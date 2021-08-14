Украинцы пытались нелегально перевезти через границу партию новых iPhone 12 Pro Max стоимостью 1 миллион гривен, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В аэропорту "Борисполь" пограничники разоблачили двух граждан Украины, которые пытались нелегально перевезти через границу партию новых телефонов iPhone 12 Pro Max стоимостью около 1 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Товары удалось обнаружить благодаря взаимодействию пограничников и таможенников, которые действовали по информации оперативно-розыскного подразделения Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев".
Современные гаджеты пассажиры рейса из г.. Дубай положили в чемоданы и ручную кладь. Всего в багаже украинцев 1991 и 1992 года рождения нашли 25 телефонов iPhone, общая сумма оценки которых достигает 1 миллиона гривен", - сказано в сообщении.
Работниками таможни составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины.
Пожалуйста, подождите...
Вже ж доведено що , вугілля куплялось на біржі Ротерама , за біржовими цінами , + доставка від виробника до споживача .! Це доведено десятком різних експертиз , і міжнародних в тому числі . !
Як я туди піду , якщо ти там сидиш і злазити категорично не хочеш ?? .
Почему нету ни одного государственного продавца гаджетов и электроники чтоб составить конкуренцию ,,черному рынку,да и почему ,,конфискованая,,продукция становится легальной а не уничтожается?
контрабандоси - містеріос амор...
когда государство не успевает тырить? - всегда найдутся те хто заполнит ету нишу и стырит за него.
Создается впечатление, что уже успели весь товар толкнуть своим людям.
Помнится, на шулявке для этого у них был целый интернет-магазин.
Альфа-интеграл назывался.
А вот для галочки мелких контрабандистов можно и по всей букве закона наказать.