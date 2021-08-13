С погибшим от полученных на Донбассе ранений воином 54-го ОРБ Алексеем Кайдановичем простились в Новограде-Волынском. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество
Сегодня, 13 августа, в 31-м гарнизонном Доме офицеров в городе Новоград-Волынский Житомирской области состоялась церемония прощания с Алексеем Петровичем Кайдановичем, 1991 года рождения, старшим солдатом, старшим минометного взвода роты огневой поддержки 54-го отдельного разведывательного батальона, который 10 августа в районе КПП "Марьинка" Донецкой области получил смертельное ранение в результате обстрела военного автомобиля ВСУ противотанковой управляемой ракетой российских войск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Алексей Кайданович родился 09.01.1991 года. В составе 30-й отдельной механизированной бригады участвовал в тяжелых боях за Иловайск. Оставшись в живых после тех страшных для Украины дней, продолжил службу, с 2017 года находился в составе 54-го ОРБ.
Похоронят Героя в его родном селе Федоровка. У него остались жена, сын и дочь.
Фото и видео 04141.com.ua
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