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Первый гуманитарный груз от Украины прибыл в Литву, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

13 августа в Литву прибыл гуманитарный груз из Украины, предназначенный для усиления охраны границ Литовской Республики от нелегальных мигрантов. 14 августа груз растаможили и выгрузили.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, информирует Цензор.НЕТ.

На литовской границе грузовики и сотрудников ГСЧС, которые их сопровождали, встретил Посол Украины в Литве Владимир Яценковский. 

Напомним более 38 тонн гуманитарного груза отправилось 12 августа из Украины в Литву. Это - первый этап помощи из трех запланоаних, которую Украина направляет в соответствии с Указом президента Владимира Зеленского и распоряжения Кабинета Министров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина отправила Литве 38 тонн гуманитарной помощи, в том числе колючую проволоку. ФОТОрепортаж

Помощь будет способствовать усилению охраны границ Литвы от нелегальных мигрантов.

Груз сопровождает группа сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые должны передать его представителям Службы охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литовской Республики.

Также читайте: Ситуация с нелегалами на границе с Беларусью стабилизировалась, - МВД Литвы

Первый гуманитарный груз от Украины прибыл в Литву, - ГСЧС 01
Первый гуманитарный груз от Украины прибыл в Литву, - ГСЧС 02Первый гуманитарный груз от Украины прибыл в Литву, - ГСЧС 03
Первый гуманитарный груз от Украины прибыл в Литву, - ГСЧС 04
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Топ комментарии
+21
Разуй глаза!! Колючий дріт ,для ізоляціі від розплідника кремлівської гидоти !!)))
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14.08.2021 12:27
+18
Добру справу робите хлопці. Друзям тре помогати. Файно.
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14.08.2021 12:26
+14
Розплідник кремлівської гидоти має бути як щільно ізольован від європейської цивілізаціі !!!)))
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14.08.2021 12:25
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Правила форума Совет форумчан
А шо за груз? Фуры с баблом, по 300 евриков цыганам выплачивать? Первый гуманитарный груз от Украины прибыл в Литву, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4028
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14.08.2021 12:23 Ответить
Разуй глаза!! Колючий дріт ,для ізоляціі від розплідника кремлівської гидоти !!)))
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14.08.2021 12:27 Ответить
колючий дрiт? дуже смiшно.. от цiеi поганi тiлько кнопка, (ружжо, яке висить, яле нi як не вистрелить) Первый гуманитарный груз от Украины прибыл в Литву, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3291
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14.08.2021 12:39 Ответить
Розплідник кремлівської гидоти має бути як щільно ізольован від європейської цивілізаціі !!!)))
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14.08.2021 12:25 Ответить
Добру справу робите хлопці. Друзям тре помогати. Файно.
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14.08.2021 12:26 Ответить
Маємо спільно протистояти цій кремлівській гидоті !!!)))
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14.08.2021 12:28 Ответить
виклик що Європі, що Україні, один... для кордонів з кацапією і білоруссю потрібно тисячі тон такого дроту.
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14.08.2021 12:37 Ответить
Надіюсь,що хоч гроші з наших литовських братів не взяли. Бо з наших хапуг станеться...
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14.08.2021 12:38 Ответить
В ГУ ДСНС Авакова даже свои фуры есть.хозяйственный мужик был
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14.08.2021 12:39 Ответить
Звідки знаєш?
Про те, що можно замовити перевезення, не здогадуєшся?
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14.08.2021 13:02 Ответить
Дрот оцинкований, стояти може довго.
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14.08.2021 12:45 Ответить
та знаем - колючка...
и спасибо литвинам за пулеметы - как то спокойнее с Литвой.
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14.08.2021 12:45 Ответить
Символ української влади допомога ,,колючий дріт,, і хто до такого у нашій владі зміг додуматись?
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14.08.2021 12:48 Ответить
колюча проволока, як гуманітарка... це так в стилі клоунади 95 кварталу. Просто матеріальна допомога по захисту кордонів від незаконого проникнення мігрантів.
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14.08.2021 12:49 Ответить
Перший гуманітарний вантаж від України прибув до Литви, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8228
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14.08.2021 12:56 Ответить
Наливай! Перший гуманітарний вантаж від України прибув до Литви, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1688
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14.08.2021 13:01 Ответить
Похоже на "Егозу". Штука нужная, но это не решит проблему. МЗП резко не поставить.
Опять ситуация напоминает беженцев, которые охрененно устроились в Евросоюзе.
Тут надо действовать намного жестче. Но в данной ситуации возобладает типа гуманизм, который приведет к еще большим жертвам и проблемам.
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14.08.2021 13:00 Ответить
Teper pri narusenije granici ix budet sodit v tiurmu za narusejije granici,po zakonu tak teper mozno delat priniali zakon.Tak ix obratno vydvoriajet ispolzuja silu jesli togo nado
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14.08.2021 13:18 Ответить
Допомога братній Литві. Вони нам теж допомогли у важку годину.
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14.08.2021 13:00 Ответить
Spasibo.Teper Litva vediot peregovori s Ukrainoj po zakupbke vasej koliucki bolsoj partiji mozet 1000 kilometrov
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14.08.2021 13:03 Ответить
Ukraina podarilla Litve 100kilometrov koliucki.Drugoje uze kupim s Ukraini u drugix stran vsego primerno nuzno ecio 2000 kilometrov,poskolku 6 rulonov ispolzyvajet,a nuzno perekrtyt 500 kilometrov granici
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14.08.2021 13:08 Ответить
Вам стріляти потрібно по тим "біженцям" без попередження. Тільки це їх зупинить.
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14.08.2021 13:10 Ответить
Pocemu streliat jest sobaki,vot gde oni stojiat tam nelegali neidut.Nenado ix streliat mozno tak vybrasyvajet obratno.Netu tam demokratiji jesli soprativliajetsia pobjut tak sto malo nebudet
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14.08.2021 13:20 Ответить
Это пока их относительно немного.
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14.08.2021 14:06 Ответить
Дивіться, вам видніше. Але, знаючи х-ла, моя порада - стріляти.
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14.08.2021 14:11 Ответить
Це добре. Але де наша колючка на кордоні з бульбофюрером?
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14.08.2021 13:09 Ответить
Растаможили за один день! У нас бы неделя заняла ( какая такая гуманитарка? А коды ТНВЭД есть? Надождать, надо доложить).
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14.08.2021 13:15 Ответить
Братам нужно помогать. Это Москаль нам не брат, а Литвин это брат. Было время, водной стане жили. Не, не ссср имею ввиду, то была не страна а концлагерь. Я про Великое Княжество Литовское речь веду.
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14.08.2021 17:05 Ответить
 
 