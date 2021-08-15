Бойцы Нацгвардии защищают петуха на Банковой от участников митинга. ФОТО дня

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Бойцы Нацгвардии защищают петуха на Банковой от участников митинга. ФОТО дня
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Бойцы Нацгвардии, которые выстроили плотное оцепление у здания Офиса Президента перед стартом акции "Остановим капитуляцию", охраняли от митингующих не только само здание, но и скульптуру огромного декоративного петуха, установленную на обустраиваемой детской площадке.
Соответствующие фото сделал корреспондент Цензор.НЕТ.
ФОТО: Олег Богачук
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вполне возможно, что Третий Майдан будет (особенно после показательного игнора и преследований Ылитой патриотов) по мотивам песни Рифа: "тихо пришёл - тихо ушёл" - достаточно, чтобы Зеля Уклонистка обосралась и перестала предавать Украину.. ну, или свалила на йух, в Ростов или Оман-Катар, если успеет, дура, со своими "импозантными"(МандЕль(с)) фаворитами...
Єрмакововина влада йде гіршими шляхами Шапкорада , якого щільно вели до прірви рашисти Кремля.