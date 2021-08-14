Обнародованы имена полицейских, которые погибли в ДТП на Одесчине

38-летний майор полиции Игорь Ольховский, 45-летний подполковник полиции Сергей Маковецкий и 26-летний капитан полиции Александр Братинов погибли 13 августа в дорожно-транспортном происшествии в Белогород-Днестровском районе Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Одесской области.

"Руководство и личный состав полиции области выражают искренние соболезнования семьям и близким наших погибших коллег. Скорбим вместе с вами", - следует из сообщения.

Как отмечалось ранее, трое сотрудников Управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Одесской области погибли в ДТП в Белогород-Днестровском районе, еще один правоохранитель травмирован.

По предварительной информации, направленные в командировку сотрудники Управления уголовного розыска по дороге из Татарбунар в Сарату в селе Заря съехали на служебном автомобиле в кювет.

Обстоятельства аварии устанавливаются. На месте работают правоохранители, спасатели и медики.

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