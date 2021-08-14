Украинцы пытались нелегально перевезти через границу партию новых iPhone 12 Pro Max стоимостью 1 миллион гривен, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

В аэропорту "Борисполь" пограничники разоблачили двух граждан Украины, которые пытались нелегально перевезти через границу партию новых телефонов iPhone 12 Pro Max стоимостью около 1 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Товары удалось обнаружить благодаря взаимодействию пограничников и таможенников, которые действовали по информации оперативно-розыскного подразделения Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гражданин США пытался ввезти в Украину 16 часов марки ROLEX на 100 тыс. евро, - Госпогранслужба. ФОТО

Современные гаджеты пассажиры рейса из г.. Дубай положили в чемоданы и ручную кладь. Всего в багаже ​​украинцев 1991 и 1992 года рождения нашли 25 телефонов iPhone, общая сумма оценки которых достигает 1 миллиона гривен", - сказано в сообщении.





Работниками таможни составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины.