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В Одесской области сломанный парусный катамаран с шестью взрослыми и тремя детьми унесло в море. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Одесской области парусный катамаран Ананда 929 со сломанной мачтой, на борту которого находились шестеро взрослых и трое детей, унесло в море.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Казенное предприятие "Морская поисково Спасательная Служба" в Facebook.

"12 августа 2021 в 18:08 дежурный капитан-координатор Государственного морского спасательно-координационного центра казенного предприятия "Морской поисково-спасательной службы" получил сообщение от оперативного дежурного Управления ГСЧС в Одесской области о том, что парусный катамаран "Ананда 929" с шестью взрослыми и тремя детьми на борту со сломанной мачтой относит в море. Судно находится в районе пгт Черноморское на удалении 1,5-2 км от берега", - сказано в сообщении.

Спасатели подготовили и задействовали поисковый катер ПРК-02 КП Морской поисково-спасательной службы.

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В 18:55 экипаж "ТРК-02" осуществил эвакуацию экипажа и пассажиров катамарана на свой борт и начал сопровождение катамарана в Сосновый берег. В медицинской помощи спасенные люди не нуждались.

В Одесской области сломанный парусный катамаран с шестью взрослыми и тремя детьми унесло в море 01
В Одесской области сломанный парусный катамаран с шестью взрослыми и тремя детьми унесло в море 02
В Одесской области сломанный парусный катамаран с шестью взрослыми и тремя детьми унесло в море 03
В Одесской области сломанный парусный катамаран с шестью взрослыми и тремя детьми унесло в море 04
В Одесской области сломанный парусный катамаран с шестью взрослыми и тремя детьми унесло в море 05
Фото: КП "Морская поисково Спасательная Служба"
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Топ комментарии
+8
мдя. на таком самотопе выходить в море с детьми на борту..... тут слова бессильны
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13.08.2021 15:10
+7
Да, точно, это они уже в рубке катера.
Усталые, довольные и обосцавшиеся от романтики.
Унесённые ветром ....
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13.08.2021 15:24
+6
Сидииииить, зжалась... ПАгулялі, млять?!
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13.08.2021 15:03
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Сидииииить, зжалась... ПАгулялі, млять?!
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13.08.2021 15:03 Ответить
ь на нГоловне теліфон є (рятувальний жилет для дітвака? нє ,не слишалі!) Маша!! Ти сейчас умреш!! Прікінь, нас на катмаре унесло в море! Да вместе с детьмі!Спасателі спасалі!!!Так у етіх спасателей даже одеял простих не то что термо не нашлось! (а це дійсно питання чому на борту рятівника елементарщини немє...)
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13.08.2021 15:07 Ответить
Подивіться на термометр. Вам потрібна зараз ковдра?
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13.08.2021 15:13 Ответить
мы его только вчера выписали, в анамнезе товарищь путал тёплое с мягким.
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13.08.2021 15:33 Ответить
Яка ковдра? Навіщо вона у таких умовах? Вони не в воді були, а на катамарані, переохолодження не було. На вулиці +29 у тіні, на сонці - всі +40, якщо не більше - кому у таких умовах потрібна ковдра?
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13.08.2021 15:23 Ответить
Вёсла в гараже оставили?
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13.08.2021 15:09 Ответить
ну весла такой штюке не помогут..а вот якорь с канатом должен быть даже на надувной одноместной весельной шлюпке.. В Одеській області зламаний вітрильний катамаран із шістьма дорослими і трьома дітьми віднесло в море - Цензор.НЕТ 962
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13.08.2021 15:52 Ответить
Как то по молодости пришлось грести на плоту из бревен доской.
Километра два гребли. И никаких спасателей небыло.
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13.08.2021 15:59 Ответить
мдя. на таком самотопе выходить в море с детьми на борту..... тут слова бессильны
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13.08.2021 15:10 Ответить
Мачта сломалась точно не от ветра, а от тряски кровати внутри рубки.
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13.08.2021 15:10 Ответить
осталось там найти рубку на том катамаране.
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13.08.2021 15:13 Ответить
Там рубки нет. Скорее, кто-то из теток решил мачту вместо пилона для танцев использовать. В Одеській області зламаний вітрильний катамаран із шістьма дорослими і трьома дітьми віднесло в море - Цензор.НЕТ 6563
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13.08.2021 15:17 Ответить
Да, точно, это они уже в рубке катера.
Усталые, довольные и обосцавшиеся от романтики.
Унесённые ветром ....
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13.08.2021 15:24 Ответить
Что-то я не обнаружил на этих рожах признаки интеллекта.
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13.08.2021 15:16 Ответить
Какое кодло набилось на это корыто с парусом. Как оно сразу не затонуло от количества идиотов на борту.
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13.08.2021 15:21 Ответить
Цікаво звідки така ненавість до людей? Чи Вам відомі всі обставини що Ви заявляєте що вони ідіоти. А може ідіот той хто не зная що трапилось каже на когось що він ідіот?
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13.08.2021 20:15 Ответить
Вопрос откуда они и за кого голосовали отпал сам собой !
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13.08.2021 15:23 Ответить
Ну, хоч ноги помили. А то на фото жуть жуткая.
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13.08.2021 16:07 Ответить
А ПРК это поисково-ракетный катер, или поисково-рыболовецкий?
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13.08.2021 17:51 Ответить
пошуково-рятувальний
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13.08.2021 20:05 Ответить
Спасибо
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13.08.2021 20:11 Ответить
не за что. Всегда рад помочь
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13.08.2021 20:14 Ответить
Ох и кобылы ))
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13.08.2021 17:54 Ответить
Сосновый берег яхтклуб для самых бедных...
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13.08.2021 17:56 Ответить
Это катамаран?
Две каких-то сраных байдарочки верёвочкой связали....
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13.08.2021 18:16 Ответить
Какого Х... в северный ветер лезть в море????
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13.08.2021 20:13 Ответить
 
 