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акция (2402) Зеленский (16530) Национальный корпус (393) Офис Президента (1692)

Нацкорпус отправился к дому, где живет Зеленский. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

В настоящее время представители Нацкорпуса, пришедшие под здание Офиса Президента Украины с акцией "Остановим капитуляцию" и устроившие там столкновения с правоохранителями, выстроились в колонну и отправились на ул. Грушевского 9а, к дому, в котором находится квартира президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, по данным на 15.00 колонна движется к ул. Грушевского в сопровождении правоохранителей.

Нацкорпус отправился к дому, где живет Зеленский 01
Нацкорпус отправился к дому, где живет Зеленский 02
Нацкорпус отправился к дому, где живет Зеленский 03
Нацкорпус отправился к дому, где живет Зеленский 04
Нацкорпус отправился к дому, где живет Зеленский 05
Нацкорпус отправился к дому, где живет Зеленский 06
Нацкорпус отправился к дому, где живет Зеленский 07
Нацкорпус отправился к дому, где живет Зеленский 08
Нацкорпус отправился к дому, где живет Зеленский 09
Нацкорпус отправился к дому, где живет Зеленский 10
Нацкорпус отправился к дому, где живет Зеленский 11
Нацкорпус отправился к дому, где живет Зеленский 12
Нацкорпус отправился к дому, где живет Зеленский 13
Нацкорпус отправился к дому, где живет Зеленский 14

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ФОТО: Олег Богачук

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+26
Арсен Борисович почав кошмарити нелоха?
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14.08.2021 15:08
+21
наша **** поехала к ***** перед встречей с зелеп@дором ..дембельский аккорд ...как же мне стыдно перед тобой,Украина
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14.08.2021 15:18
+19
Вова живёт на госдаче Конче причем тут квартира на Грушевского?
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14.08.2021 15:08
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Нацкорпус отправился к дому, где живет Зеленский - Цензор.НЕТ 4260
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14.08.2021 15:07 Ответить
Арсен Борисович почав кошмарити нелоха?
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14.08.2021 15:08 Ответить
Вова живёт на госдаче Конче причем тут квартира на Грушевского?
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14.08.2021 15:08 Ответить
Может мамуРимму до инфаркта доведут)))
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14.08.2021 15:11 Ответить
ну а причём ихние протесты постоянно в выходные . что бы не дай бог никого из ОПы случайно не зацепить ?
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14.08.2021 17:30 Ответить
О, Боцмана шось не видно 😆
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14.08.2021 15:09 Ответить
Правильно! Это сцыкло надо держать в тонусе.
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14.08.2021 15:10 Ответить
Нацкорпус отправился к дому, где живет Зеленский - Цензор.НЕТ 8412
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14.08.2021 15:21 Ответить
К какому?Ведь у него дом то не один и и знаем ли мы про все его дома?
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14.08.2021 15:10 Ответить
Чому ці нац.жони вештаються по Киеву ??? Покажіть їм дорогу до віслюка ...........
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14.08.2021 15:12 Ответить
П'яного запитали, чого ти під ліхтарем повзаєш? -Часи загубив. -Де? -А там - махнув рукою.-А чого тут шукаєш? -Так тут видніше...
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14.08.2021 15:18 Ответить
Тиняються, проривають кордони поліції. Нема щоб як щирі прихильники ЄС бацати по клавітурі компа.
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14.08.2021 15:25 Ответить
та да, не щоб кордони проривать:

16.03.19р

Нацкорпус вирушив до будинку, де живе Зеленський - Цензор.НЕТ 1499
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14.08.2021 16:18 Ответить
кєно навіть є, з катапультами:

https://www.youtube.com/watch?v=kSGpQbOVaqM
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14.08.2021 16:19 Ответить
Чому ці нац.жони вештаються по Киеву ??? Покажіть їм дорогу до

Донецка...
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14.08.2021 16:51 Ответить
Они оттуда пришли
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14.08.2021 22:31 Ответить
интересно, сколько президентов свернгнут руками этих дешевых товарищей? зеля воспользовался услугами этих псевдо патриотов а сейчас получает сам от другого заказчика)) бумиранг он такой
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14.08.2021 15:13 Ответить
Так оно в госрезиденции живёт...там ещё зеЛенка все пообдерала
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14.08.2021 15:13 Ответить
Тільки не сильно лякайте бубочку, он бальной....

Нацкорпус отправился к дому, где живет Зеленский - Цензор.НЕТ 6998
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14.08.2021 15:14 Ответить
Нацкорпус отправился к дому, где живет Зеленский - Цензор.НЕТ 4172
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14.08.2021 15:15 Ответить
у могилокопачів відібрали лопати...
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14.08.2021 15:14 Ответить
Ну,взять власть в свои руки они все равно не смогут. Нет для этого ни сил ни возможностей.Напугать тоже врядли. Народ по фото немногочисленный...
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14.08.2021 15:15 Ответить
Как раз напугают и сильно-сейчас не многочисленный,но когда все увидят,что так агрессивно можно,то к зекрыске точно капец заглянет)
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14.08.2021 15:18 Ответить
Нацкорпус отправился к дому, где живет Зеленский - Цензор.НЕТ 5005
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14.08.2021 15:16 Ответить
Это предупреждение перед приездом Меркель, которая собралась давить на ОП по имплементации формулы Штайнмайера
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14.08.2021 15:16 Ответить
наша **** поехала к ***** перед встречей с зелеп@дором ..дембельский аккорд ...как же мне стыдно перед тобой,Украина
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14.08.2021 15:18 Ответить
Це що таке , репетиція святкового цирка перед днем Незалежності?
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14.08.2021 15:20 Ответить
Зеленскому надо понять простую вещь,что если он не будет разговаривать с проукраинской оппозицией, за которой стоит огромная часть народа, то с ним неизбежно будет уже разговаривать улица с совершенно с непроедсказуемыми для него последствиями. Он президент всего народа и тех,кто за него голосовал и тех,кто не голосовал и игнорировать часть этого народа, стоящего за построение национального украинского государства, с учетом всех международных норм и обязательств Украины и его последовательную защиту от российского агрессора и оккупанта.
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14.08.2021 15:23 Ответить
Чего вы так много букв пишите?Такого зевова прочесть не сможет, а понимать ему нечем, он ограниченный малограмотный дилетант, случайно оказавшийся в кресле президента по народной глупости.
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14.08.2021 15:32 Ответить
Много букв, много мыслей.
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14.08.2021 15:34 Ответить
Так и я о том же. Зевова больше одной мысли в голову поместить не может, он же примитивен и глуп.
А автор тут столько пишет.
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14.08.2021 16:00 Ответить
Яка "народна глупість"-нарід мудрий !!!!!!!
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14.08.2021 15:45 Ответить
Азов - проукраинская оппозиция ?
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14.08.2021 15:32 Ответить
Это они доказали своей кровью ,пролитой на фронте.
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14.08.2021 15:33 Ответить
щас.., Зеля встане з дивану, надіне капці, шорти й вийде до мітінгарів... послухати їх вимоги.
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14.08.2021 15:24 Ответить
Я впевнений що ні дома ні у ВР України а також на в ОП в дану хвилину нікого не знайдуть так як вони вже виїхали у ,,термінових справах,,за межі Києва та київської області.Нікому даже вийти до мітингуючих та їх вислухати.
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14.08.2021 15:24 Ответить
Зеленскому надо понять простую вещь,что если он не будет разговаривать с проукраинской оппозицией, за которой стоит огромная часть народа, то с ним неизбежно будет уже разговаривать улица с совершенно с непроедсказуемыми для него последствиями. Он президент всего народа и тех,кто за него голосовал и тех,кто не голосовал и игнорировать часть этого народа, стоящего за построение национального украинского государства, с учетом всех международных норм и обязательств Украины и его последовательную защиту от российского агрессора и оккупанта, нельзя, это будет вредно для его же здоровья.
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14.08.2021 15:26 Ответить
Все уже договорено. Ху***ло получает СП-2 и Украину, Меркель получает росийский газ по с кидке и акции Газпрома а так же *мир на дамбасе*., Зеленский получет на раздербан 5 лярдов$$$$ кредита от МВФ безо всяких требований, условий и гарантий. Только украинский народ в любом случае раком будет поставлен.
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14.08.2021 15:26 Ответить
Не вижу сообщений о количестве задержанных в ходе этого хоровода... Хотя бы арестовали кого-нибудь для передачи честно отработанного бабла... Или оплата сейчас делается наперед?
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14.08.2021 15:27 Ответить
Или оплата сейчас делается наперед?

У Вилкула спросите. Он предводитель днепропетровских титушек.
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14.08.2021 16:54 Ответить
Какой показушный поступок! Еще б в Крым к Ленкиным хоромам сходили! Если уж была цель идти к его месту обитания, так и шли бы в Конча-Заспа. А так - чистый пиар+ провокация со взрывом. Лучше бы они воевали на фронте, чем колобродили в Киеве. Ведь КПД от их действий меньше нуля.
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14.08.2021 15:28 Ответить
они работают типа как спускают пар, чтобы толпа реально не вышла казнить предателя
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14.08.2021 15:31 Ответить
Толпа буде складатися із представників Народного Фронту і ЄС?
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14.08.2021 15:42 Ответить
Ну что!сезон охоты на зелю!
За шкирки вытаскивайте этого зелеНого чмыря! Нацкорпус отправился к дому, где живет Зеленский - Цензор.НЕТ 4659
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14.08.2021 15:32 Ответить
Ціна цього театру - посада для Авакова в кабміні.
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14.08.2021 15:33 Ответить
хороводы когда ЗЕ фиг знает где меняйте тему дом администрация кукловоды смените пластинку заездили
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14.08.2021 15:35 Ответить
А вова выйдет?
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14.08.2021 15:37 Ответить
Бакашка : "Тьотя Римма! А Вова вийдет гулять?"- "Нет! У него понос и золотуха! Так шо не орите подокнами-валите нахрен" (Сборник воспоминаний о детстве Валоди от мами Рімми (издательство "Квартал 95")
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14.08.2021 15:49 Ответить
Зеленский : от Януковича к Чаушеску.
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14.08.2021 15:40 Ответить
Вот читаю и НИКТО ЗА Зе не голосовал, как же он тогда выборы выиграл?
И с другой стороны, фортуна она такая-сначала нац корпус фактически посадил Зе в кресло президента, а теперь говорит про Зраду?
И последнее, Зе на своем посту, несомненно, хуже Порошенко и ему таки больше шансов попасть в тюрьму чем Порошенко, хотя и у того свои скелеты в шкафу были, потому и проиграл!
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14.08.2021 15:41 Ответить
те, кто за него голосовал, смотрят "сватов" и 95 квартал, политика их не интересует, а экономика только в виде тарифов
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14.08.2021 16:23 Ответить
Ківа попереджувала! Почалось?
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14.08.2021 15:42 Ответить
Ну да одна шавка рюкзакова -кива предупреждала ,вторая шавка -Билецкий выполняет предупреждения
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14.08.2021 16:18 Ответить
Ну, що? Пшик вийшов з акції продажних тварин. Це вам, мудозвонам, не за Порохом, тварини продажні, ганятись. Нацкорпус вирушив до будинку, де живе Зеленський - Цензор.НЕТ 2489
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14.08.2021 15:45 Ответить
почему гражданские в форме корчат из себя служак))
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14.08.2021 15:50 Ответить
потому что ты мудак )))
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14.08.2021 23:19 Ответить
я думаю по заданию кремля расшатуют лодку..потому что все эти псевдо патриоты засланые колоборанты начиная с поросюка..гришина..все типа патриоты унсо..правый сектор нацжоны..они действуют только по команде...какие шабаши тогда были
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14.08.2021 15:51 Ответить
не думай - голова, именно у тебя, просто шоб пожрать нужна. Думать, казламордый , ваще - не твое, и не берись!
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14.08.2021 23:20 Ответить
Пе Зе Дун, выходи! )))
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14.08.2021 16:11 Ответить
на дачу тре їхати
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14.08.2021 16:25 Ответить
учения, товарищеский матч, пацанов с обоих сторон в условиях максимально приближённых к реальности..
вполне возможно, что Третий Майдан будет (особенно после показательного игнора и преследований Ылитой патриотов) по мотивам песни Рифа: "тихо пришёл - тихо ушёл" - достаточно, чтобы Зеля Уклонистка обосралась и перестала предавать Украину.. ну, или свалила на йух, в Ростов или Оман-Катар, если успеет, дура, со своими "импозантными"(МандЕль(с)) фаворитами...
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14.08.2021 16:32 Ответить
Куда? К дому зеленского?
А известно ли этим протестующим, что зенелох живёт в президентской резиденции?
Хватит понты колотить.
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14.08.2021 17:13 Ответить
Нацкорпус вирушив до будинку, де живе Зеленський - Цензор.НЕТ 2191
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14.08.2021 18:35 Ответить
раньше надо было думать... когда Пороха мочили ради этого блазня
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14.08.2021 22:41 Ответить
 
 