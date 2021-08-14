В оккупированном Крыму вновь подтопило Керчь. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Около 100 домов и 200 участков на территории четырех населенных пунктов Крыма оказались в зоне подтопления из-за дождей, идущих на оккупированном РФ полуострове в последние дни.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Подробности.
"За минувшие сутки в Керчи выпала двухмесячная норма осадков - 87 мм. Ослабление осадков на востоке оккупированного Крыма, где подтопило дома и началась эвакуация жителей, прогнозировали во второй половине ночи, но уже к сегодняшнему вечеру дождь пойдет с новой силой", — говорится в сообщении.
До сих пор остаются подтопленными придомовые территории в селе Красногорка Ленинского района и в Керчи. Тут большая вода разлилась на оптово-розничном рынке, рыбоконсервном заводе "Пролив" и местном стадионе.
Порядка 40 частных домов в районе улицы Глухова оказались под угрозой подтопления. Проводится эвакуация жителей из подтопленных из-за дождей районов в пункт временного размещения.
ВИДЕО и ФОТО: Крым. Реалии
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...Ровно в полночь по всему побережью завыли собаки. Через 15 минут сильный грохот оборвал этот вой. Земля колебалась. В домах лопались стекла, отваливалась штукатурка, трещали полы и потолки, грохотали железные листы на крышах, падали дымовые трубы. Люди проснулись. Из раскрытых окон раздавались вопли. За первым толчком, длившимся не более 10 секунд, последовал второй. Все бросились бежать из домов, у которых падали стены, раскалывались крыши, обрушивались балконы и карнизы. В горах гремели обвалы, море отошло от берега и вновь обрушилось на него бурной волной. Погас свет. Непрекращающиеся толчки, разваливающиеся строения, стоны раненых, массовые истерики и нелепые слухи вызвали необыкновенную панику...
ще раз нагадує усім,
що Крим - навіки Україна !
а Україна - завжди Крим !
і тут.....хлобись...і попроривало дамби на цих штучних водосховищах ))).... напилися? ))))
Вы считаете, они это для первоочереднлго спасения делают?