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Трое полицейских погибли в ДТП на Одесщине. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Трое сотрудников Управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Одесской области погибли в ДТП в Белогород-Днестровском районе, еще один правоохранитель травмирован.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил отдел коммуникации полиции Одесской области.

По предварительной информации, направленные в командировку сотрудники Управления уголовного розыска по дороге из Татарбунар в Сарату в селе Заря съехали на служебном автомобиле в кювет.

"В результате трое полицейских погибли, еще один травмирован", - отмечается в сообщении.

Обстоятельства аварии устанавливаются. На месте работают правоохранители, спасатели и медики.

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Трое полицейских погибли в ДТП на Одесщине 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+10
Море сочувственных комментариев! Вот и весь рейтинг доверия....
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13.08.2021 21:56
+7
бухие сто процентов
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13.08.2021 20:47
+6
Даже машину водить толком не умеют, не говорю уже остальное!
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13.08.2021 20:28
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Даже машину водить толком не умеют, не говорю уже остальное!
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13.08.2021 20:28 Ответить
Лишь бы люди не пострадали
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13.08.2021 20:31 Ответить
На швидкості 60 км./год. такі наслідки? От біда...
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13.08.2021 20:32 Ответить
Дык, 20-летний ТАЗ.
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13.08.2021 20:36 Ответить
50 км\ч
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13.08.2021 21:17 Ответить
Наверняка без ремней.
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13.08.2021 23:07 Ответить
Мутняк какой то,ехали,ехали и съехали в кювет,это что *** компашка озабоченных подростков мчались из бара на пляж?
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13.08.2021 20:35 Ответить
бухие сто процентов
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13.08.2021 20:47 Ответить
В населённом пункте, при скорости 50 км/час? То ли бухие, то ли низко летели.
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13.08.2021 20:49 Ответить
А лица "закрасили" детям, или секретным агентам на задании?
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13.08.2021 20:55 Ответить
да и не сказать что в этом селе кюветы такие глубокие....
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13.08.2021 21:19 Ответить
Противотанковая мина в кювете????
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13.08.2021 21:33 Ответить
Чи машини такі слабі, що на дозволеній швидкості 50 км/год розлітаються на друзки, чи менти порушують ПДР.
Ніколи не порушуйте ПДР, будете цілими і ви і ті, хто поруч.
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13.08.2021 21:36 Ответить
Море сочувственных комментариев! Вот и весь рейтинг доверия....
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13.08.2021 21:56 Ответить
Одни уроды в комментах, ни сострадания, ни совести.
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13.08.2021 22:55 Ответить
Какое-то странное ДТП. Мы в детстве на 70 км/ч ориентировочно влетели пьяными на ВАЗ-копейке в бетонный блок. Пострадал только тот, кто был пристегнут - ему ремнем сломало 2 ребра. Остальные отделались царапинами и разбитыми носами. А тут - спрыгнули в канаву, и 3 трупа.
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14.08.2021 01:34 Ответить
есть видео- 24 канал..- к-н, м-р, п\п-к..- просто съехал в бетонный блок, и не быстро вроде- под60, может вырубился рулевой. рашская 2110 довершила инцидент...
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14.08.2021 04:22 Ответить
Мабуть перша причина чому загинули - не були притягнуті пасками безпеки.
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14.08.2021 06:06 Ответить
Зоря - село, котре претинає міжнародна траса Одеса -Рені. Проїжджав багато разів. Якість дороги - ідеальна (робилася під особистим патронатом М,Саакашвілі), обмеження -40 км.год, декілька т.з. "лежачих поліцаїв", позначені пішохідні переходи і 2 світофори. Як можна було з"їхати з такої дороги, поліцаям, дотримуючись ПДР??? З якою швидкістю мала рухатись гнати машина, щоб посеред села розбитися вхлам і з 3-ма загиблими в салоні???
Висновок напрошується сам по собі: 1. Співчуття родинам загиблих; 2. Наші мєнти обнагліли впень. Втратили гальми у прямому і переносному смислі.
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14.08.2021 14:53 Ответить
про обычных пишут так. превысил скорость, не справился с управление и тд. а менты, съехали, наверное очень медленно в кювет. а то что в %м отношении, менты нарушают больше всех и даже больше не трезвых и аварий совершают гораздо больше
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14.08.2021 08:01 Ответить
"на служебном автомобиле" - не вижу синих номеров
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14.08.2021 08:41 Ответить
 
 