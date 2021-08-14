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Новости Фото Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Керчь (432) Крым (26016) наводнение (450)

В оккупированном Крыму вновь подтопило Керчь. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Около 100 домов и 200 участков на территории четырех населенных пунктов Крыма оказались в зоне подтопления из-за дождей, идущих на оккупированном РФ полуострове в последние дни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Подробности.

"За минувшие сутки в Керчи выпала двухмесячная норма осадков - 87 мм. Ослабление осадков на востоке оккупированного Крыма, где подтопило дома и началась эвакуация жителей, прогнозировали во второй половине ночи, но уже к сегодняшнему вечеру дождь пойдет с новой силой", — говорится в сообщении.

До сих пор остаются подтопленными придомовые территории в селе Красногорка Ленинского района и в Керчи. Тут большая вода разлилась на оптово-розничном рынке, рыбоконсервном заводе "Пролив" и местном стадионе.

Порядка 40 частных домов в районе улицы Глухова оказались под угрозой подтопления. Проводится эвакуация жителей из подтопленных из-за дождей районов в пункт временного размещения.

Читайте также: Потоп в Керчи: оккупанты не чистили русла рек, и те после дождя вышли из берегов, - крымская журналистка Демидович

В оккупированном Крыму вновь подтопило Керчь 01
В оккупированном Крыму вновь подтопило Керчь 02

ВИДЕО и ФОТО: Крым. Реалии

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+44
У Бога однозначно є почуття гумору)) Просили воду - отримайте!
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14.08.2021 09:40
+31
Даже природа отторгает кацапскую нечисть!!!!!!
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14.08.2021 09:38
+31
води там кожная краплина -
ще раз нагадує усім,
що Крим - навіки Україна !
а Україна - завжди Крим !
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14.08.2021 09:45
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Даже природа отторгает кацапскую нечисть!!!!!!
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14.08.2021 09:38 Ответить
Наступне - землетрус.
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14.08.2021 09:39 Ответить
1927.
...Ровно в полночь по всему побережью завыли собаки. Через 15 минут сильный грохот оборвал этот вой. Земля колебалась. В домах лопались стекла, отваливалась штукатурка, трещали полы и потолки, грохотали железные листы на крышах, падали дымовые трубы. Люди проснулись. Из раскрытых окон раздавались вопли. За первым толчком, длившимся не более 10 секунд, последовал второй. Все бросились бежать из домов, у которых падали стены, раскалывались крыши, обрушивались балконы и карнизы. В горах гремели обвалы, море отошло от берега и вновь обрушилось на него бурной волной. Погас свет. Непрекращающиеся толчки, разваливающиеся строения, стоны раненых, массовые истерики и нелепые слухи вызвали необыкновенную панику...
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14.08.2021 12:53 Ответить
У Бога однозначно є почуття гумору)) Просили воду - отримайте!
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14.08.2021 09:40 Ответить
житєлі Крима збирайте дощову воду та зберігайте її у надійному місці - вона вам скоро знадобиться ! В окупованому Криму знову підтопило Керч - Цензор.НЕТ 4002
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14.08.2021 15:30 Ответить
На очереди - кирпичи.
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14.08.2021 09:45 Ответить
води там кожная краплина -
ще раз нагадує усім,
що Крим - навіки Україна !
а Україна - завжди Крим !
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14.08.2021 09:45 Ответить
ось тепер хай п,ють та миються.Це Господь послав пацюкам те ,чого вони варті.
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14.08.2021 09:48 Ответить
тільки недавно хвалилися що запасів дощової (умовно питної для нудженних - бо потребує доочистки і хлорації) хватить до наступного року....а Боженька ж все чує!!!
і тут.....хлобись...і попроривало дамби на цих штучних водосховищах ))).... напилися? ))))
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14.08.2021 11:37 Ответить
Ай-яй-яй! І кто ето сдєлал?
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14.08.2021 10:01 Ответить
В окупованому Криму знову підтопило Керч - Цензор.НЕТ 6801
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14.08.2021 11:31 Ответить
Пусть накупают ванн и набирают в них дождевой воды.
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14.08.2021 10:08 Ответить
В окупованому Криму знову підтопило Керч - Цензор.НЕТ 6361 В окупованому Криму знову підтопило Керч - Цензор.НЕТ 457
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14.08.2021 10:11 Ответить
Так предателям и нужно.Еще камни с неба!
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14.08.2021 10:21 Ответить
ЭТО ПУТИН СЦЫТ !)
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14.08.2021 10:23 Ответить
Интересно, как там идет бурение дна Каспийского моря в поисках пресной воды? Много ли денег пробурили? Или деньги не бурятся, а пилятся?
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14.08.2021 10:44 Ответить
Тридцать серебрянников таки выдали водой. В окупованому Криму знову підтопило Керч - Цензор.НЕТ 8041
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14.08.2021 10:45 Ответить
не був, так мовчу
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14.08.2021 10:46 Ответить
Это прозрочный намек оккупантом от Бога: Не смоетесь сами - вас смоет.
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14.08.2021 11:15 Ответить
Пока смывает проживающих там украинцев,в том числе и детей, которые ничем не провинились
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14.08.2021 11:21 Ответить
Это твои "дети"?
В окупованому Криму знову підтопило Керч - Цензор.НЕТ 8795
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14.08.2021 11:27 Ответить
В окупованому Криму знову підтопило Керч - Цензор.НЕТ 3550
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14.08.2021 21:53 Ответить
это пока в лагерь не попали, где учат убивать украинцев
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14.08.2021 11:29 Ответить
ФСБ РФ в окупованій Керчі збирає особисті дані про школярів, - "Кримська правозахисна група"

Вы считаете, они это для первоочереднлго спасения делают?
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14.08.2021 12:49 Ответить
Нема води - скавчать! Налило води - знову "не в дугу"! Може - не у воді справа?!
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14.08.2021 11:32 Ответить
бо балувані і хитродупі....а ще невдячні і не мають пам"яті...
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14.08.2021 11:40 Ответить
Коли я писав, що основна маса жителів міст Криму - це "продавці кримського повітря" і шукають "халяви" від влади - мені рвалися "очі видерти", розказуючи що там повно "українських громадян" Я жив там з 1992 по кінець 1994-го Пережив "мєшковську ліваруцію" Чув, як "кримчанє" мріяли про "зарплату в долларах, пенсіі в рублях" Чув погрози "вешать хахлов на фонарях" - бо "хахли" не "сдєлали нам красиво" - "навсякий пожарний" вивіз дітей на материк - до рідних А потім і сам поїхав - запропонували посаду І не жалію - в Криму основна маса населення хоче одного - щоб їм не заважали "доїть курортників" У них їх "місцева економіка" саме на це "заточена" Жили від сезону до сезону Але тоді кацапня з РОсії ще не "розкусила" різницю між Ялтою і Анталією Тому їхали за звичкою у Крим А зараз люди з грошима в Крим їхать не хочуть - за свої гроші вони хочуть мать комфорт А "кримчани" працювать, як турки, не вміють - тому туди поїхало "бидло" без грошей
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14.08.2021 11:56 Ответить
100%. Коли я в 14 році зателефонував тітці, у якої жив "на морі" у Феодосії і спитав, що там робиться, вона спокійно сказала, що їм все одно де бути, аби пенсії більші платили. Щоб вдавило тією пенсією. Це при тому, що за літо вона здирала стільки, що могла сама ще виплачувати пенсію комусь. І вона ще не дуже була "заточена" на відпочиваючих, як інші.
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14.08.2021 12:12 Ответить
Яр прав на 1000%.Да на все 10 000.В крыму самое совковое жлобье и быдло.Они привыкли,что за кордон никого не выпускали.А где море,тут в Крыму..."Куплю костюм с отливом и в Сочи,Ялту и т.д..".А тут незаметно для поросших мхом и рублями,Анталия,Мальдивы,Сейшелы...Едь,не хочу.Купились на обещания Жирика,Валуева и другой гопкомпаниии...
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14.08.2021 17:13 Ответить
Ну що,крисчани, пийте тепер,хоч захлебніться!
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14.08.2021 12:31 Ответить
Приазовье тоже, увы, пьет и захлебывается. Уже вторые сутки у нас льет дождь без остановки.
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14.08.2021 18:08 Ответить
Теперь одной половине жителей Керчи вода поx*й, а другой половине - до 3,14зды. В окупованому Криму знову підтопило Керч - Цензор.НЕТ 5680
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14.08.2021 12:52 Ответить
це прелюдія - велика вода. Потім буде і каміння. І з неба, і звідусіль. Творець має почуття гумору.
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14.08.2021 13:06 Ответить
Камни, где желанные камни?
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14.08.2021 13:35 Ответить
Будет позже...в виде селевого потока
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14.08.2021 18:23 Ответить
Який сенс будувати вулицю прямо в руслі реки?
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14.08.2021 22:40 Ответить
 
 