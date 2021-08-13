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армия (8414) техника (1540) ВСУ (5138) Таран Андрей (267)

Тарану показали роботизированные платформы для армии. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Технологии

Боевые и транспортные роботизированные платформы разработаны для потребностей ВСУ по заказу Министерства обороны.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

Показ состоялся на базе учебного центра "Десна" им. Ярослава Мудрого на Черниговщине. Представители компаний рассказали о своих разработках и продемонстрировали их возможности.

"Во время практического выполнения задач представленные платформы преодолевали препятствия на пересеченной местности с грузами, противостояли системам радиоэлектронной борьбы, выполняли учебно-боевые задачи и тому подобное", - сказано в сообщении.

В Минобороны отметили, что во время показа военные специалисты обратили внимание на недостатки платформ. После их исправления платформы будут представлены на госиспытания.

Смотрите: Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ партию БМП-2 после капремонта. ФОТО

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Тарану показали роботизированные платформы для армии 02
Тарану показали роботизированные платформы для армии 03
Тарану показали роботизированные платформы для армии 04
Тарану показали роботизированные платформы для армии 05
Тарану показали роботизированные платформы для армии 06

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+18
Дєд ватнік совковий офуїв від побаченого, і видно весь час думав, куди інвентарну бірку пришпандьорить?
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13.08.2021 23:09
+9
так і залишаться в единому екземплярі ?
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13.08.2021 23:09
+8
Если б не корупционная чума в Украине - могли бы Турецкую армию роботами наводнить !
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13.08.2021 23:17
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Правила форума Совет форумчан
так і залишаться в единому екземплярі ?
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13.08.2021 23:09 Ответить
При нинішньому промосковському керівництві ЗСУ скоріше за все.
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13.08.2021 23:27 Ответить
Дєд ватнік совковий офуїв від побаченого, і видно весь час думав, куди інвентарну бірку пришпандьорить?
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13.08.2021 23:09 Ответить
подумал наверное - оборонный заказ я полностью завалил, нужно завалить и эти не понятные штукенции
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13.08.2021 23:14 Ответить
Зверни увагу на його форму одягу, воно це чмо як і зє сцикун без розпізнавальних знаків. Хіба що пагон таки причепив, і все.
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13.08.2021 23:17 Ответить
и выправка как у агронома
и отсюда видно что поломанный и безвольный Чел..
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13.08.2021 23:21 Ответить
Відповідно до закону, міністр оборони є цивільною особою.
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14.08.2021 11:10 Ответить
Он просто думал что это полная цухня, под которую пару ярдов оборонного заказа никак не распилить
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14.08.2021 11:48 Ответить
На параді побачимо??
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13.08.2021 23:16 Ответить
Тарана? Можливо.
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13.08.2021 23:18 Ответить
Если б не корупционная чума в Украине - могли бы Турецкую армию роботами наводнить !
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13.08.2021 23:17 Ответить
А при каком Украинском президенте веласьборьба с корупцией ???
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13.08.2021 23:19 Ответить
От тільки не наїжджайте на сивочолого криголама!!!
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13.08.2021 23:54 Ответить
Ім'я Беніто Муссоліні, сподіваюсь, тобі відоме? Так от, він так притис мафію, що вона сиділа тихо, наче миша під віником. А потім, у 1943 році мафія допомогла американцям і англійцям висадитися на Сицілії. Чим це скінчилося для Муссоліні, мабуть, ти знаєш. Дуже непевна це справа - під час війни боротися з мафіозними проявами. Краще - нехай, поки що, вони будуть, принаймні, нейтральними.
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14.08.2021 11:17 Ответить
Кстати, где там Ваня Савельев со своими дистанционно управляемыми пулемётными модулями? Насытили ими весь фронт, чтобы у кокочленцев и турЫстов задницы пригорали или уже не надо, лучше корветов ненужных поназаказывать за сумасшедшие деньги?
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13.08.2021 23:19 Ответить
Багато вразливих прибамбасів. Неподалік розірветься снаряд, або міна і їх позносить уламками.
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13.08.2021 23:23 Ответить
Поэтому их должно ВСУ иметь много,даже очень много,а у нас сводили главу МО на выставку и на этом все заглохнет
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14.08.2021 11:53 Ответить
Тарану показали роботизированные платформы для армии - Цензор.НЕТ 7439Смотрит, как Баран на новые ворота
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13.08.2021 23:26 Ответить
все здорово и замечательно,
но когда кацапы прут по суше, а мы строим фрегат?
шо та у меня понималка здается....
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13.08.2021 23:30 Ответить
Вот таких штук нужно закупать тысячами вместо нескольких кораблей и самолетов
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14.08.2021 00:27 Ответить
Посмотрел как баран на новые ворота
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14.08.2021 00:46 Ответить
... и после теста остался только один вопрос: "Как ві туда мехводов запихиваете?" Тарану показали роботизовані платформи для армії - Цензор.НЕТ 7514
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14.08.2021 01:08 Ответить
Це все було готово ще в 2014-2015, а в 16-17 були перші повітряні бойові дрони. І деякі зразки виглядали краще шушпанцерів представлених в цьому огляді. Чинний на той час президент особисто приїжджав на інспектування і все бачив на власні очі. Проте влада дала зрозуміти, що їй це категорично нецікаво. Та ж сама влада зарубила на корню проект створення власної DARPA, вона мала б називатись ГАРДА, хто захоче, може знайти інформацію по темі. І навіть Ентоні Тетер не допоміг. Однозначно наша влада приймає такі рішення під тиском третьої сторони, якої саме питання дискусійне. Зараз є доволі перспективний україно-британський проект безпілотника, але його творці самі визнають, що скоріш за все він спочатку отримає популярність в світі, і вже наостанок з'явиться в Україні.

Тарану показали роботизовані платформи для армії - Цензор.НЕТ 2311
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14.08.2021 04:41 Ответить
ЧМОУ
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14.08.2021 06:53 Ответить
таран ?
ну всё, теперь прикроют тему,
нельзя братьев-акробатьев дразнить ...
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14.08.2021 08:41 Ответить
Тарану нада показать криминальный кодекс
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14.08.2021 09:15 Ответить
У тарана багато друзів на паРаші...
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14.08.2021 10:29 Ответить
Таке враження,що цей таран думає: - куди це я потрапив,і нах... все це мені потрібно?
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14.08.2021 12:50 Ответить
 
 