Тарану показали роботизированные платформы для армии. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Технологии
Боевые и транспортные роботизированные платформы разработаны для потребностей ВСУ по заказу Министерства обороны.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.
Показ состоялся на базе учебного центра "Десна" им. Ярослава Мудрого на Черниговщине. Представители компаний рассказали о своих разработках и продемонстрировали их возможности.
"Во время практического выполнения задач представленные платформы преодолевали препятствия на пересеченной местности с грузами, противостояли системам радиоэлектронной борьбы, выполняли учебно-боевые задачи и тому подобное", - сказано в сообщении.
В Минобороны отметили, что во время показа военные специалисты обратили внимание на недостатки платформ. После их исправления платформы будут представлены на госиспытания.
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и отсюда видно что поломанный и безвольный Чел..
но когда кацапы прут по суше, а мы строим фрегат?
шо та у меня понималка здается....
ну всё, теперь прикроют тему,
нельзя братьев-акробатьев дразнить ...