Тарану показали роботизированные платформы для армии. ФОТОрепортаж

Боевые и транспортные роботизированные платформы разработаны для потребностей ВСУ по заказу Министерства обороны.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

Показ состоялся на базе учебного центра "Десна" им. Ярослава Мудрого на Черниговщине. Представители компаний рассказали о своих разработках и продемонстрировали их возможности.

"Во время практического выполнения задач представленные платформы преодолевали препятствия на пересеченной местности с грузами, противостояли системам радиоэлектронной борьбы, выполняли учебно-боевые задачи и тому подобное", - сказано в сообщении.

В Минобороны отметили, что во время показа военные специалисты обратили внимание на недостатки платформ. После их исправления платформы будут представлены на госиспытания.

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