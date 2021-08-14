Первый гуманитарный груз от Украины прибыл в Литву, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

13 августа в Литву прибыл гуманитарный груз из Украины, предназначенный для усиления охраны границ Литовской Республики от нелегальных мигрантов. 14 августа груз растаможили и выгрузили.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, информирует Цензор.НЕТ.

На литовской границе грузовики и сотрудников ГСЧС, которые их сопровождали, встретил Посол Украины в Литве Владимир Яценковский.

Напомним более 38 тонн гуманитарного груза отправилось 12 августа из Украины в Литву. Это - первый этап помощи из трех запланоаних, которую Украина направляет в соответствии с Указом президента Владимира Зеленского и распоряжения Кабинета Министров.

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Помощь будет способствовать усилению охраны границ Литвы от нелегальных мигрантов.

Груз сопровождает группа сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые должны передать его представителям Службы охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литовской Республики.

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