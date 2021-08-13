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Азовское море (1576) Бердянск (401) Госпогранслужба (5398) США (23167)

Пункт базирования дивизиона Морской охраны Госпогранслужбы открыт в Бердянске при поддержке США. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

13 августа 2021 в Бердянске состоялось торжественное открытие пункта базирования дивизиона Морской охраны Мариупольского погранотряда, построенного при поддержке США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Пункт базирования дивизиона Морской охраны Госпогранслужбы открыт в Бердянске при поддержке США 01

Современный дивизион морской охраны Мариупольского отряда создан в 2021 году. Он стал местом базирования для значительной части корабельно-катерного состава Керченского отряда Морской охраны, который в 2014 году, во время оккупации Россией Автономной Республики Крым, зашел в Бердянск.

Пункт базирования дивизиона Морской охраны Госпогранслужбы открыт в Бердянске при поддержке США 02
Пункт базирования дивизиона Морской охраны Госпогранслужбы открыт в Бердянске при поддержке США 03

В проекте использован модульный принцип создания инфраструктуры городка, обеспечена его длительная автономность и мобильность с возможностью развертывания на новых позициях, где это целесообразно и оправданно.

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Советник Посольства США в Украине Кевин Кильер в своей речи отметил, что проект международной помощи по модернизации Морской охраны длится три года. Это сотрудничество включало обновление помещений и предоставление оборудования. Программа (EXBS) потратила в качестве технической помощи почти 6 млн долларов при этом - 4 млн на объекты в Мариуполе и Бердянске.

Пункт базирования дивизиона Морской охраны Госпогранслужбы открыт в Бердянске при поддержке США 04
Пункт базирования дивизиона Морской охраны Госпогранслужбы открыт в Бердянске при поддержке США 05

"И эта работа еще не завершена, поскольку начался новый этап проектирования Центра технической поддержки в г. Одесса стоимостью 12 млн долларов", - отметил Кильер.

Пункт базирования дивизиона Морской охраны Госпогранслужбы открыт в Бердянске при поддержке США 06
Пункт базирования дивизиона Морской охраны Госпогранслужбы открыт в Бердянске при поддержке США 07
Пункт базирования дивизиона Морской охраны Госпогранслужбы открыт в Бердянске при поддержке США 08

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"Это будет грандиозная работа по созданию современных объектов для базирования и обслуживания корабельно-катерного состава, подготовки, тренировки и размещения персонала, координационный центр отслеживания надводной обстановки и многих других составляющих, включая интеллектуальную. Основным потенциалом Морской охраны является персонал. И в каждом проект закладывается обучение по современным методикам, с привлечением лучших специалистов международного уровня", - отметил руководитель Морской охраны Олег Костур.

Пункт базирования дивизиона Морской охраны Госпогранслужбы открыт в Бердянске при поддержке США 09

Помощь США в поддержке Морской охраны Госпогранслужбы не ограничивается инфраструктурными проектам и подготовкой персонала. В ближайшее время при поддержке США ожидается обновление корабельно-катерного состава. "В следующем году мы начнем передачу пограничникам лодок стоимостью почти 12 млн долларов.Кроме лодок также предусматривается предоставление транспортных средств, снаряжения для дайвинга и правоохранительной деятельности ", - отметил представитель посольства США.

Также смотрите: Пограничники и военнослужащие провели учения в Азовском море. ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+9
палає за поребриком пердак -
то значить : все що робиться - все так !
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13.08.2021 17:13
+5
Спитай у американців))) А ти не розумієш, що вся радіотехнічна начинка "контейнерів з кондиціонерами" коштує на порядок більше контернерів? "Іксперди", мля, повилазили...
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13.08.2021 17:44
+5
Сегодня самой большой проблемой для ВМФ Украины является отсутствие баз обеспечения. ( Корабли можно и купить, да ставить негде!) Настоящий подарок сделали нам американские друзья! Помогли пограничникам - помогут и флоту ! Спасибо настоящим друзьям!
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13.08.2021 19:26
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Можете не вірити,Тома Невіруючий. Від Вас бойова готовність флоту не залежить
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13.08.2021 17:12 Ответить
палає за поребриком пердак -
то значить : все що робиться - все так !
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13.08.2021 17:13 Ответить
Я вибачаюсь ... Що ж там будувати ?? 10 контейнерів з кондиціонерами ??
Може там під землею щось є ??
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13.08.2021 17:33 Ответить
Спитай у американців))) А ти не розумієш, що вся радіотехнічна начинка "контейнерів з кондиціонерами" коштує на порядок більше контернерів? "Іксперди", мля, повилазили...
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13.08.2021 17:44 Ответить
Блін ... Я задав питання. Нічого не стверджуючи.
Анатоль письменник, не читач ??
Зазвичай щось цінне або маскують, або під землю ховають. А не ставлять на березі моря.
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13.08.2021 17:49 Ответить
У мене товариш сидить на чергуванні в управлінні МНС Так постійно скаржиться що у них електроніка "дохне" при високих температурах улітку А якби ти ще посидів у КУНГу радянському при температурі "в тіні" до +50 то знав би - для чого кондиціонери в таких "контейнерах"
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15.08.2021 11:42 Ответить
Я щось писав проти кондиціонерів ?
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15.08.2021 15:32 Ответить
ЦЕ Я ПИСАВ? "Я вибачаюсь ... Що ж там будувати ?? 10 контейнерів з кондиціонерами ??
Може там під землею щось є ??"

А "що там під землею" - не наша з тобою справа! Ті кому треба - знають!
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15.08.2021 15:42 Ответить
все хорошо, но боевой раскрас катеров, ржач вызывает..кто же это за вражина,.идею с колерами то такую прикольную, командирам подбросил))) Пункт базування дивізіону Морської охорони Держприкордонслужби відкрито в Бердянську за підтримки США - Цензор.НЕТ 5556 Пункт базування дивізіону Морської охорони Держприкордонслужби відкрито в Бердянську за підтримки США - Цензор.НЕТ 5556 Пункт базування дивізіону Морської охорони Держприкордонслужби відкрито в Бердянську за підтримки США - Цензор.НЕТ 5556
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13.08.2021 18:35 Ответить
А чим тобі "окрас" не подобається? Ще з ІІ світової застосовується не тільки "маскувальне" розфарбування, але й "хитріше": не пам"ятаю як називається, але суть його наступна - нанесенням таких яскравих плям "розмивається" силует судна і важко чітко визначить на водній поверхні напрям його руху А це заважає прицілюванню артилерії Першими почали таке застосовувать британці
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15.08.2021 15:49 Ответить
НУ - куди американцям і британцям до тебе! Ти, випадково, не таксист? Тільки вони - головні стратиги" І не сидять у штабі ВМС тільки з одної причини - не встигли на вакантне місце подать своє "резюме" - по неграмотності! Пункт базування дивізіону Морської охорони Держприкордонслужби відкрито в Бердянську за підтримки США - Цензор.НЕТ 6595
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15.08.2021 16:28 Ответить
Додам: А ти взагалі на Азовському морі і Сиваші бував ? Тобі відомо, що в багатьох місцях прибережна зона заросла очеретом, рогозом Я , наприклад, знаю - бо я там рибалив і полював! А вони - зелено-коричневого кольору А катери прикордонників здебільшого у прибережній зоні діють!
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15.08.2021 17:01 Ответить
ладно, смотри и радуйся)), найди еще где, такой похожий клоунский раскрас, в каком нить хоть гондурасе или в папуасии какой))...на катерах мачты есть, это не резинка и катерок какой браконьерский, к чему это размалевка, от кого, какие нафиг камыши выше мачт..)))
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15.08.2021 17:48 Ответить
А ти знаєш якої висоти очерет на Сиваші? До 4 з лишнім метрів! Ми його замість вудилищ використовували - сазанів ловили на полюванні - на Лимані (щоб не тягти з собою ще й вудочки брали тільки мотовильце з оснасткою Стоїш в костюмі "Л-1" по коліна чи по пояс у воді - мотовило з кінцем жилки у руці Жилка протягнута вздовж очеретини до вершини: як "покльовка" - робиш підсічку і кидаєш очеретину Жилка в руці І тягнеш рибину! Потім виламуєш нову (якщо стара поламалася
І що ти побачиш на фоні "такого" очерету? Ти я бачу, хочеш "лопнуть, але "тримать фасон"!" Не ти перший такий сьогодні - троє вже "плюються" од злості! Моя тобі порада - не пиши того, у чому не розбираєшся Бо завжди знайдеться людина, що тямить у цьому "трішки більше" і ти будеш "некрасиво виглядіть" (а щогли не так уже й помітні - особливо якщо дивиться "знизу" від води - наприклад з "моторки" Просто "нитки" на фоні неба) А порушники серед білого дня не шастають - переважно вночі І ти думаєш побачить щоглу в темноті?
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15.08.2021 18:06 Ответить
да в чем тут разбираться, херня полная, поржать повод лишь.. Пункт базування дивізіону Морської охорони Держприкордонслужби відкрито в Бердянську за підтримки США - Цензор.НЕТ 5070
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15.08.2021 18:33 Ответить
Починай! На фото "сторожовий катер проекту 205 "Тарантул" Знаючі люди сказали - за необхідності антенна система опускається на палубу... бо стоїть на шарнірі! Тепер "смійся" Пункт базування дивізіону Морської охорони Держприкордонслужби відкрито в Бердянську за підтримки США - Цензор.НЕТ 1348
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15.08.2021 19:10 Ответить
да причем тут антена, я над окрасосом Пункт базування дивізіону Морської охорони Держприкордонслужби відкрито в Бердянську за підтримки США - Цензор.НЕТ 5086 канареешном этом, ржу))
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15.08.2021 19:48 Ответить
ТИ "ржав" і над антеною, що буде стирчать над очеретом (Коротше - "зав"язуй" Ти ж бачиш, що я після кожного твого коментаря "б"ю тебе "під дих" А тільки "паржать" здатен! Скоро почнеш матюкаться!)
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15.08.2021 20:04 Ответить
ладно деда, я стрессоустойчив,не трудись по чем зря..)))нравятся канарейки, радуйся!))...а я поржу))
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15.08.2021 20:37 Ответить
Давай! Ти над "канарейками", а я - над "папужкою" Він же, як і ти, говорить, не розуміючи, що саме він вимовляє!
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15.08.2021 20:44 Ответить
Сегодня самой большой проблемой для ВМФ Украины является отсутствие баз обеспечения. ( Корабли можно и купить, да ставить негде!) Настоящий подарок сделали нам американские друзья! Помогли пограничникам - помогут и флоту ! Спасибо настоящим друзьям!
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13.08.2021 19:26 Ответить
Репортаж кореспондента "5 каналу" Дениса Розенкова, як у Бердянську відкрилася військова база морської охорони, збудовану за стандартами НАТО.
Символічний удар у ринду та підняття прапора Морської охорони. Морські прикордонники вшановують хвилиною мовчання пам'ять побратимів, які загинули за незалежність України. Із дотриманням усіх морських традицій у Бердянську починає роботу ******* військова база. ******* військове містечко побудували за стандартами НАТО. Фінансування проєкту здійснювалося за підтримки уряду США. Новітнє військове містечко розраховане на дивізіон катерів морської охорони.
Дивізіон Маріупольського загону базувався тут із 90-х років. Але з початком російсько-української війни та анексії Криму в 2014 році, частина кораблів і катерів Керченського загону морської охорони зайшла теж у Бердянськ. Тоді й вирішили тут розгорнути підрозділи з автономною інфраструктурою.
"Сьогодні ми бачимо системне нарощування військової присутності Російської Федерації з агресивною риторикою, як в Азовському, так і в Чорному морях. Тому ці виклики вимагають сьогодні від морської охорони належної відповіді, готовності, автономності, мобільності", - наголосив начальник регіонального управління Морської охорони Держприкордонслужби Олег Костур.
Будівництво військової бази фінансував уряд Сполучених Штатів. Це не тільки будівлі, а й оснащення катерів та підрозділів ******** обладнанням.
"Майже три роки тому ми розпочали шлях до створення Морської охорони. Ця співпраця почалася з оновлення приміщень і надання обладнання. Програма з питань експортного контролю та безпеки кордонів використала як технічну допомогу майже 6 млн доларів для досягнення цієї мети. І ця робота ще не завершена", - розповів радник із морських питань Посольства США в Україні Кевін Кільєр.
Новітнє військове містечко дасть змогу прикордонникам оперативно реагувати на загрози з моря, персонал зможе готуватися до служби, працювати й відновлювати сили в комфортних умовах. Також тут розміщені катери та інша техніка.
Пункт базування морської охорони розрахований на несення служби 24 години на добу та за будь-яких погодних умов. Перше випробування, у день відкриття - зливою, витримав.
А виклики від ворога тут постійно.
"В морі ми постійно, спостерігаємо катери РФ. Провокування немає, але присутність є", - зазначив командир підрозділу Бердянської морської охорони Держприкордонслужби Станіслав Шевчук.
Наступним кроком захисту кордонів із моря має стати створення центру реагування Морської охорони Державної прикордонної служби в Одесі. На це уряд Сполучених Штатів надасть нашій країні допомогу в розмірі 12 мільйонів доларів.
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15.08.2021 11:20 Ответить
 
 