Бойцы Нацгвардии защищают петуха на Банковой от участников митинга. ФОТО дня

Бойцы Нацгвардии, которые выстроили плотное оцепление у здания Офиса Президента перед стартом акции "Остановим капитуляцию", охраняли от митингующих не только само здание, но и скульптуру огромного декоративного петуха, установленную на обустраиваемой детской площадке.

Соответствующие фото сделал корреспондент Цензор.НЕТ.

ФОТО: Олег Богачук

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