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Боевики "ДНР" подарят первоклассникам азбуку: "Р - это Родина наша Россия". ИЛЛЮСТРАЦИИ

Фото Цензор.НЕТ Общество

Террористы организации "ДНР" приготовили для учеников первых классов книгу "Азбука Донбасса". Россию называют родиной, на иллюстрации - черно-сине-красные "флаги" и мужчина в форме и с автоматом.

Об этом сообщила сотрудница оккупационной администрации Елена Блоха, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".

На первой странице напечатано обращение главаря террористов Дениса Пушилина.

"У тебя в руках - "Азбука Донбасса". С ней ты узнаешь дорогие для всех жителей Донецкой народной республики слова - Донбасс, Народ, Россия, Саур-Могила, Кальмиус. ... Пусть с этой книги начнется твое познание нашей Великой Родины", - пишет он.

Книга наполнена пропагандой террористов и восхвалением России, которую составители "Азбуки" называют "Родиной".

Читайте: Террористы ОРДЛО проводят масштабную пропагандистскую кампанию против украинской армии накануне заседания ТКГ, - СЦКК

На одной из иллюстраций изображен мужчина в военной форме и с автоматом.

Представительница оккупационной администрации заявила, что "Азбуку Донбасса" получат 3323 ребенка.

Боевики ДНР подарят первоклассникам азбуку: Р - это Родина наша Россия 01
Боевики ДНР подарят первоклассникам азбуку: Р - это Родина наша Россия 02
Боевики ДНР подарят первоклассникам азбуку: Р - это Родина наша Россия 03
Боевики ДНР подарят первоклассникам азбуку: Р - это Родина наша Россия 04
Боевики ДНР подарят первоклассникам азбуку: Р - это Родина наша Россия 05
Боевики ДНР подарят первоклассникам азбуку: Р - это Родина наша Россия 06
Боевики ДНР подарят первоклассникам азбуку: Р - это Родина наша Россия 07
Боевики ДНР подарят первоклассникам азбуку: Р - это Родина наша Россия 08

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+18
********** на подходе...
на кацапии все списано со сценария геббельса.
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13.08.2021 20:56
+15
А назва тої території більш підходить до букви Г.
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13.08.2021 20:59
+12
Р - разруха
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13.08.2021 20:56
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Правила форума Совет форумчан
<зелёный блюющий смайлик>
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13.08.2021 20:55 Ответить
Боевики "ДНР" подарят первоклассникам азбуку: "Р - это Родина наша Россия" - Цензор.НЕТ 4330
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13.08.2021 21:15 Ответить
Боевики "ДНР" подарят первоклассникам азбуку: "Р - это Родина наша Россия" - Цензор.НЕТ 2439
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13.08.2021 21:23 Ответить
плз. 🤢🤮
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14.08.2021 10:27 Ответить
********** на подходе...
на кацапии все списано со сценария геббельса.
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13.08.2021 20:56 Ответить
**.нутые
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13.08.2021 20:56 Ответить
Р - разруха
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13.08.2021 20:56 Ответить
«Р» - це раби, рекрути, роботи...
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13.08.2021 20:57 Ответить
А назва тої території більш підходить до букви Г.
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13.08.2021 20:59 Ответить
Орест,а вы правы...Уже давно "народ Донбасса" добивается изменения названия украинского Донецка на Гивнецк,в честь "героя Новороссии" Гиви.А Гивнецк он и в Африке Гивнецк...
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14.08.2021 17:32 Ответить
руїна
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13.08.2021 21:00 Ответить
Рукожопі.
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13.08.2021 21:12 Ответить
а у луганды будет своя азбука?
а то там на первой странице какой то мммщик про лунанск ничего не писал))
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13.08.2021 20:57 Ответить
И нахера эти отсталые в Украине? Ну,вот напишите,хто бы хотел жить снова в одной стране с этими ипанатами!?
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13.08.2021 20:58 Ответить
Так отстреливает это дерьмо ВСУ потихоньку. Пусть удобряют нашу украинскую землю.
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13.08.2021 21:09 Ответить
Это уже давно не новость. "Цель существования ДНР -- интеграция в Россию". И детей там воспитывают только так, Россия -- родина, Украина -- враги-фашисты-убийцы. И это надолго.
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13.08.2021 21:00 Ответить
Эта "цель" всего лишь лапша для ватных даунбасян. По факту паРаше эта нищая дырляндия уже и нахер не нужна, с разграбленным и порезанным на металлолом производством, закрытыми шахтами и прочим. Все что могли кацапы с этих ватных лошар взяли, теперь просто по инерции продолжает как бешеную псину на Украину натаскивать, чтобы держать как незаживающую рану и не допустить нашего вступления в ЕС и НАТО.
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13.08.2021 21:13 Ответить
Лапша. Но руководство ДНР воспитывает детей так, как оно хочет, согласно этой доктрине. Здесь речь всего лишь об азбуке.
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13.08.2021 21:17 Ответить
В несознательном возрасте они еще будут впитывать это дерьмо, но уже в подростковом возрасте им будет плевать на всю эту чушь и вообще на все. Подобным воспитанием дэнэрэ вырастит только тупое быдло и гопоту, без ценностей, каких нибудь ориентиров и идеалов, мечтающее лишь свалить в рашку из этой жопы и найти там бич работку за 20-30 фублей. И большинство так и сделает, а оставшиеся в основной своей массе сопьются и сторчатся. Население дырляндии конечно умом не блещет, но даже самые упоротые там начинают подозревать, что они в полной жопе, а 15-25-летние тем более понимают, что ловить там нечего.
В общем пусть там дальше варятся в своем говне и дальше деградируют, лет через 20-30 там и людей почти не останется, ватные старперы, составляющие половину населения дыры, повымирают, а молодежь, которой там и так немного, свалит.
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13.08.2021 22:38 Ответить
Да, есть подозрение, что дети подростут и неизбежно поймут всю глупость этой пропаганды. Как мы в СССР.
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13.08.2021 22:40 Ответить
Да там и сейчас думаю большая часть подростков это понимают. Лугандонская пропаганда она же больше для галочки, спустя рукава, там даже местным на нее плевать, они только паРашные каналы смотрят.
Правда от понимания, что им лгут и они живут в говне они вряд ли эволюционируют. В совке я думаю все же желание свободы и здоровых перемен победило одряхлевшую империю (я конец совка ребенком только застал), да и совок под конец все же породил какой никакой пласт интеллигенции. А в лугандоне какая интелигенция? Там в основном одно тупое быдло и инертные овощи, которым на свободу, да и вообще на все, плевать, тупо живут как живется.
Если хотите какое-то впечатление о молодом поколении "маладых республик" составить, можете этот ролик глянуть. Откровенно о жизни в Луганске
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13.08.2021 23:12 Ответить
Я бы не был так негативен. А откуда в совке появилось желание свободы при всей его пропаганде? Мне кажется протест и появился от понимания того, что нам лгут. Да что кажется, это звучало четко.
Такой логикой и людей совка можно было бы считать безнадежными. Да так и сами мы считали. Ведь розвал совка никому в голову даже не приходил до самого конца.
Мне кажется, что такая система несовместима с желаниями молодежи, которые видят окружающий мир. Не хочет молодежь жить в этой бессмысленной вражде. И сколько бы малым детям не заливали, это не помогает, уже в подростковом возрасте они понимают, что вражда с "проклятым западом" это им не нужная фикция, это просто "зоопарк, в котором ты сам".
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13.08.2021 23:38 Ответить
Думаю стечение разных факторов, из-за санкций за вторжение Афганистан, рухнувших цен на нефть и накопившегося значительного отставания от запада империя ослабела. Начала просачиваться информация о жизни на западе, усиливаться протестные настроения и национальное самоосознание в республиках на фоне ослабления коммуняк. Все это начало расти как снежный ком, коммуняки потеряли контроль и совок рухнул.
Одно дело когда знаешь, что тебе лгут, но сделать ничего не можешь, другое когда чувствуешь, что можешь. В 60-70х совок наверняка все протесты армией и танками бы задавил, возникни такая необходимость, а в 80е уже ослаб и не смог или просто зассал.
В совке люди тянулись к информации о западе, многие втихую слушали голос америки, зачитывались американской фантастикой и тд., в конце 80х - начале 90х даже идеализировали все западное, а у ватников есть доступ практически ко всему, но им это не нужно, им комфортней находиться в коконе альтернативной реальности, где им льют в уши то, что он хочет слышать, про "вяличие", "хохлы приползут просить прощения", "америка скоро развалится" и прочий сладостный для ватного уха бред.
Опять же, в совке был огромный пласт интеллигенции и жаждущая перемен молодежь, это в принципе и сейчас в рашке есть (и когда она серьезно ослабнет возможно опять рванет), а в дырляндии ничего подобного нет, там в основном одно быдло, овощи и приспособленцы остались, все мыслящие свалили или планируют валить. Надеяться на то, что они, что-то осознают, потянуться к западным ценностям и устроят какую-то революцию так же наивно, как верить, что алкаши у наливаек в спальном районе провинциального города могут устроить новый Евромайдан. Такой контингент максимум на антимайдан пойдет и то, за бутылку водки для вида постоять. Революции интелигенция и средний класс устраивает, как правило в столице, где их больше всего и центр власти находится, но не провинциальный люмпен, которым донбасяне являются. В той же рашке протестуют преимущественно только в москве, а регионы на жопе ровно всегда сидят, даже самые нищие, которые десятилетиями живут в скотских условиях. А дыра это вообще по факту фашистское образование отморозков, в котором любой протест в крови утопят и, если понадобится, рашка обязательно с этим поможет.
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14.08.2021 00:32 Ответить
Конечно совок рухнул из-за того, что не мог, и не знал, что делать дальше. Не зассал. Скорее понимал, что в дальнейшем насилии просто нет смысла, что будет большая катастрофа. Потому ослабил контроль, и благодаря этому рухнул мягко, без большой войны.
Никто в совке не ощущал, что он "что-то может". Люди вообще плохо понимали, как можно жить по-другому. (Хотя и восхищались западной жизнью, но это теоретически). Ликвидация совка стала неожиданностью почти для всех.
Совок рухнул не из-за роста сознания общества, а потому что зашел в тупик. Потому, что это нежизнеспособная система.
И если сравнивать совок (где люди "втихаря" получали доступ к информации из внешнего мира) и ДНР (где информация "доступна") то ДНР выходит проще. Но дело не в этом.
ДНР это рецидив совка. Ведь после развала совка осталось огромное количество людей, которые верили в идеалы совка, верили и верят, что его восстановление станет благом. И особенно много их на востоке. И поворот Украины в 14-м году перемноженный на российскую пропаганду, использующую все их предубеждения со страшной силой, привел к тому, что они там решили изолироваться и построить совок еще раз, как бы это смешно и бессмысленно не звучало. И как совершенно бессмысленная система этот недосовок разложится еще раз (или же Российская империя использует эту ситуацию для расширения своей территории).
Вы спросите, да как же, в 1991 83% населения Донецкой области проголосовало за выход Украины из совка. Да. Тогда люди понимали от чего бегут. А по прошествии десятков лет забыли, теперь они лучше помнят проблемы Украины, совок это уже теория из советских газет, где он был прекрасен, плюс геббельсовская пропаганда Москвы, которая продолжает и приумножает советскую пропаганду для создания вражды. А пропаганда эта падает на благодатный грунт...
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14.08.2021 01:18 Ответить
Ну оба Майдана тоже никто не ожидал и мало кто считал, что он, что-то может изменить, просто чаша терпения переполнилась, самые пассионарные, которые верили, что они могут, вышли, а за ними и остальные поверили в свои силы и подтянулись.
Ну да, в дыре проще, но как я раньше писал, несмотря на то, что для ватников, и в рашке, и у нас, практически вся информация доступна, они фанатично держатся за свой уютный, ватный, альтернативный мирок, где они "вяликие" и вообще "Дартаньяны" и все у них "хорошо", а "враги плохие" и "вот вот загниют", а любая информация противоречащая этому ватному мирку вызывает у них агрессию. У них же там все по Оруэллу.
Когда совок разваливался, все те кто в него верил сидели на жопе ровно, ведь совок этого и добивался, лепил покорных, плывущих по течению людей, за которых начальство все решает и это сыграло против него. А относительно небольшая, но критичная, часть пассионарных людей все изменила.
Дыра это франкенштейн из рецедива совка (причем 30х), кацапского имперского шовинизма, чванства, невежества, фашизма, донбасского быдлячеста и бандитского беспредела. Пассионарии там если и остались, то считанные единицы и они ничего изменить не могут, любых протестующих там сразу загнобят, а остальные на жопе сидят. Это не то место, где, что-то сможет измениться благодаря протестам и революциям, власть у откровенных отморозков, население инертные ватные овощи и совки (да и рашка в любом случае не допустит), оттуда можно только свалить и то, с каждым годом все сложнее.
Я уже думаю, что те донбасяне, проголосовавшие в 91 за выход из нищего совка, в основном голосовали не за свободу, а исключительно из шкурных и меркантильных интересов. Так же как они на своих фейковых "референдумах" голосовали за "вступление в бахатую и сильную расию" из телевизора, мечтая о высоких, московских зарплатах и пенсиях, при украинских ценах.
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14.08.2021 10:13 Ответить
Вобщем вы все правильно пишете. Но возражу в одном пункте.

"А относительно небольшая, но критичная, часть пассионарных людей все изменила." Никакая узкая пассионарная группа совок не разваливала и в принципе не могла по причинам описанным вами далее. Совок развалило его же руководство.
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14.08.2021 10:55 Ответить
Скажу даже наоборот. Узкая пассионарная группа пыталась совок сохранить. Она называется ГКЧП.
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14.08.2021 11:01 Ответить
Думаю руководство скорей просто оформило этот развал, потому что все указывало на то, что пациент скорее мертв чем жив и попытка его реанимировать будет стоить большой крови как минимум, а последствия непредсказуемы. Сомневаюсь, что среди самого руководства, кроме самых упоротых, много кто еще всерьез верил в совковый режим.

А это ГКЧП как раз из самых упоротых и состояло, но я бы их назвал не пассионариями, а кучкой из фанатиков и приросших к креслам больших начальников, отчаянно отказывающих признавать новую реальность в которой они лишатся власти. Я бы их сравнил, например, с рыгами во время и после Майдана, те тоже любили публично делать вид, что все под контролем, они есть власть и ею останутся, потом, что вот-вот вернутся и тд.
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14.08.2021 12:06 Ответить
Да. Думаю это неплохое описание.
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14.08.2021 12:28 Ответить
Поддерживаю полностью. Там еще одна такая, самая народная в мире рыпублика есть ПМР называется. Так вот, 90 процентов молодежи уезжают нах оттуда. В Молдову, в РФ, в Украину, в Европу. Куда угодно, но там просто в их ПыМыРы делать нечего. Одни пенсы.
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14.08.2021 00:17 Ответить
Друзі, може хто знає,як склалась доля 16-ти річної дівчини,що декілька місяців тому,через мінні поля,випадково потрапила на територію підконтрольну Україні?
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14.08.2021 09:51 Ответить
Наверно в приюте каком-то, а может вообще уже обратно в оккупированную Горловку вернулась.
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14.08.2021 12:13 Ответить
Боевики "ДНР" подарят первоклассникам азбуку: "Р - это Родина наша Россия" - Цензор.НЕТ 9346 Х - володька президент
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13.08.2021 21:01 Ответить
А и Б(Ахметов и Коломойский) - хозяева зеленского. В (Вениславский) - просто гнида,
Г(Гетманцев) - гнида в кубе, Д(Данилов) - облесеющий, Е(...) - нет слов, Ж(Жан...) - не хочу подбирать слова, Зе(зеленский и ко.) - зебилы, сэр...Я(Яременко) - ТАБУлист.
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13.08.2021 21:01 Ответить
Д - дебилы
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13.08.2021 21:01 Ответить
долбо@бы)))
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13.08.2021 21:05 Ответить
А ДНР це мабуть розшифровується як ДІРЯВІ НЕДОБИТКИ РАГУЛІ Боевики "ДНР" подарят первоклассникам азбуку: "Р - это Родина наша Россия" - Цензор.НЕТ 9151
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13.08.2021 21:02 Ответить
Фігня... Хоча б згадку про курячого генерала, або про мийника автівок... Ось така пам'ять у народу дамбаса! Боевики "ДНР" подарят первоклассникам азбуку: "Р - это Родина наша Россия" - Цензор.НЕТ 6698
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13.08.2021 21:02 Ответить
захвати и ассимилируй - всех несогласных убей или посади на долгие срока....
кацапляндскя сересерея - в тебе ничего, ни на грам не изменилось )))
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13.08.2021 21:02 Ответить
такой молодой и еще живой))
защитник земли родной))
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13.08.2021 21:02 Ответить
Как-то режит слух, боевики подготовили книгу, Карл! Скорей прислали с рашки
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13.08.2021 21:04 Ответить
а буква М на шапке скомороха - это типа матаролла???)))
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13.08.2021 21:04 Ответить
Может "МММ", "мудаки" или мужской туалет, разные варианты могут быть.
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13.08.2021 21:15 Ответить
Никос,это борьба с ЛГБТ.Ребенок весь в розовом,но это М мальчик...Хотя все проще-метростроевец.Будут строители метро...
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14.08.2021 17:38 Ответить
У русских петерастов, все проще!, М- значит мерин!!)))
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14.08.2021 18:32 Ответить
О-Очередь за Г-Гуманитаркой из Е-Европы не прозевайте скрепоносцы недоношенные
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13.08.2021 21:05 Ответить
на обложке чЛенин держит в вытянутой руке мозк?
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13.08.2021 21:11 Ответить
Азбука Донбасса. У данбастанців, що якісь свої букви особливі?😆
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13.08.2021 21:12 Ответить
С - "сцарь" и фотка )(уйла😁😁😁😁
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13.08.2021 21:15 Ответить
Дебіли б...ть (с)
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13.08.2021 21:15 Ответить
А чому ж на "Л" таку їм рідну лугандонщину не згадали?
"Щось пробзділо в Датськім королівстві" (с)
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13.08.2021 21:20 Ответить
Они там шо все больные? Да, нет не на голову:
Экзофтальм (греческий "ех-" из + "ophthalmos" глаз; синоним: пучеглазие, протрузия глаза, проптоз) - смещение глазного яблока вперёд (выпученные глаза), в некоторых случаях со смещением в сторону.
Истинный экзофтальм является симптомом патологических процессов. Диагностируется при базедовой болезни, опухолях орбиты и головного мозга, тромбозах и аневризмах сосудов головного мозга, воспалительных процессах в орбите и придаточных пазухах носа, повреждениях орбиты, трихинеллёзе, переломе основания черепа.
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13.08.2021 21:22 Ответить
художник насмотрелся японских аниме)
в таком стиле рисует)))
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13.08.2021 21:31 Ответить
Какашніки це їхнє все Боевики "ДНР" подарят первоклассникам азбуку: "Р - это Родина наша Россия" - Цензор.НЕТ 2322
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13.08.2021 21:22 Ответить
Рыгать
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13.08.2021 21:31 Ответить
про уголь всему основа...
ну ну, основа)
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13.08.2021 21:33 Ответить
Боевики "ДНР" подарят первоклассникам азбуку: "Р - это Родина наша Россия" - Цензор.НЕТ 9912
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13.08.2021 21:34 Ответить
Боевики "ДНР" подарят первоклассникам азбуку: "Р - это Родина наша Россия" - Цензор.НЕТ 7688
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13.08.2021 21:38 Ответить
На букву Г в этой азбуге - гиви, на букву М - матарыло, и на букву Х - понятное дело *****. Иллюстрации прилагаются...

Боевики "ДНР" подарят первоклассникам азбуку: "Р - это Родина наша Россия" - Цензор.НЕТ 7660
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13.08.2021 21:42 Ответить
Боевики "ДНР" подарят первоклассникам азбуку: "Р - это Родина наша Россия" - Цензор.НЕТ 336
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13.08.2021 21:43 Ответить
Боевики "ДНР" подарят первоклассникам азбуку: "Р - это Родина наша Россия" - Цензор.НЕТ 7469
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13.08.2021 21:44 Ответить
Только мне показалось, что у даунбасян косые глаза
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13.08.2021 21:42 Ответить
на букву М в этой азбуге - мильчаков

Боевики "ДНР" подарят первоклассникам азбуку: "Р - это Родина наша Россия" - Цензор.НЕТ 2273
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13.08.2021 21:46 Ответить
Этот дегенерат бвл еще приглашен на центральные каналы ТВ РФ
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14.08.2021 00:18 Ответить
"Ч"-чепушило,"Л"-Лёня Голубков,"О"-ОРДЛО,огрызок....
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13.08.2021 21:47 Ответить
на букву Ф в этой азбуге - фуфло, фрайер, фуфайка...
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13.08.2021 21:48 Ответить
а на букву Ж - жопппа, с тремя "П"
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13.08.2021 21:49 Ответить
на букву Б - быдло, бульбулятор
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13.08.2021 21:52 Ответить
Боевики "ДНР" подарят первоклассникам азбуку: "Р - это Родина наша Россия" - Цензор.НЕТ 3877
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13.08.2021 21:50 Ответить
Д - ДыРа. Не просто слово.
А, вчера стояла школа,
Но пришло фуйло с кремля -
Школы нет, горит земля ... Боевики "ДНР" подарят первоклассникам азбуку: "Р - это Родина наша Россия" - Цензор.НЕТ 2889
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13.08.2021 21:50 Ответить
"М"-моторыло,"Л"-лифт,"К"-картавый,киви,"Ж"-..."Б"-бантустан,"С"-санька,**** "К"-курощуп.
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13.08.2021 21:51 Ответить
Да на х.... вас дыбилов "родина" вертела.
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13.08.2021 22:04 Ответить
****************** Боевики "ДНР" подарят первоклассникам азбуку: "Р - это Родина наша Россия" - Цензор.НЕТ 5618
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13.08.2021 22:19 Ответить
Скажена собака Рашка таки вкусила дамбасів
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13.08.2021 23:20 Ответить
Азбука Донбасса? Хммм... Її хоч на вищому рівні затвердили? Боевики "ДНР" подарят первоклассникам азбуку: "Р - это Родина наша Россия" - Цензор.НЕТ 5522

Боевики "ДНР" подарят первоклассникам азбуку: "Р - это Родина наша Россия" - Цензор.НЕТ 8900
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13.08.2021 23:33 Ответить
Чомусь зникло фото. Відновлюю:

Бойовики "ДНР" подарують першокласникам абетку: "Р - это Родина наша Россия" - Цензор.НЕТ 762
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14.08.2021 07:10 Ответить
домбасятина... гомосятина... передасятина... со своей азбукосятиной... и Р- рабская скотина для концлагеря раSSия... сюр во всем, но это есть факт.
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13.08.2021 23:48 Ответить
К - Кальмиус - река такая.
По Донецку протекает.
Ивы, фонари везде
отражаются в воде. ©
Бгг. Про Кальміус ми в курсі...
"Это не жесть, а самые обычные будни российской оккупации. Так выглядит путинский "русский мир". Беременная "ополченка" из Подмосковья в Донецке, на берегу реки Кальмиус. Неожиданно она замечает в воде отрезанную человеческую голову. И тыкает в нее палкой, фотографируя, чтобы обновить вконтактик." (червень 2015, звідси)

Боевики "ДНР" подарят первоклассникам азбуку: "Р - это Родина наша Россия" - Цензор.НЕТ 7198
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14.08.2021 00:01 Ответить
Это хорошо.
Будут знать куда эвакуироваться.
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14.08.2021 00:08 Ответить
Долбодятлы. И кокошник конечно же влепили. Идиоты. И асвабадителе с аатоматом втулили. А нужно было асвабадителе с бутылкой водяры и с автоматом еще,как только что в новостных каналах прошло, что асвабадитель перебрал немножкл национального их скрепного пойла и порешил 7 или около этого орков.
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14.08.2021 00:12 Ответить
А Дарина Лысакова успевает и в дыре азбуки разрисовывать и в Украине книгами на украинском языке приторговывать.
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14.08.2021 07:58 Ответить
Кацапщина-ворог українців. На превеликий жаль богато людей цього не розуміють. Дуже прикро.
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14.08.2021 08:15 Ответить
Потрібно в терміновому порядку вводити паспорт «не громадянина», щоб без знання державної мови, історії, культури навіть в ПТУ не можна було вступити.
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14.08.2021 08:50 Ответить
Придурки-вони і в динири є придурками.
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14.08.2021 09:44 Ответить
д, - это дебилы.
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14.08.2021 11:07 Ответить
*****, какое же оно у них все ********...
Это ж горе для них просто.
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14.08.2021 11:15 Ответить
Нема спокою їб###нутим... Бойовики "ДНР" подарують першокласникам абетку: "Р - это Родина наша Россия" - Цензор.НЕТ 2913
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14.08.2021 12:56 Ответить
вы главное им пенсии платите.....
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15.08.2021 13:03 Ответить
 
 