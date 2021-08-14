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Украинцы пытались нелегально перевезти через границу партию новых iPhone 12 Pro Max стоимостью 1 миллион гривен, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В аэропорту "Борисполь" пограничники разоблачили двух граждан Украины, которые пытались нелегально перевезти через границу партию новых телефонов iPhone 12 Pro Max стоимостью около 1 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Товары удалось обнаружить благодаря взаимодействию пограничников и таможенников, которые действовали по информации оперативно-розыскного подразделения Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гражданин США пытался ввезти в Украину 16 часов марки ROLEX на 100 тыс. евро, - Госпогранслужба. ФОТО

Современные гаджеты пассажиры рейса из г.. Дубай положили в чемоданы и ручную кладь. Всего в багаже ​​украинцев 1991 и 1992 года рождения нашли 25 телефонов iPhone, общая сумма оценки которых достигает 1 миллиона гривен", - сказано в сообщении.

Украинцы пытались нелегально перевезти через границу партию новых iPhone 12 Pro Max стоимостью 1 миллион гривен, - ГПСУ 01
Украинцы пытались нелегально перевезти через границу партию новых iPhone 12 Pro Max стоимостью 1 миллион гривен, - ГПСУ 02

Работниками таможни составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины.
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Топ комментарии
+10
Теперь жены и детки таможенников будут с новенькими айфонами.
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14.08.2021 11:39
+6
Дело по роттердаму закрыли с формулировкой - нет пострадавших,здесь тоже пострадавших нет,почему имущество отбирают?
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14.08.2021 11:39
+6
Какой ужосссс!!! Они что не знали что можно только миллиарды, лес и руду вывозить с Украины?
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14.08.2021 12:06
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Ну и что?
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14.08.2021 11:32 Ответить
У них их легально конфисковали, вот и всё.
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14.08.2021 11:33 Ответить
Дело по роттердаму закрыли с формулировкой - нет пострадавших,здесь тоже пострадавших нет,почему имущество отбирают?
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14.08.2021 11:39 Ответить
А причём тут дело по Роттердаму к айфонам?Тут речь, насколько понял, о том, что незадекларировали эти телефоны.
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14.08.2021 11:41 Ответить
Однотипные дела,финансовые махинации,роттердамщики завышали себестоимость продукции заявляя покупку комплектующих по завышенным портовым ценам,пострадавших не нашли,айфонщики заявят,что эти коробочки стоят пол евро,а их сумма не превышает 50 евро,пострадавших нет,нет состава преступления.
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14.08.2021 11:48 Ответить
Ок. Я даже соглашусь заплатить 50 евро, думаете продадут?)
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14.08.2021 12:27 Ответить
Красава,резко соскочил.
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14.08.2021 12:42 Ответить
Хотел ещё написать, мол готов за такую сумму купить, и на глазах уже бывших владельцев разбить молотком, но потом подумал, что это уж перебор))
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14.08.2021 13:44 Ответить
А мне зачем сообщать про все твои идиотские мыслишки,найди себе друзей и с ними делись своим сокровенным.
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14.08.2021 13:49 Ответить
Не стоит треволнений касательно друзей, они у меня имеются.
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14.08.2021 14:22 Ответить
Да мне плевать,главное что бы ты своё дерьмо подсовывал другим,но не мне.
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14.08.2021 14:38 Ответить
Экий нервный пользователь...
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14.08.2021 14:51 Ответить
роттердамщики завышали себестоимость продукции)) Українці намагалися нелегально перевезти через кордон партію нових iPhone 12 Pro Max вартістю 1 мільйон гривень, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 6394 . Звідки ти це взяв ? Переказуєш нічні кошмари шабуньчика ?
Вже ж доведено що , вугілля куплялось на біржі Ротерама , за біржовими цінами , + доставка від виробника до споживача .! Це доведено десятком різних експертиз , і міжнародних в тому числі . !
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14.08.2021 12:38 Ответить
Нах иди ахметковский крысенок.
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14.08.2021 12:42 Ответить
расскажи тогда нам, криворогий крысенок, почему после отмены Роттердам+ цена на уголь выросла? Українці намагалися нелегально перевезти через кордон партію нових iPhone 12 Pro Max вартістю 1 мільйон гривень, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 6139
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14.08.2021 13:02 Ответить
Ще жоден зебілоїд на це питання не відповів ,, воно їх заганяє в якийсь - ступор ,, і відбирає мову .. Українці намагалися нелегально перевезти через кордон партію нових iPhone 12 Pro Max вартістю 1 мільйон гривень, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 153 .
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14.08.2021 14:06 Ответить
И Перепелице и им подобным..."І не народженим братам моім..." А в Украине есть много вопросов,которые ставят в ступор и одних и других,и весь мир...Вот эта "операция" таможенников как то связана с пропускным пунктом в Чопе?Вот все таможни Евросоюза пропустили маленький бус с пассажирами и посылками,а НАША,такая РОДНАЯ таможня,вдумайтесь, 30 часов держала бус и людей...Можно любить такую Родину?то таможенная мачеха и ее придурки таможенники.Факт свежий.С понедельника и до среды....
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14.08.2021 16:58 Ответить
А шо валянок , правда тобі - не подобається ?? Українці намагалися нелегально перевезти через кордон партію нових iPhone 12 Pro Max вартістю 1 мільйон гривень, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 1993 .
Як я туди піду , якщо ти там сидиш і злазити категорично не хочеш ?? Українці намагалися нелегально перевезти через кордон партію нових iPhone 12 Pro Max вартістю 1 мільйон гривень, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 7126 .
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14.08.2021 14:03 Ответить
Класс,только у идиота может быть пять вопросительных знаков в трех строчках,продолжай идти нах и не забывай - твой путин убийца и педофил.
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14.08.2021 14:07 Ответить
Українці намагалися нелегально перевезти через кордон партію нових iPhone 12 Pro Max вартістю 1 мільйон гривень, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 8895 . Тупориле , ти навчись рахувати , а тоді вже клацай по клаві . Там лише два рядки,і чотири знаки оклику . Дебіл , купи собі окуляри .. !! Українці намагалися нелегально перевезти через кордон партію нових iPhone 12 Pro Max вартістю 1 мільйон гривень, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 8932 .
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14.08.2021 14:20 Ответить
Хахаха,дурик,ты думаешь,что не видно как ты заходишь с разных ников,или две строчки - четыре знака и ты уже не идиот,продолжай движение по известному направлению и про путина-педофила тоже продолжай не забывать.
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14.08.2021 14:41 Ответить
Не смерди тут , гівно . ! ЗЕлене . Українці намагалися нелегально перевезти через кордон партію нових iPhone 12 Pro Max вартістю 1 мільйон гривень, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 1650 .
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14.08.2021 14:53 Ответить
потом окажется что это китайская копия,и за определённую суму отдадут
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14.08.2021 12:43 Ответить
А что Украина под санкциями что у людей даже телефоны и трусы конфискуют? Чего тогда с Рашки смеяться?
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14.08.2021 12:08 Ответить
А трусы то здесь причём?))
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14.08.2021 12:28 Ответить
Ну как, в Одессе недавно трусы у людей конфисковывали.
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14.08.2021 15:04 Ответить
Это что-то новое для меня, видать пропустил в новостях. Кто, у кого и в чём суть того действа была вообще?
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14.08.2021 15:10 Ответить
Говорят трусы незаконно ввезли. Налоговая изымала на 7 километре
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14.08.2021 15:16 Ответить
Интересна квеста. Надеюсь по деньгам оно хоть того стоило, иначе налоговая бы и не почесалась бы.
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14.08.2021 15:23 Ответить
крутятся люди - не взрывалово же в ордлятину - тут зеленая зона.
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14.08.2021 11:34 Ответить
Что такое ,,нелегально,,?Разве увеличить его цену из 2-3 тысяч на 10-15 оставляя продавцам 500-600 гр из всеми рисками и трудозатратами из гаджета не считая того что увеличивается доход мобильных операторов и отчисление в бюджет.
Почему нету ни одного государственного продавца гаджетов и электроники чтоб составить конкуренцию ,,черному рынку,да и почему ,,конфискованая,,продукция становится легальной а не уничтожается?
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14.08.2021 11:35 Ответить
Это что в самолет с контабасом не влезло? ))
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14.08.2021 11:36 Ответить
контрабандоси курять всі айкоси,
контрабандоси - містеріос амор...
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14.08.2021 11:38 Ответить
Теперь жены и детки таможенников будут с новенькими айфонами.
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14.08.2021 11:39 Ответить
достаточно толерантно отношусь к бутлеггерам, когда ето не касается войны...
когда государство не успевает тырить? - всегда найдутся те хто заполнит ету нишу и стырит за него.
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14.08.2021 11:40 Ответить
Менты на удивление точно всегда называют стоимость конфискованного.
Создается впечатление, что уже успели весь товар толкнуть своим людям.
Помнится, на шулявке для этого у них был целый интернет-магазин.
Альфа-интеграл назывался.
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14.08.2021 11:47 Ответить
Какой ужосссс!!! Они что не знали что можно только миллиарды, лес и руду вывозить с Украины?
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14.08.2021 12:06 Ответить
Что с айфонами теперь будет?
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14.08.2021 12:12 Ответить
Подарки на Новый год всем членам большой богатой семьи
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14.08.2021 12:17 Ответить
Чи не "партія". Чи не "новина".
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14.08.2021 12:17 Ответить
Почтовые операторы фурами везут через "свои" прикормленные таможни. Этого не видят.
А вот для галочки мелких контрабандистов можно и по всей букве закона наказать.
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14.08.2021 12:31 Ответить
А раньше стеклянные бусы возили.
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14.08.2021 12:32 Ответить
А что в дубае такие дешевые айфоны, что их есть смысл везти сюда?
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14.08.2021 12:37 Ответить
на копейки дешевле. делать им нех просто
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14.08.2021 13:26 Ответить
Приблизительно на 40% дешевле.
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14.08.2021 13:58 Ответить
Ну даже контрабандисты с Опытом айфоны не возят партиями, это бизнес курирует СБУ Украины. за что им типа "белые" официалы листают каждый месяц кучу денег.
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14.08.2021 13:58 Ответить
в Украине айфоны не производятся, так что платить таможне за провоз жизненнонеобходимого товара это бред
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14.08.2021 15:34 Ответить
Ужас какой то на самом деле. Как бы не попасть на такие Айфоны. Вообще я если что то покупаю только в проверенных магазинах, как например в https://www.mrfix.ua/apple/iphone/ там большой выбор и даже есть свой сервисный центр. Так что за себя не переживаю
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27.09.2021 13:34 Ответить
 
 