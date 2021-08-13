Пункт базирования дивизиона Морской охраны Госпогранслужбы открыт в Бердянске при поддержке США. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

13 августа 2021 в Бердянске состоялось торжественное открытие пункта базирования дивизиона Морской охраны Мариупольского погранотряда, построенного при поддержке США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

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Современный дивизион морской охраны Мариупольского отряда создан в 2021 году. Он стал местом базирования для значительной части корабельно-катерного состава Керченского отряда Морской охраны, который в 2014 году, во время оккупации Россией Автономной Республики Крым, зашел в Бердянск.





В проекте использован модульный принцип создания инфраструктуры городка, обеспечена его длительная автономность и мобильность с возможностью развертывания на новых позициях, где это целесообразно и оправданно.

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Советник Посольства США в Украине Кевин Кильер в своей речи отметил, что проект международной помощи по модернизации Морской охраны длится три года. Это сотрудничество включало обновление помещений и предоставление оборудования. Программа (EXBS) потратила в качестве технической помощи почти 6 млн долларов при этом - 4 млн на объекты в Мариуполе и Бердянске.





"И эта работа еще не завершена, поскольку начался новый этап проектирования Центра технической поддержки в г. Одесса стоимостью 12 млн долларов", - отметил Кильер.







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"Это будет грандиозная работа по созданию современных объектов для базирования и обслуживания корабельно-катерного состава, подготовки, тренировки и размещения персонала, координационный центр отслеживания надводной обстановки и многих других составляющих, включая интеллектуальную. Основным потенциалом Морской охраны является персонал. И в каждом проект закладывается обучение по современным методикам, с привлечением лучших специалистов международного уровня", - отметил руководитель Морской охраны Олег Костур.

Помощь США в поддержке Морской охраны Госпогранслужбы не ограничивается инфраструктурными проектам и подготовкой персонала. В ближайшее время при поддержке США ожидается обновление корабельно-катерного состава. "В следующем году мы начнем передачу пограничникам лодок стоимостью почти 12 млн долларов.Кроме лодок также предусматривается предоставление транспортных средств, снаряжения для дайвинга и правоохранительной деятельности ", - отметил представитель посольства США.

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