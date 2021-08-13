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Водитель Volkswagen сбил двух детей в Одессе. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В Суворовском районе Одессы произошло ДТП, в результате которого пострадали двое детей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении патрульной полиции Одесской области в Telegram.
"По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по улице Семена Палия, совершил наезд на несовершеннолетних пешеходов, которые переходили дорогу в неустановленном месте", - сказано в сообщении.
В результате аварии в больницу доставлены 8-летний мальчик и 14-летняя девочка.
Детали происшествия выяснит следствие.
Топ комментарии
+5 Орест Орест
показать весь комментарий13.08.2021 14:12
+4 Pacersoft Assa
показать весь комментарий13.08.2021 14:02
+4 Mikev V
показать весь комментарий13.08.2021 14:08
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Двое детей в Одессе попали под Volkswagen, переходя через дорогу в неустановленном месте . ФОТО
Согласен с тем, что тебя за это преступление нужно расстрелять?
Чтобы на тупо давить на гальма, двигаясь прямо и надеясь что не задавишь, а быть уверенным что столкновения избежишь, несмотря на ограничение обзора в виде дерева и скутериста, за ним притаившемся
родителям пострадавших детей желательно рассказать че они должны были водителю деньги ( чеб умысел был )
не нарушайте пдд и все будет Ок
Це нічого не коштує .
Фольц срібний ,їде тихо круживна тінь маскує водій - хто тебе побачить,з якої відстані ?
-ти сам можеш збільшити шанси на уникнення ДТП просто і безплатно Рушаючи увімкни бижнє світло.
Навіть в дворах,в любий час доби.