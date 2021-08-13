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Трое полицейских погибли в ДТП на Одесщине. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Трое сотрудников Управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Одесской области погибли в ДТП в Белогород-Днестровском районе, еще один правоохранитель травмирован.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил отдел коммуникации полиции Одесской области.
По предварительной информации, направленные в командировку сотрудники Управления уголовного розыска по дороге из Татарбунар в Сарату в селе Заря съехали на служебном автомобиле в кювет.
"В результате трое полицейских погибли, еще один травмирован", - отмечается в сообщении.
Обстоятельства аварии устанавливаются. На месте работают правоохранители, спасатели и медики.
Топ комментарии
+10 Петр Дибров 4c656e43
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+7 Серёга Серёгин 980dafb6
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+6 Антон Чигур
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Ніколи не порушуйте ПДР, будете цілими і ви і ті, хто поруч.
рухатись гнатимашина, щоб посеред села розбитися вхлам і з 3-ма загиблими в салоні???
Висновок напрошується сам по собі: 1. Співчуття родинам загиблих; 2. Наші мєнти обнагліли впень. Втратили гальми у прямому і переносному смислі.