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Нацкорпус отправился к дому, где живет Зеленский. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
В настоящее время представители Нацкорпуса, пришедшие под здание Офиса Президента Украины с акцией "Остановим капитуляцию" и устроившие там столкновения с правоохранителями, выстроились в колонну и отправились на ул. Грушевского 9а, к дому, в котором находится квартира президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
По его словам, по данным на 15.00 колонна движется к ул. Грушевского в сопровождении правоохранителей.
ФОТО: Олег Богачук
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+26 Alex Tom
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+21 Wendeplattendrehstahl Lölik
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+19 VOLVO XC 70
показать весь комментарий14.08.2021 15:08
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16.03.19р
https://www.youtube.com/watch?v=kSGpQbOVaqM
Донецка...
А автор тут столько пишет.
У Вилкула спросите. Он предводитель днепропетровских титушек.
За шкирки вытаскивайте этого зелеНого чмыря!
И с другой стороны, фортуна она такая-сначала нац корпус фактически посадил Зе в кресло президента, а теперь говорит про Зраду?
И последнее, Зе на своем посту, несомненно, хуже Порошенко и ему таки больше шансов попасть в тюрьму чем Порошенко, хотя и у того свои скелеты в шкафу были, потому и проиграл!
вполне возможно, что Третий Майдан будет (особенно после показательного игнора и преследований Ылитой патриотов) по мотивам песни Рифа: "тихо пришёл - тихо ушёл" - достаточно, чтобы Зеля Уклонистка обосралась и перестала предавать Украину.. ну, или свалила на йух, в Ростов или Оман-Катар, если успеет, дура, со своими "импозантными"(МандЕль(с)) фаворитами...
А известно ли этим протестующим, что зенелох живёт в президентской резиденции?
Хватит понты колотить.