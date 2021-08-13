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С погибшим от полученных на Донбассе ранений воином 54-го ОРБ Алексеем Кайдановичем простились в Новограде-Волынском. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

Сегодня, 13 августа, в 31-м гарнизонном Доме офицеров в городе Новоград-Волынский Житомирской области состоялась церемония прощания с Алексеем Петровичем Кайдановичем, 1991 года рождения, старшим солдатом, старшим минометного взвода роты огневой поддержки 54-го отдельного разведывательного батальона, который 10 августа в районе КПП "Марьинка" Донецкой области получил смертельное ранение в результате обстрела военного автомобиля ВСУ противотанковой управляемой ракетой российских войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Алексей Кайданович родился 09.01.1991 года. В составе 30-й отдельной механизированной бригады участвовал в тяжелых боях за Иловайск. Оставшись в живых после тех страшных для Украины дней, продолжил службу, с 2017 года находился в составе 54-го ОРБ.

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Похоронят Героя в его родном селе Федоровка. У него остались жена, сын и дочь.

С погибшим от полученных на Донбассе ранений воином 54-го ОРБ Алексеем Кайдановичем простились в Новограде-Волынском 01
С погибшим от полученных на Донбассе ранений воином 54-го ОРБ Алексеем Кайдановичем простились в Новограде-Волынском 02
С погибшим от полученных на Донбассе ранений воином 54-го ОРБ Алексеем Кайдановичем простились в Новограде-Волынском 03
С погибшим от полученных на Донбассе ранений воином 54-го ОРБ Алексеем Кайдановичем простились в Новограде-Волынском 04
С погибшим от полученных на Донбассе ранений воином 54-го ОРБ Алексеем Кайдановичем простились в Новограде-Волынском 05
С погибшим от полученных на Донбассе ранений воином 54-го ОРБ Алексеем Кайдановичем простились в Новограде-Волынском 06
С погибшим от полученных на Донбассе ранений воином 54-го ОРБ Алексеем Кайдановичем простились в Новограде-Волынском 07
С погибшим от полученных на Донбассе ранений воином 54-го ОРБ Алексеем Кайдановичем простились в Новограде-Волынском 08
С погибшим от полученных на Донбассе ранений воином 54-го ОРБ Алексеем Кайдановичем простились в Новограде-Волынском 09
С погибшим от полученных на Донбассе ранений воином 54-го ОРБ Алексеем Кайдановичем простились в Новограде-Волынском 10
С погибшим от полученных на Донбассе ранений воином 54-го ОРБ Алексеем Кайдановичем простились в Новограде-Волынском 11
С погибшим от полученных на Донбассе ранений воином 54-го ОРБ Алексеем Кайдановичем простились в Новограде-Волынском 12
С погибшим от полученных на Донбассе ранений воином 54-го ОРБ Алексеем Кайдановичем простились в Новограде-Волынском 13
С погибшим от полученных на Донбассе ранений воином 54-го ОРБ Алексеем Кайдановичем простились в Новограде-Волынском 14
С погибшим от полученных на Донбассе ранений воином 54-го ОРБ Алексеем Кайдановичем простились в Новограде-Волынском 15
С погибшим от полученных на Донбассе ранений воином 54-го ОРБ Алексеем Кайдановичем простились в Новограде-Волынском 16
С погибшим от полученных на Донбассе ранений воином 54-го ОРБ Алексеем Кайдановичем простились в Новограде-Волынском 17
С погибшим от полученных на Донбассе ранений воином 54-го ОРБ Алексеем Кайдановичем простились в Новограде-Волынском 18

Фото и видео 04141.com.ua
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