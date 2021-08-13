Боевики "ДНР" подарят первоклассникам азбуку: "Р - это Родина наша Россия". ИЛЛЮСТРАЦИИ
Фото Цензор.НЕТ Общество
Террористы организации "ДНР" приготовили для учеников первых классов книгу "Азбука Донбасса". Россию называют родиной, на иллюстрации - черно-сине-красные "флаги" и мужчина в форме и с автоматом.
Об этом сообщила сотрудница оккупационной администрации Елена Блоха, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".
На первой странице напечатано обращение главаря террористов Дениса Пушилина.
"У тебя в руках - "Азбука Донбасса". С ней ты узнаешь дорогие для всех жителей Донецкой народной республики слова - Донбасс, Народ, Россия, Саур-Могила, Кальмиус. ... Пусть с этой книги начнется твое познание нашей Великой Родины", - пишет он.
Книга наполнена пропагандой террористов и восхвалением России, которую составители "Азбуки" называют "Родиной".
На одной из иллюстраций изображен мужчина в военной форме и с автоматом.
Представительница оккупационной администрации заявила, что "Азбуку Донбасса" получат 3323 ребенка.
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на кацапии все списано со сценария геббельса.
а то там на первой странице какой то мммщик про лунанск ничего не писал))
В общем пусть там дальше варятся в своем говне и дальше деградируют, лет через 20-30 там и людей почти не останется, ватные старперы, составляющие половину населения дыры, повымирают, а молодежь, которой там и так немного, свалит.
Правда от понимания, что им лгут и они живут в говне они вряд ли эволюционируют. В совке я думаю все же желание свободы и здоровых перемен победило одряхлевшую империю (я конец совка ребенком только застал), да и совок под конец все же породил какой никакой пласт интеллигенции. А в лугандоне какая интелигенция? Там в основном одно тупое быдло и инертные овощи, которым на свободу, да и вообще на все, плевать, тупо живут как живется.
Если хотите какое-то впечатление о молодом поколении "маладых республик" составить, можете этот ролик глянуть. Откровенно о жизни в Луганске
Такой логикой и людей совка можно было бы считать безнадежными. Да так и сами мы считали. Ведь розвал совка никому в голову даже не приходил до самого конца.
Мне кажется, что такая система несовместима с желаниями молодежи, которые видят окружающий мир. Не хочет молодежь жить в этой бессмысленной вражде. И сколько бы малым детям не заливали, это не помогает, уже в подростковом возрасте они понимают, что вражда с "проклятым западом" это им не нужная фикция, это просто "зоопарк, в котором ты сам".
Одно дело когда знаешь, что тебе лгут, но сделать ничего не можешь, другое когда чувствуешь, что можешь. В 60-70х совок наверняка все протесты армией и танками бы задавил, возникни такая необходимость, а в 80е уже ослаб и не смог или просто зассал.
В совке люди тянулись к информации о западе, многие втихую слушали голос америки, зачитывались американской фантастикой и тд., в конце 80х - начале 90х даже идеализировали все западное, а у ватников есть доступ практически ко всему, но им это не нужно, им комфортней находиться в коконе альтернативной реальности, где им льют в уши то, что он хочет слышать, про "вяличие", "хохлы приползут просить прощения", "америка скоро развалится" и прочий сладостный для ватного уха бред.
Опять же, в совке был огромный пласт интеллигенции и жаждущая перемен молодежь, это в принципе и сейчас в рашке есть (и когда она серьезно ослабнет возможно опять рванет), а в дырляндии ничего подобного нет, там в основном одно быдло, овощи и приспособленцы остались, все мыслящие свалили или планируют валить. Надеяться на то, что они, что-то осознают, потянуться к западным ценностям и устроят какую-то революцию так же наивно, как верить, что алкаши у наливаек в спальном районе провинциального города могут устроить новый Евромайдан. Такой контингент максимум на антимайдан пойдет и то, за бутылку водки для вида постоять. Революции интелигенция и средний класс устраивает, как правило в столице, где их больше всего и центр власти находится, но не провинциальный люмпен, которым донбасяне являются. В той же рашке протестуют преимущественно только в москве, а регионы на жопе ровно всегда сидят, даже самые нищие, которые десятилетиями живут в скотских условиях. А дыра это вообще по факту фашистское образование отморозков, в котором любой протест в крови утопят и, если понадобится, рашка обязательно с этим поможет.
Никто в совке не ощущал, что он "что-то может". Люди вообще плохо понимали, как можно жить по-другому. (Хотя и восхищались западной жизнью, но это теоретически). Ликвидация совка стала неожиданностью почти для всех.
Совок рухнул не из-за роста сознания общества, а потому что зашел в тупик. Потому, что это нежизнеспособная система.
И если сравнивать совок (где люди "втихаря" получали доступ к информации из внешнего мира) и ДНР (где информация "доступна") то ДНР выходит проще. Но дело не в этом.
ДНР это рецидив совка. Ведь после развала совка осталось огромное количество людей, которые верили в идеалы совка, верили и верят, что его восстановление станет благом. И особенно много их на востоке. И поворот Украины в 14-м году перемноженный на российскую пропаганду, использующую все их предубеждения со страшной силой, привел к тому, что они там решили изолироваться и построить совок еще раз, как бы это смешно и бессмысленно не звучало. И как совершенно бессмысленная система этот недосовок разложится еще раз (или же Российская империя использует эту ситуацию для расширения своей территории).
Вы спросите, да как же, в 1991 83% населения Донецкой области проголосовало за выход Украины из совка. Да. Тогда люди понимали от чего бегут. А по прошествии десятков лет забыли, теперь они лучше помнят проблемы Украины, совок это уже теория из советских газет, где он был прекрасен, плюс геббельсовская пропаганда Москвы, которая продолжает и приумножает советскую пропаганду для создания вражды. А пропаганда эта падает на благодатный грунт...
Ну да, в дыре проще, но как я раньше писал, несмотря на то, что для ватников, и в рашке, и у нас, практически вся информация доступна, они фанатично держатся за свой уютный, ватный, альтернативный мирок, где они "вяликие" и вообще "Дартаньяны" и все у них "хорошо", а "враги плохие" и "вот вот загниют", а любая информация противоречащая этому ватному мирку вызывает у них агрессию. У них же там все по Оруэллу.
Когда совок разваливался, все те кто в него верил сидели на жопе ровно, ведь совок этого и добивался, лепил покорных, плывущих по течению людей, за которых начальство все решает и это сыграло против него. А относительно небольшая, но критичная, часть пассионарных людей все изменила.
Дыра это франкенштейн из рецедива совка (причем 30х), кацапского имперского шовинизма, чванства, невежества, фашизма, донбасского быдлячеста и бандитского беспредела. Пассионарии там если и остались, то считанные единицы и они ничего изменить не могут, любых протестующих там сразу загнобят, а остальные на жопе сидят. Это не то место, где, что-то сможет измениться благодаря протестам и революциям, власть у откровенных отморозков, население инертные ватные овощи и совки (да и рашка в любом случае не допустит), оттуда можно только свалить и то, с каждым годом все сложнее.
Я уже думаю, что те донбасяне, проголосовавшие в 91 за выход из нищего совка, в основном голосовали не за свободу, а исключительно из шкурных и меркантильных интересов. Так же как они на своих фейковых "референдумах" голосовали за "вступление в бахатую и сильную расию" из телевизора, мечтая о высоких, московских зарплатах и пенсиях, при украинских ценах.
"А относительно небольшая, но критичная, часть пассионарных людей все изменила." Никакая узкая пассионарная группа совок не разваливала и в принципе не могла по причинам описанным вами далее. Совок развалило его же руководство.
А это ГКЧП как раз из самых упоротых и состояло, но я бы их назвал не пассионариями, а кучкой из фанатиков и приросших к креслам больших начальников, отчаянно отказывающих признавать новую реальность в которой они лишатся власти. Я бы их сравнил, например, с рыгами во время и после Майдана, те тоже любили публично делать вид, что все под контролем, они есть власть и ею останутся, потом, что вот-вот вернутся и тд.
Г(Гетманцев) - гнида в кубе, Д(Данилов) - облесеющий, Е(...) - нет слов, Ж(Жан...) - не хочу подбирать слова, Зе(зеленский и ко.) - зебилы, сэр...Я(Яременко) - ТАБУлист.
кацапляндскя сересерея - в тебе ничего, ни на грам не изменилось )))
защитник земли родной))
"Щось пробзділо в Датськім королівстві" (с)
Экзофтальм (греческий "ех-" из + "ophthalmos" глаз; синоним: пучеглазие, протрузия глаза, проптоз) - смещение глазного яблока вперёд (выпученные глаза), в некоторых случаях со смещением в сторону.
Истинный экзофтальм является симптомом патологических процессов. Диагностируется при базедовой болезни, опухолях орбиты и головного мозга, тромбозах и аневризмах сосудов головного мозга, воспалительных процессах в орбите и придаточных пазухах носа, повреждениях орбиты, трихинеллёзе, переломе основания черепа.
в таком стиле рисует)))
ну ну, основа)
А, вчера стояла школа,
Но пришло фуйло с кремля -
Школы нет, горит земля ...
По Донецку протекает.
Ивы, фонари везде
отражаются в воде. ©
Бгг. Про Кальміус ми в курсі...
"Это не жесть, а самые обычные будни российской оккупации. Так выглядит путинский "русский мир". Беременная "ополченка" из Подмосковья в Донецке, на берегу реки Кальмиус. Неожиданно она замечает в воде отрезанную человеческую голову. И тыкает в нее палкой, фотографируя, чтобы обновить вконтактик." (червень 2015, звідси)
Будут знать куда эвакуироваться.
Это ж горе для них просто.