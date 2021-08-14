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Обнародованы имена полицейских, которые погибли в ДТП на Одесчине

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Обнародованы имена полицейских, которые погибли в ДТП на Одесчине

38-летний майор полиции Игорь Ольховский, 45-летний подполковник полиции Сергей Маковецкий и 26-летний капитан полиции Александр Братинов погибли 13 августа в дорожно-транспортном происшествии в Белогород-Днестровском районе Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Одесской области. 

"Руководство и личный состав полиции области выражают искренние соболезнования семьям и близким наших погибших коллег. Скорбим вместе с вами", - следует из сообщения.

Как отмечалось ранее, трое сотрудников Управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Одесской области погибли в ДТП в Белогород-Днестровском районе, еще один правоохранитель травмирован.

По предварительной информации, направленные в командировку сотрудники Управления уголовного розыска по дороге из Татарбунар в Сарату в селе Заря съехали на служебном автомобиле в кювет.

Обстоятельства аварии устанавливаются. На месте работают правоохранители, спасатели и медики.

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Обнародованы имена полицейских, которые погибли в ДТП на Одесчине 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+10
26 лет и капитан....ну ну.....интересно он Рейхстаг брал или гарно прогибался сколько стоит капитан по тарифу МВД??????
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14.08.2021 08:43
+9
Хорошо хоть люди не пострадали
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14.08.2021 09:25
+6
А ящик водки в багажнике тоже "направлялся в командировку"?
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14.08.2021 08:45
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26 лет и капитан....ну ну.....интересно он Рейхстаг брал или гарно прогибался сколько стоит капитан по тарифу МВД??????
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14.08.2021 08:43 Ответить
академия
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14.08.2021 09:19 Ответить
а причем тут АКАДЕМИЯ я в советское время закончил УНИВЕРСИТЕТ СТАЦИОНАР 5 КУРСОВ и если бы пошел в милицию или КГБ или воска МВД служить то капитаном закончив университет на 25 году жизни стал бы лейтенантом...и 5 лет как минимум... ну может быть через 3-4 года за успешную работу.... отсутствие выговоров и замечаний в личном деле -меня бы повысили до старшего лейтенанта.. потом бы лет через 10-12 стал бы капитаном заработав кучу болячек ранений разбитую нервную систему психику и цирроз печени...это реалии тогда и реалии сегодня....а в 26 лет капитан НИВЕЛИРУЮТ МОТИВАЦИИ К СЛУЖБЕ все продается и покупается опт крупный и мелкий опт...и скидки для своих приблатованных и просто с улицы.... и это есть страшно мерзко и гадливо...
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14.08.2021 09:51 Ответить
Он наверное после 8-ми классов поступил в суворовское училище им. Министра МВД Кравченко. Т.е. погоны лейтенанта получил вместе с аттестатом зрелости и медалью "Юный Аваковец"...
Страна Чудес, сэр...
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14.08.2021 09:48 Ответить
По срокам мог стать
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14.08.2021 09:49 Ответить
ну да с момента зачатия в маминой утробе- пошли сроки службы в НПУ МВД маразм просто зашкаливает....
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14.08.2021 09:53 Ответить
А что тебя удивляет. 22 года лейтенант- Академия. 24 года- старший л-т; 27 лет капитан.
Капитана мог получить досрочно. Обычная практика.
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14.08.2021 09:53 Ответить
Да ладно! Капитан - это максимум 6 лет службы. Максимум
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14.08.2021 09:59 Ответить
Тю, я проводил семинар на базе клуба МВД.
Оргтехникой обеспечивало мвд.
Сисадмин и его мальчик на побегушках, лет до 30, оба полковники.
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14.08.2021 10:10 Ответить
Хіба це вже важливо тепер? Молодого пацана немає, навіщо ця риторика про звання?
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14.08.2021 10:16 Ответить
Смущает ещё то что трое сотрудников Управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Одесской области ездили на юг одесской области на LADA110 с николаевскими госномерами ВЕ 300...(дальше не видно на фото). Что то здесь не стыкуется.
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14.08.2021 10:56 Ответить
Все стыкуется, ездили в личное время побухать, теперь делается попытка выдать это за служебную коммандировку со всеми вытекающими выплатами
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14.08.2021 11:02 Ответить
Тобто службовий подлог? Чи як там це зветься....
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14.08.2021 21:57 Ответить
Зря вы так..
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14.08.2021 13:33 Ответить
А ящик водки в багажнике тоже "направлялся в командировку"?
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14.08.2021 08:45 Ответить
и где тут "кювет" ?
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14.08.2021 08:47 Ответить
а че столько глупостей писать? парни с угрозыска - "рабочике лошадки", в той службе не пропетляешь, Скорости высокой НЕ БЫЛО. Вот может поломка авто или шина лопнула - на это похоже.Сочувствие семьям...
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14.08.2021 09:46 Ответить
В командировке были, водитель мог заснуть за рулем, или плохо стало.
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14.08.2021 12:10 Ответить
Только не нужно писать тут про "рабочих лошадок".Именно эти "коняшки" и рубят бабло.Или вы думаете на административных правонарушениях больше дают на взятках?Коняшки,за светящие 5 лет тюрьмы не меньше 10к вечнозеленых просят.Сталкивался с такими работягами.Ток они еще 10 лет назад не на 10ке ТАЗ а на Мецике новеньком рабочем ездили.
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14.08.2021 12:11 Ответить
Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус! И вообще не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер. Обнародованы имена полицейских, которые погибли в ДТП на Одесчине - Цензор.НЕТ 7459
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14.08.2021 08:48 Ответить
А деякі вважають що вони Бетмени і вище навіть законів фізики.
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14.08.2021 09:09 Ответить
На росиянском хламе до сих пор катаются.
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14.08.2021 08:52 Ответить
Видео ДТП с камеры наблюдения: https://odessa-life.od.ua/news/tstali-izvestny-podrobnosti-gibeli-treh-policejskih-v-odesskoj-oblasti-video
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14.08.2021 09:11 Ответить
Чисто тупо спали...а перед ними еще и пешеходный переход...хорошо что никто не переходил
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14.08.2021 09:18 Ответить
По відео то так наче задрімав водій. Рівна дорога, ніхто не підрізав... дивно
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14.08.2021 10:19 Ответить
А там в этом селе стоит знак 40
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14.08.2021 09:15 Ответить
два поляка и касаб...
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14.08.2021 09:23 Ответить
Хорошо хоть люди не пострадали
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14.08.2021 09:25 Ответить
подробности выясняются так долго тогда, когда следак ведущий такое дело хочет скрыть причину проишествия. может ктото не земетил что дтп в населенном пункте и что руль вывернуло аж за пределы лобового стекла. так вот. скорость была не менее 110-120 км.ч.
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14.08.2021 09:38 Ответить
не мели чушь, посмотри видео
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14.08.2021 11:23 Ответить
в чем чушь? видео не видел. мне достаточно состояния машины и числа трупов. за рулем уже 36 лет и могу определить.
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14.08.2021 21:11 Ответить
ты не просто глупец и дилетант...ты еще этим гордишься
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14.08.2021 21:33 Ответить
сам дурак. видел я таких много и каждий дебил думает что он умнее всех.
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15.08.2021 10:46 Ответить
и вообще, успокойся. ехала машина 43 км.ч. а двигатель в салон ветром задуло. так бывает. а следак именно так и подумал при осмотре места дтп. потому не смог назвать причину.
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15.08.2021 10:51 Ответить
идущие в полицию за вседозволенностью и высокими "доходами" должны как минимум сдавать экзамен по законам притяжения, теории вероятности и справедливости. можно добавить элементарную физику за 5-6 класс.
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14.08.2021 09:44 Ответить
мусорків якось і не шкода. не в зоні ж ато загинули, а по тупості...
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14.08.2021 10:25 Ответить
как я и говорил кюветы там не глубокие. просто не повезло что воткнулись в бетонное основание...скорость не большая на видео ...водитель задремал видимо....
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14.08.2021 11:22 Ответить
какой ужОс
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14.08.2021 11:32 Ответить
-Мне приснился сон, что по реке плывут гробы и в гробах менты..
-Так есть же и хорошие менты!!
-В хороших гробах хорошие, а в плохих плохие
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14.08.2021 13:23 Ответить
Зоря - велике село, яке перетинає відома траса Одеса - Рені, зроблена свого часу ще при безпосередній участі М.Саакашвілі. Обмеження швидкості до 40, кілька т.з. "лежачих поліцаїв", пішоходних переходів і 2 світофори. Як можна було з"їхати з такої траси посеред населеного пункту, дотримуючись правил дорожнього руху? Яка мала бути швидкість і якої сили мав бути удар, якщо машина розвалилася вхлам і троє пасажирів загинули? Проїжджав це місце сотню разів і скажу: велике співчуття сім"ям загиблих, але наші менти обнагліли вже вдоску, добре, хоч там пішоходів і людей на узбіччі не було...
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14.08.2021 14:12 Ответить
заснули...ехали после следствия...см видео...водила даже не заметил поворота и не пытался выворачивать...
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14.08.2021 21:20 Ответить
судя по видео максимум 60..скорость была не более машины спереди
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14.08.2021 21:23 Ответить
Полиция дискредитировала себя, превратившись в аваковское ОПГ, а потому когда погибает обычный человек - это трагедия и горе, когда сотрудник полиции - реально не жаль... Слишком много от них негатива. Слишком часто полицаи вместо помощи людям несут страх, боль, смерть, равнодушие, цинизм и коррупцию! Поэтому не жаль. К сожалению...
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15.08.2021 12:53 Ответить
 
 