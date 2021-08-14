Обнародованы имена полицейских, которые погибли в ДТП на Одесчине
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
38-летний майор полиции Игорь Ольховский, 45-летний подполковник полиции Сергей Маковецкий и 26-летний капитан полиции Александр Братинов погибли 13 августа в дорожно-транспортном происшествии в Белогород-Днестровском районе Одесской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Одесской области.
"Руководство и личный состав полиции области выражают искренние соболезнования семьям и близким наших погибших коллег. Скорбим вместе с вами", - следует из сообщения.
Как отмечалось ранее, трое сотрудников Управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Одесской области погибли в ДТП в Белогород-Днестровском районе, еще один правоохранитель травмирован.
По предварительной информации, направленные в командировку сотрудники Управления уголовного розыска по дороге из Татарбунар в Сарату в селе Заря съехали на служебном автомобиле в кювет.
Обстоятельства аварии устанавливаются. На месте работают правоохранители, спасатели и медики.
Пожалуйста, подождите...
Страна Чудес, сэр...
Капитана мог получить досрочно. Обычная практика.
Оргтехникой обеспечивало мвд.
Сисадмин и его мальчик на побегушках, лет до 30, оба полковники.
-Так есть же и хорошие менты!!
-В хороших гробах хорошие, а в плохих плохие