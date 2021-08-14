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Столкновения митингующих с правоохранителями на акции "Остановим капитуляцию" под Офисом Президента. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня, 14 августа под Офисом Президента проходит акция "Остановим капитуляцию" с участием представителей Нацкорпуса.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его информации, стычки митингующих с правооохранителями начались после того, как колонну Нацкорпуска предупредили о необходимости пройти проверку.

По информации главы департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко, активисты Нацкорпус не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов.

Читайте также: "Остановим капитуляцию": под ОП кордоны полиции, подошел Нацкорпус, начались стычки. ФОТОрепортаж ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Столкновения митингующих с правоохранителями на акции Остановим капитуляцию под Офисом Президента 01
Столкновения митингующих с правоохранителями на акции Остановим капитуляцию под Офисом Президента 02
Столкновения митингующих с правоохранителями на акции Остановим капитуляцию под Офисом Президента 03
Столкновения митингующих с правоохранителями на акции Остановим капитуляцию под Офисом Президента 04
Столкновения митингующих с правоохранителями на акции Остановим капитуляцию под Офисом Президента 05
Столкновения митингующих с правоохранителями на акции Остановим капитуляцию под Офисом Президента 06
Столкновения митингующих с правоохранителями на акции Остановим капитуляцию под Офисом Президента 07
Столкновения митингующих с правоохранителями на акции Остановим капитуляцию под Офисом Президента 08
Столкновения митингующих с правоохранителями на акции Остановим капитуляцию под Офисом Президента 09
Столкновения митингующих с правоохранителями на акции Остановим капитуляцию под Офисом Президента 10
Столкновения митингующих с правоохранителями на акции Остановим капитуляцию под Офисом Президента 11
Столкновения митингующих с правоохранителями на акции Остановим капитуляцию под Офисом Президента 12
Столкновения митингующих с правоохранителями на акции Остановим капитуляцию под Офисом Президента 13
Столкновения митингующих с правоохранителями на акции Остановим капитуляцию под Офисом Президента 14
Столкновения митингующих с правоохранителями на акции Остановим капитуляцию под Офисом Президента 15
Столкновения митингующих с правоохранителями на акции Остановим капитуляцию под Офисом Президента 16
Столкновения митингующих с правоохранителями на акции Остановим капитуляцию под Офисом Президента 17
Столкновения митингующих с правоохранителями на акции Остановим капитуляцию под Офисом Президента 18
Столкновения митингующих с правоохранителями на акции Остановим капитуляцию под Офисом Президента 19
Столкновения митингующих с правоохранителями на акции Остановим капитуляцию под Офисом Президента 20
Столкновения митингующих с правоохранителями на акции Остановим капитуляцию под Офисом Президента 21
Столкновения митингующих с правоохранителями на акции Остановим капитуляцию под Офисом Президента 22

ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+41
Фотки хорошие, да и дело праведное, зеленое говно в стойло ставить надо, но, это нацжоны, которым веры нет!
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14.08.2021 14:47
+37
Своєму розуму та Збройним силам України.
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14.08.2021 14:54
+24
Столкновения митингующих с правоохранителями на акции "Остановим капитуляцию" под Офисом Президента - Цензор.НЕТ 7207
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14.08.2021 14:53
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Правила форума Совет форумчан
Фотки хорошие, да и дело праведное, зеленое говно в стойло ставить надо, но, это нацжоны, которым веры нет!
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14.08.2021 14:47 Ответить
А Вы кому верите ?
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14.08.2021 14:52 Ответить
Своєму розуму та Збройним силам України.
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14.08.2021 14:54 Ответить
Своєму розуму вірять всі. Навіть божевільні. А хіба полк Азов - це збройні сили не України ?
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14.08.2021 15:04 Ответить
Керівництво полку продалось авакяну, тепер пожинають плоди своєї продажності.
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14.08.2021 15:09 Ответить
Полк,належить до НГ,а це МВС !!!)))
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14.08.2021 15:12 Ответить
ЗСУ та НГ ,це трохи різні речі !!!)))
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14.08.2021 15:11 Ответить
Дуже цікаво. То виходить, шо зараз на вул. Банковій під Адміністрацією Президента мають місце сутички між Нацгвардією України та Нацгвардією України ? Так і правда можно втратити доріру до свого розуму.
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14.08.2021 15:21 Ответить
Це не вигадка,це реальність !!)))
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14.08.2021 15:24 Ответить
МВД.
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14.08.2021 16:29 Ответить
как сам, командир?
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14.08.2021 16:32 Ответить
Норм. Плечо немножко ноет, в остальном - 100%.
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14.08.2021 16:33 Ответить
завтра забудешь...
нас одной дозой или даже двумя хрен хто перебьет! Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції "Зупинимо капітуляцію" під Офісом Президента - Цензор.НЕТ 6204
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14.08.2021 16:37 Ответить
Та я больше нервничал, чем опасался. У меня к медицине вообще скептическое отношение, видел по курсантской молодости, как эти самые медики образование получают....
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14.08.2021 16:42 Ответить
забудь...

тоже видел когда наш медик бросал шприц с высоты полумерта в чью то задницу....
после етой процедуры - все были здоровы и рота всегда была готова на умереть всeм личным составом....
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14.08.2021 16:49 Ответить
Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції "Зупинимо капітуляцію" під Офісом Президента - Цензор.НЕТ 5259
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14.08.2021 16:49 Ответить
это неправильные нацжоны - свиных голов не вижу Столкновения митингующих с правоохранителями на акции "Остановим капитуляцию" под Офисом Президента - Цензор.НЕТ 7562
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14.08.2021 14:55 Ответить
А теперь?Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції "Зупинимо капітуляцію" під Офісом Президента - Цензор.НЕТ 9755
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14.08.2021 15:11 Ответить
А где сейчас эти две мрази находятся - нажились на украинцах и отдыхают на своих заграничных виллах?
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14.08.2021 21:59 Ответить
Светлана, вы глупый человек, не обижайтесь на меня, пожалуйста, просто приймите тот факт, что вы глупая(я еще хуже, я вообще дебил)
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15.08.2021 05:17 Ответить
Не там, где должны быть...
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15.08.2021 14:30 Ответить
ого во белый фошть даёт Столкновения митингующих с правоохранителями на акции "Остановим капитуляцию" под Офисом Президента - Цензор.НЕТ 9945
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14.08.2021 14:47 Ответить
Мабуть вперше я вболіваю за поліцію!
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14.08.2021 14:48 Ответить
надо не в стойло а на палю
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14.08.2021 14:49 Ответить
Когда есть задача провести политическую акцию, она будет проведена. И препятствия правоохранительных органов лишь добавят шоу.
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14.08.2021 14:49 Ответить
От обстрелов со стороны *********, каждый день от 2-х до 4-х раненых, в неделю 2-3 погибших. Со стороны орков потерь нет и такое уже происходит на протяжении года. Это не капитуляция???
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14.08.2021 15:02 Ответить
14 авг. 2021 г. СЕМЕРО ДВУХСОТЫХ !!! Александр Беспалый
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14.08.2021 20:15 Ответить
Да уже было такое, под руководством Гая, не пропадать же плакатам без дела.
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14.08.2021 15:14 Ответить
На жаль влада України із своєю корупцією забула що в Україні вде існують ВСУ,ООС, АТОВці та добробати які захищали та захищатимуть Україну а не владу країни.Та вони будуть просто знешкоджені фізично а не як влада Януковича.
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14.08.2021 14:51 Ответить
Столкновения митингующих с правоохранителями на акции "Остановим капитуляцию" под Офисом Президента - Цензор.НЕТ 8606
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14.08.2021 14:51 Ответить
Столкновения митингующих с правоохранителями на акции "Остановим капитуляцию" под Офисом Президента - Цензор.НЕТ 9938
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14.08.2021 14:51 Ответить
хлопец в баллистической маске очень правильно сделал что решил серьезно защитить глаза. вот бы и на фронте пацанам это разъяснить
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14.08.2021 14:53 Ответить
Столкновения митингующих с правоохранителями на акции "Остановим капитуляцию" под Офисом Президента - Цензор.НЕТ 7207
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14.08.2021 14:53 Ответить
зараз дозволиш клоунячій владі перевіряти протестувальників - через рік будеш у одиночних пікетах її молити про щось, а через два - будеш мешкати у Малоросійському Федеральному Окрузі
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14.08.2021 14:57 Ответить
Интересно зеля сам памперсы меняет или вместе с ермаком друг другу помогают?
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14.08.2021 14:57 Ответить
Фото класні да доброякісні але чомусь тільки односторонні,що із боку мітингуючих фото заблоковані?
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14.08.2021 14:58 Ответить
В Украине даже при Яныке дубинками мирных и даже не мирных не насиловали. Так что наслаждайся дальше своей диктатурой, мразь!
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14.08.2021 15:11 Ответить
Сосать хер невменяемого алкашенки и вякать из будки по команде, вот вся твоя сущность, чучело!
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14.08.2021 15:11 Ответить
Ябатька и еще *****,что ты тут забыл?
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14.08.2021 15:28 Ответить
У вас не проводят, вы молча подставляете.
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14.08.2021 15:47 Ответить
Поменьше жрите инфопомоев из сливных бачков.
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14.08.2021 16:31 Ответить
Украина - свободные люди и прямая демократия, твоя рашка - рабы, холуи власти и диктатура.
И не вечным рабам рассказывать тут, что такое настоящее государство.
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14.08.2021 15:09 Ответить
це картинка для кримля!!1
Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції "Зупинимо капітуляцію" під Офісом Президента - Цензор.НЕТ 6509
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14.08.2021 15:12 Ответить
а Кремль для тебя это истина в последней инстанции?
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14.08.2021 15:34 Ответить
кремль і істина - слова антоніми
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14.08.2021 15:46 Ответить
а чего ж ты тогда переживаешь, что Кремль скажет, что это картинка для кремля?
С картинкой или без картинки, а пуйло давно заявил, что Украина это не государство и дал понять, что Украина это колония рашки.
Поэтому плевать, что там скажут кремлёвские пропагандоны на наши внутренние дела (с картинкой или без картинки)
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14.08.2021 15:50 Ответить
Це була іронія на коментар Алекса Семина))
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14.08.2021 15:59 Ответить
А ты меньше на рашку смотри,нам почему та п.. шо она там у себя рассказывает
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14.08.2021 15:27 Ответить
Да, ребята, это вам не за Порошенко с розовыми свинками бегать, когда никто не мешает.
Эти ни перед чем не остановятся, чтобы удержать власть, кровь их не испугает.
Ну да вы сами способствовали приходу этой антиукраинской власти хапуг и дилетатнов.
Так что терпите.
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14.08.2021 15:17 Ответить
Тоді поліцією командував Аваков, а не сиволапий гетьман.
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14.08.2021 15:23 Ответить
За дотриманням Конституційних прав і свобод якраз тоді відповідав "сивочолий гетьман", а зараз відповідає зелений Клоун.... тому що силовий блок країни підпорядковується саме президенту...
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14.08.2021 15:36 Ответить
Я только не понял-а почему в Минске,эти парни с бчб флагами не были такими смелыми.Гоните их обратно-пусть сдесь революцию делают Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції "Зупинимо капітуляцію" під Офісом Президента - Цензор.НЕТ 771 Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції "Зупинимо капітуляцію" під Офісом Президента - Цензор.НЕТ 8983
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14.08.2021 15:18 Ответить
Ломайте их,братцы!
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14.08.2021 15:25 Ответить
С нацдружинами все ясно,це вони заради Зелі виходили паскудити людину що відновила мову ,віру ,армію,але подивиться на поліціянтів...Немов би янукодло знову при владі,з якою насолодою правозахистники штурхають та б,ють людей , як би люди зараз почали Майдан , пси Зелюка вели себе точнісінько як при Янукодлі,були би і водомети і зброя і танки ,все повернулося знову.
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14.08.2021 15:26 Ответить
Згодна з вами ... Те, що будуть розправлятись з незгодними видно було по першому випадку через тиждень після інавгурації клоуна....

"Школярка, яка вийшла на пікет після перемоги Володимира Зеленського на виборах, стала однією з перших за його каденцію, кого критична позиція щодо чинної влади привела до зали суду. Але не останньою. Так, за останні місяці критика президента вилилася щонайменше в один адміністративний штраф для жителя Кременчука і догану для військового. Ці випадки, на думку політолога Віктора Тарана, не є поодинокими і свідчать про певну тенденцію...."
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14.08.2021 15:54 Ответить
Сам факт - що в Україні реально є можливість проводити такі акції говорить про наявність свободи. Правильно чи ні - інше питання.
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14.08.2021 15:28 Ответить
А мне понравтлось видео - не бсср, полиция должна знать свое место.
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14.08.2021 15:30 Ответить
Ну,дык-мы же к вам лучших людей отправили.Около 10 тыс Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції "Зупинимо капітуляцію" під Офісом Президента - Цензор.НЕТ 663Но,минский ОМОН-это не украинская полиция,поэтому и свалили)
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14.08.2021 15:34 Ответить
Там, на видео, эти "лучшие люди"? Чушь!
Да и омон минска, даже переодетая русня с оружием, бессильны против решимости уважающих себя людей.
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14.08.2021 15:39 Ответить
Мне просто интересно-имеют ли право беженцы,участвовать в беспорядках в стране,которая их приютила?К тому же,под флагами,которые они считают государственными в РБ? Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції "Зупинимо капітуляцію" під Офісом Президента - Цензор.НЕТ 8529В любой,уважающей себя стране-это немедленная депортация на родину.В Литве недавно протесты были-и там,белорусы почему то не засветились)Возможно,шота знают.
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14.08.2021 15:44 Ответить
Зачем тогда было писать "у,дык-мы же к вам лучших людей отправили.Около 10 тыс" ?
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14.08.2021 15:51 Ответить
Иронию не понимаешь?)Вот,приютили и что? Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції "Зупинимо капітуляцію" під Офісом Президента - Цензор.НЕТ 1944Хотя,я этих людей понимаю-денег нет,предложили поучаствовать в движухе.Последствиями может быть депортация,а уж у нас их встретят Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції "Зупинимо капітуляцію" під Офісом Президента - Цензор.НЕТ 1944
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14.08.2021 15:55 Ответить
А ТАКУЮ "иронию", наверно, никто не понимает. А у вас, в Вейшнории бсср, встретят только новые санкции, новыми поклонами х*йлу с протянутой рукой. Вот только и х*йло может денег не дать, тогда придется тебе шинельку на плечи, да в банду вагнера, в Сирию там или в Африку. В песке быть зарытым за тупость народа - вот это настоящая ирония.
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14.08.2021 16:05 Ответить
Любишь своего бульбофюрера, русский?
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14.08.2021 16:32 Ответить
Он пишет хрень, патаму-шта дол@***.
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14.08.2021 15:57 Ответить
Про капітуляцію здерли у ЄС, крім рожевих свинок - свого, нічого
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14.08.2021 15:52 Ответить
Сколько у патриота в наколках откормленного перекачанного и в дорогих шмотках патриотизма аж прет со всех дырок- ты смотри...прям герои_))
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14.08.2021 15:56 Ответить
самоотсос ? чмо кацапское....
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14.08.2021 22:55 Ответить
интерестно какая у них ЗП
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14.08.2021 15:58 Ответить
ЗАРАЗ 16г-05хв-ПАТРІОТИЧНИЙ СРАЧ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ НА
СТОРІНКАХ ЗАРАЗ цЕНЗОРА.ТОМУ ПОВТОРЮЮСЬ: коментар недавно:Шановні нац патріоти
,патріоти та свідомі українці просто з здоровим глуздом ,залишайте продовжувати
тисячолітній "свідомий " срач, бо всі праві,тільки Україні лихо.Той хто
не обєднається зараз а не перед виборами для перемоги українського президента
,(кого і якого завгодно, головне УКРАЇНСОКОГО для країни та народу) або буде
"полезним ідіотом" ,або зрадником. ЗРАДНИКОМ не тільки інтересів, а
головне долі країни, і своєї долі, інакше буде Вам і свій голодомор (доречі
убагатьох вже є), і свій 37-й, от тоДі і порадієте ,що у сусіда хата горить
,коли й своя запалає, Поки зясовуєте хто більше вкрав, (взагалі без цього
ніяк), або хто більший та безгрішніший патріот у нас готуються вкрасти землю
тисячами гектар на юрлице в одні руки НУ ШО ЩЕ НЕ ЯСНО- СОТНІ ГОД БУЛО НЕ ЯСНО,
МОЖЕ ХОЧ НАМ ЗАРАЗ ДОЙДЕ, а ПЕТЮ ЖАЛКО,ЗА СВОЄ ВІН ., АсКОРІШЕ ЙОГО ПАРТІЯ,
також не безгрішна ОТРИМАЛА, бо працювать на країну трохи приморились, може хоч
висновки зроблять,А УСИМ ВЕЛИКИМ ЩО ПОРОШЕНКО ЗРОБИВ САМ,ЗРОБИВ РАЗОМ ЗНАМИ
ВСИМА, ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО УСІ МОВЧКИ КОРИСТУЮТЬСЯ . ДО РЕЧІ ПРО ЗЕМЛЮ: а тепер
головне,чи можуть дурні навчиться чомусь у нашій країні- ні до цього не
навчились-АЛЕ ПРИЙДЕТЬСЯ,БО ІНШОГО ШАНСУ У КРАЇНИ ТА УНАС НЕ БУДЕ, ......хТО
ПРИЙШОВ РАЗОМ З АЗОВОМ - ТІ СПРАВЖНІ ПАТРІОТИ, З ДІДІВ -ПРАДІДІВ- ВСІ ІНШІ
ДАСТЬ БОГ ПРОЗРІЮТЬ. ЗРОЗУМІЮТЬ ,ЩО САМІ НЕ СВЯТІ І ЗАРАДИ УКРАЇНИ
ПІДТЯГНУТЬСЯ-ТАКИ НАДІЯ Є, СЛАВА УКРАЇНІ! .СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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14.08.2021 16:07 Ответить
Більш українського ніж Порох поки що в Україні не було. ми вже раз спробували шукати від добра добра. Отримали зелене лайно.. Досить..
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14.08.2021 16:23 Ответить
сТАРИЙ КОМЕНТАР ,ЩОБ НЕ ПОВТОРЮВАТЬСЯ :Відроджена армія ,захищена мова,створена Українська церква,і тд.-ось результат "зради" Порошенка утих вкрай складних умовах, жорстокої колоніальної війни з Росією. Результат,який вже ніхто не здатен знищити. Якби на вибори йшли думаючи головою( а не іншою округлою частиною тіла) та голосували за те, що зроблено а не за кіно, то зараз би не жили у сумному серіалі. 18.05.21 18:56 я Ж ПИСАВ -ПРИТОМИЛиСЬ образились ,і було за шо. а подруге дуже потужні ,мудрі та організовані з великими грошима вороги обєднались проти України та особисто проти Порошенка, та й друзі з інтересами своїх держав та народів що в принципі зрозуміло, Та тільки з дійсним обєднанням праця набагато важча і складніша- хто заважає на цєй раз,чи знОву як тому танцору? ТРОШКИ .АБО НЕ ТРОШКИ ВИ НЕ ДОГОВАРЮЄТЕ. З повагою я.
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14.08.2021 17:17 Ответить
провокаторов нужно ликвидировать
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14.08.2021 16:13 Ответить
Де провокатори ,будь ласка точніше
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15.08.2021 06:45 Ответить
Закидайте їх свинками..
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14.08.2021 16:21 Ответить
классный спектакль....думаю, тут все совсем не так как выглядит. Варианта всего 2. 1-Арсен борисович показывает как без него страшно и тяжело усидеть ослу в кресле...Вокруг страшные патриоты. 2. Перед приездом без пяти минут главы газпрома Меркель к ослу с предложением о капитуляции, Вовик сам попросил сделать картинку чтобы мог сказать Меркель "я очень хотел бы сдаться но не могу...народ против-видите что устраивают". Хотелось бы верить во 2 вариант.
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14.08.2021 16:59 Ответить
Над нацжонами совершено домашнее насилие...
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14.08.2021 17:33 Ответить
дивлюся відеорепортаж... штук сто придурків, які нападали на ментів; і десь двісті стояли в сторонці та просто спостерігали...
"махач" на публіку. Не більше того.
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14.08.2021 18:02 Ответить
Странная акция. Вот какой такой резонансный повод для нее?
Латентная сдача интересов Украины длится 8й год.
Личная армия Авакова вышла против гос армии Авакова. Поэтому нет и поддержки народа.
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14.08.2021 20:08 Ответить
не нравится зебил которого нацжены к власти привели
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14.08.2021 22:36 Ответить
Интересная недострана Украина. Прыгают, скачут, файеры жгут. А работать не пробовали, как в нормальных цивилизованных странах.
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14.08.2021 23:37 Ответить
А ще спробували за свою країну встати до бою, аце вже як у" цивилизованних" странах?,але багатьом чомусь це не понаравилось, ніяк.
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15.08.2021 06:50 Ответить
Такие акции полезны и нужны, надо постоянно напоминать тем, кто у власти, что ЖИВЫМИ ОНИ НЕ ОСТАНУТСЯ, если сдадут Украины и ее интересы /не важно перед каким давлением/!
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15.08.2021 09:24 Ответить
Какая это в жопу акция?
Это акция ПРО ЧТО?
Вы видели там ХОТЬ ОДИН плакат с лозунгом?
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15.08.2021 10:13 Ответить
эту сраную власть нужно постоянно рылом в дерьмо тыкать, что бы она знала - откуда она выползла......
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15.08.2021 13:36 Ответить
 
 