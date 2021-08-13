Пункт базирования дивизиона Морской охраны Госпогранслужбы открыт в Бердянске при поддержке США. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
13 августа 2021 в Бердянске состоялось торжественное открытие пункта базирования дивизиона Морской охраны Мариупольского погранотряда, построенного при поддержке США.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Современный дивизион морской охраны Мариупольского отряда создан в 2021 году. Он стал местом базирования для значительной части корабельно-катерного состава Керченского отряда Морской охраны, который в 2014 году, во время оккупации Россией Автономной Республики Крым, зашел в Бердянск.
В проекте использован модульный принцип создания инфраструктуры городка, обеспечена его длительная автономность и мобильность с возможностью развертывания на новых позициях, где это целесообразно и оправданно.
Советник Посольства США в Украине Кевин Кильер в своей речи отметил, что проект международной помощи по модернизации Морской охраны длится три года. Это сотрудничество включало обновление помещений и предоставление оборудования. Программа (EXBS) потратила в качестве технической помощи почти 6 млн долларов при этом - 4 млн на объекты в Мариуполе и Бердянске.
"И эта работа еще не завершена, поскольку начался новый этап проектирования Центра технической поддержки в г. Одесса стоимостью 12 млн долларов", - отметил Кильер.
"Это будет грандиозная работа по созданию современных объектов для базирования и обслуживания корабельно-катерного состава, подготовки, тренировки и размещения персонала, координационный центр отслеживания надводной обстановки и многих других составляющих, включая интеллектуальную. Основным потенциалом Морской охраны является персонал. И в каждом проект закладывается обучение по современным методикам, с привлечением лучших специалистов международного уровня", - отметил руководитель Морской охраны Олег Костур.
Помощь США в поддержке Морской охраны Госпогранслужбы не ограничивается инфраструктурными проектам и подготовкой персонала. В ближайшее время при поддержке США ожидается обновление корабельно-катерного состава. "В следующем году мы начнем передачу пограничникам лодок стоимостью почти 12 млн долларов.Кроме лодок также предусматривается предоставление транспортных средств, снаряжения для дайвинга и правоохранительной деятельности ", - отметил представитель посольства США.
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то значить : все що робиться - все так !
Може там під землею щось є ??
Анатоль письменник, не читач ??
Зазвичай щось цінне або маскують, або під землю ховають. А не ставлять на березі моря.
Може там під землею щось є ??"
А "що там під землею" - не наша з тобою справа! Ті кому треба - знають!
І що ти побачиш на фоні "такого" очерету? Ти я бачу, хочеш "лопнуть, але "тримать фасон"!" Не ти перший такий сьогодні - троє вже "плюються" од злості! Моя тобі порада - не пиши того, у чому не розбираєшся Бо завжди знайдеться людина, що тямить у цьому "трішки більше" і ти будеш "некрасиво виглядіть" (а щогли не так уже й помітні - особливо якщо дивиться "знизу" від води - наприклад з "моторки" Просто "нитки" на фоні неба) А порушники серед білого дня не шастають - переважно вночі І ти думаєш побачить щоглу в темноті?
Символічний удар у ринду та підняття прапора Морської охорони. Морські прикордонники вшановують хвилиною мовчання пам'ять побратимів, які загинули за незалежність України. Із дотриманням усіх морських традицій у Бердянську починає роботу ******* військова база. ******* військове містечко побудували за стандартами НАТО. Фінансування проєкту здійснювалося за підтримки уряду США. Новітнє військове містечко розраховане на дивізіон катерів морської охорони.
Дивізіон Маріупольського загону базувався тут із 90-х років. Але з початком російсько-української війни та анексії Криму в 2014 році, частина кораблів і катерів Керченського загону морської охорони зайшла теж у Бердянськ. Тоді й вирішили тут розгорнути підрозділи з автономною інфраструктурою.
"Сьогодні ми бачимо системне нарощування військової присутності Російської Федерації з агресивною риторикою, як в Азовському, так і в Чорному морях. Тому ці виклики вимагають сьогодні від морської охорони належної відповіді, готовності, автономності, мобільності", - наголосив начальник регіонального управління Морської охорони Держприкордонслужби Олег Костур.
Будівництво військової бази фінансував уряд Сполучених Штатів. Це не тільки будівлі, а й оснащення катерів та підрозділів ******** обладнанням.
"Майже три роки тому ми розпочали шлях до створення Морської охорони. Ця співпраця почалася з оновлення приміщень і надання обладнання. Програма з питань експортного контролю та безпеки кордонів використала як технічну допомогу майже 6 млн доларів для досягнення цієї мети. І ця робота ще не завершена", - розповів радник із морських питань Посольства США в Україні Кевін Кільєр.
Новітнє військове містечко дасть змогу прикордонникам оперативно реагувати на загрози з моря, персонал зможе готуватися до служби, працювати й відновлювати сили в комфортних умовах. Також тут розміщені катери та інша техніка.
Пункт базування морської охорони розрахований на несення служби 24 години на добу та за будь-яких погодних умов. Перше випробування, у день відкриття - зливою, витримав.
А виклики від ворога тут постійно.
"В морі ми постійно, спостерігаємо катери РФ. Провокування немає, але присутність є", - зазначив командир підрозділу Бердянської морської охорони Держприкордонслужби Станіслав Шевчук.
Наступним кроком захисту кордонів із моря має стати створення центру реагування Морської охорони Державної прикордонної служби в Одесі. На це уряд Сполучених Штатів надасть нашій країні допомогу в розмірі 12 мільйонів доларів.