 2700 гривен в зависимости от сектора
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13.08.2021 13:10 Ответить
2700? НА Kiss чи Rammstein дешевше було!
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13.08.2021 13:43 Ответить
Хто хоче подивитися кіркорова та квартал - нехай платять, Буде їм балаган з зайчиками.
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13.08.2021 15:21 Ответить
Знав би Орлик, що через 300 років мудрий наріт вибере жалюгідного шута президентом
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13.08.2021 13:10 Ответить
То спалив би її нафіг, як Гоголь мертві душі? 🤣🤣🤣.
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13.08.2021 13:11 Ответить
не тільки шута, а ще й ж.да В Україну вперше в історії привезли оригінал Конституції Пилипа Орлика, - ОП - Цензор.НЕТ 3743
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13.08.2021 19:04 Ответить
Ой зря! Москали украдут и фальцифицируют или уничтожат.
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13.08.2021 13:11 Ответить
Для того й випросили...
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13.08.2021 15:23 Ответить
Только благодаря шведам эта конституция сохранилась до сих пор, иначе была бы уничтожена ордынцами.
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13.08.2021 13:18 Ответить
І кому її привезли???? Одному краще б золото, інший жаліється що концерт платний....
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13.08.2021 13:19 Ответить
А Оресту "какая разница".
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13.08.2021 13:24 Ответить
Де ти це побачив, дурбецало?!
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13.08.2021 13:25 Ответить
В твоих словах.
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13.08.2021 13:27 Ответить
А третій виконує задания кремля, мля...
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13.08.2021 15:24 Ответить
Він ще, мабуть, винний що у людей в голові пусто...
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13.08.2021 15:31 Ответить
дык, тут ее и оставляйте!!!
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13.08.2021 13:20 Ответить
Этого делать нельзя! Только шведам на вечное хранение!
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13.08.2021 13:24 Ответить
не надійно - краще там
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13.08.2021 13:27 Ответить
Залишати подібні історичні реліквії і документи на самій лінії фронту правової Цивілізації з тоталітарною Ордою нерозумно.
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13.08.2021 14:46 Ответить
Это оригинал, а то была копия?...Хмммм...... и тут как бы в тему ...кассы для музеев, а почему бы и нет?????

Один з найстаріших музеїв світу - галерея Уффіці у Флоренції - першим у світі почав масовий продаж шедеврів живопису в цифровому форматі. Т.е это оригинал и по строкам и по столбцам. Считай 3D копия.

Для покупки вже доступні цифрові копії «Народження Венери» Сандро Боттічеллі, «Венери Урбінської» Тітцана, «Вакха» Караваджо, картин Мікеланджело, Бронзіно, Рубенса і Каналетто. Масштаб копій - 1: 1.
Всі зображення сертифіковані і захищені системою цифрового шифрування. У кожної картини свій код для посвідчення права власності.
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13.08.2021 13:29 Ответить
Лучше бы зе-бил прочитал действующую Конституцию Украины. А то за два года шутовского преЗеденства не удостоился...
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13.08.2021 13:54 Ответить
Там очень много написано непонятного...
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13.08.2021 19:25 Ответить
непонятно только для тупых зе-билов. А так все понятно, - разделение власти, путь в НАТО ив ЕС. Шо не ясно?!
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13.08.2021 19:35 Ответить
У першому розділі першої в світі Української Конституції йдеться про віру, в ньому зазначено що підпорядкування Української церкви має бути не окупантами з Москви, а Вселенському Константинопольському патріархату, з подальшим вже незалежним автокефальних Патріархатом Київським і всієї Руси-України. Також згадана в Конституції теорія походження українців, від слов'ян і готів, (русичів -варяг). Проголошувалася вічність і недоторканність кордонів України. А територіальна цілісність незалежної України -Русі не могла бути порушена ні в результаті нападів іноземних держав, ні через непродумані рішення (зради) її правителів, зради і капітуляції яка відбувається і зараз..
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13.08.2021 14:50 Ответить
Зеленского не подпускать, а то он скурит ту страницу, где про подотчётность власти
перед громадой.
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13.08.2021 14:53 Ответить
Він вже показав наочно, як цінує святе місце -- Софійську площу. Пофіг йому ще оригінал Конституції, скажуть, миші з'їли.
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13.08.2021 15:31 Ответить

Перша в світі Українська Конституція стала важливою основою подальшого розвитку української держави, символом боротьби за відновленні незалежної суверенної Української держави правонаступницю Київської Русі ..
Українська Конституція випередила час. її було прийнято тоді, коли французькі та англійські політики тільки починали розробляти гуманістичні ідеї та загальногромадянські демократичні принципи. Вона ввібрала в себе творчі та наукові досягнення тодішньої політичної і правової думки Європи і стала першою демократичною Конституцією світу. Але на жаль поруч завжди перебувала і перебуває дика Орда московитів в якій ніколи не було демократичних засад держави, а були жахливий ординський деспотизм сатрапів царизму з безправними дикими рабами москалями. А потім, був кривавий сталінський комуно - фашизм, а тепер полуфашизм )(уйла.... Які ніколи не давали і не дають нормально розвиватися сусіднім демократичним країнам, завжди прагнучі завоювати, колонізувати і закабалити їх.-
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13.08.2021 15:36 Ответить
Ну, наверное все-таки не "Конституция Орлика", а конституции (во множественном числе): Pacta et Constitutiones (договоры и постановления) - именно так документ именуется.
В офисе Президента эти конституции явно не читали, Потому-что, если бы читали, то не говорили бы о том, что это какое-то новшество в политической мысли или, что она обосновывает возможность существования парламентской демократической республики.
Кто ее не читал - немедленно прочитайте. Документ интереснейший. Тот, кто составит себе труд пробраться между всякими там факторумами, элекциями, посессорами, подсуседниками и прочими индуктами, а так же разобраться о чём, собственно говоря, речь, тот уяснит для себя два важных обстоятельства. 1. Жители Малороссии 18-го века были никак не глупее жителей века 21-го (я бы предположил, что где-то даже и поумнее). 2. Становится совершенно ясным, почему подавляющее большинство жителей Гетманщины не пошло ни за Мазепой, ни за старшиной, ни за Орликом.
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14.08.2021 03:20 Ответить
это подделка новодел глаза откройте
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14.08.2021 21:48 Ответить
Пропадет, как пить дать
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15.08.2021 21:23 Ответить
 
 