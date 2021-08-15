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Бойцы Нацгвардии защищают петуха на Банковой от участников митинга. ФОТО дня

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Бойцы Нацгвардии, которые выстроили плотное оцепление у здания Офиса Президента перед стартом акции "Остановим капитуляцию", охраняли от митингующих не только само здание, но и скульптуру огромного декоративного петуха, установленную на обустраиваемой детской площадке.

Соответствующие фото сделал корреспондент Цензор.НЕТ.

Бойцы Нацгвардии защищают петуха на Банковой от участников митинга 01

ФОТО: Олег Богачук

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацкорпус у дома Зеленского озвучил требования, забросав территорию дымовыми шашками и файерами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+64
Образ президента трогать нельзя!
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14.08.2021 16:04
+46
Петух сидит внутри
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14.08.2021 16:04
+46
Это не образ. Это сам Зеля в маскировке

Бійці Нацгвардії захищають півня біля Офісу Президента від учасників мітингу - Цензор.НЕТ 2964
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14.08.2021 16:33
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Так Табалови пройшли у ВР за квотою Яценюка.(це я нагадав для тих хто забув )
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14.08.2021 17:28 Ответить
І їх продукцію бренду "волошкове поле" покупці не бойкотують.
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16.08.2021 12:52 Ответить
учения, товарищеский матч, пацанов с обоих сторон в условиях максимально приближённых к реальности..
вполне возможно, что Третий Майдан будет (особенно после показательного игнора и преследований Ылитой патриотов) по мотивам песни Рифа: "тихо пришёл - тихо ушёл" - достаточно, чтобы Зеля Уклонистка обосралась и перестала предавать Украину.. ну, или свалила на йух, в Ростов или Оман-Катар, если успеет, дура, со своими "импозантными"(МандЕль(с)) фаворитами...
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14.08.2021 16:31 Ответить
Это геральдический петух зеленского. А может, это его тотем? Какой человечек, такая и зверушка.
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14.08.2021 16:36 Ответить
Або, яка людинка, така й тваринка
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14.08.2021 16:37 Ответить
Так краще)
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15.08.2021 05:11 Ответить
Не "петуха у Офиса Президента" а "петуха в Офиса Президента".
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14.08.2021 16:36 Ответить
ОПУ- ОФІС ПІВНЯ УКРАЇНИ ?
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15.08.2021 16:32 Ответить
хайль півень!
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14.08.2021 16:39 Ответить
Головне слово - ПІВНЯ.☺
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14.08.2021 17:07 Ответить
Я уже подумал ,что осел оманский к ним решил выйти)))
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14.08.2021 17:21 Ответить
Захищали колись країну ,тепер захищають півнів.
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14.08.2021 17:31 Ответить
Бійці Нацгвардії захищають півня біля Офісу Президента від учасників мітингу - Цензор.НЕТ 9976
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14.08.2021 17:40 Ответить
Точно. Бійці Нацгвардії захищають півня біля Офісу Президента від учасників мітингу - Цензор.НЕТ 1710
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14.08.2021 17:50 Ответить
Тьху,пля.... позорище!
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14.08.2021 17:51 Ответить
вова доручив Баканову знайти того, хто його прообраз посадив у сечу кольору януковичів ?
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14.08.2021 21:53 Ответить
мусорская падаль в голубых беретах, подонки ублюдоные
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14.08.2021 21:58 Ответить
петух из пленки так себе , но действительно причем голубые береты ... вдв типа ?
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14.08.2021 22:55 Ответить
Все правильно, а чего вы хотели от мусоров, на войну идти???!!!
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15.08.2021 00:12 Ответить
Че за детская площадка?, что за дешевый пиар-цирк? Какая подоляка дала подсказку? Впрочем клоуны по другому не умеют.
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15.08.2021 01:55 Ответить
Поставити дитячий майданчик впритик до державної установи, яка є центром притягання протестів, які провокує ТОНАМИ влада, це треба вміти не заглядаючи навіть в очі уХйла , згадати його обіцянку напред військ виставляти жінок та дітей... Але щось не так спрацювало, й ляльки на тому майданчику з легкої руки нашого люду стали прообразом влади . Й що тепер? Нацгвардія це підтвердила !
Єрмакововина влада йде гіршими шляхами Шапкорада , якого щільно вели до прірви рашисти Кремля.
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15.08.2021 16:34 Ответить
,,Бойцы Нацгвардии защищают петуха на Банковой от участников митинга,,- надо запмсать. Феерическое название статьи. Описывающее точно время правление криворожского клоуна.
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15.08.2021 10:51 Ответить
заголовок скабєєва підказала...
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15.08.2021 14:47 Ответить
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