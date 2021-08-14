РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9370 посетителей онлайн
Новости Фото Происшествия Силовики
2 644 24
НАБУ (4030) правоохранительные органы (2944) приговор (1093) Антикоррупционный суд (1070)

Высший антикоррупционный суд за первое полугодие по делам НАБУ приговорил 19 человек к заключению. ИНФОГРАФИКА

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

С начала года по делам НАБУ и САП 19 человек получили наказание в виде лишения свободы, а в отношении 14 из них приговоры уже вступили в силу.

Большинство из осужденных признаны виновными в совершении преступлений, связанных с неправомерной выгодой, отмечается в сообщении пресс-службы НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Кроме лишения свободы, ВАКС конфисковал все необходимое имущество судей Малиновского райсуда Одессы и Хозяйственного суда Одесской области. К последнему также применена специальная конфискация - в доход государства направлено 250 тыс. грн. А также конфискован автомобиль экс-директора ОАО "Кировоградгаз", осужденного за растрату 8,6 млн грн", - отмечается в сообщении.

Всего за время работы НАБУ более 300 обвинительных актов в отношении почти 600 человек направлены в суд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд конфисковал у Кивы 1,2 млн грн, полученных за жомовую яму

Высший антикоррупционный суд за первое полугодие по делам НАБУ приговорил 19 человек к заключению 01
Высший антикоррупционный суд за первое полугодие по делам НАБУ приговорил 19 человек к заключению 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Суд взял под стражу с возможностью внесения залога 3,5 млн заммэра Николаева Коренева, подозреваемого в хищении 28,6 млн грн. ВИДЕО

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
ну не поверю что с судей смогли наскребли только 250 тыс. грн - анекдот
показать весь комментарий
14.08.2021 19:36
+4
у Кривому покінчила з життям літня подружня пара.
Йому - 84, їй - 83.
Основна версія - через борги.
Питання. Де всі ті зрадойоби, які раніше ******* ******* історії про піввареника, про пів таблетки, про тарифний геноцид, про гірше вже не буде?
Чого ******* позакривали, уйобки?
показать весь комментарий
14.08.2021 19:06
+3
А реально сидять скільки?
показать весь комментарий
14.08.2021 19:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А реально сидять скільки?
показать весь комментарий
14.08.2021 19:04 Ответить
у Кривому покінчила з життям літня подружня пара.
Йому - 84, їй - 83.
Основна версія - через борги.
Питання. Де всі ті зрадойоби, які раніше ******* ******* історії про піввареника, про пів таблетки, про тарифний геноцид, про гірше вже не буде?
Чого ******* позакривали, уйобки?
показать весь комментарий
14.08.2021 19:06 Ответить
То дрібничка ,головне "Лишьби не Порошенко!" та "Хуже не будет!" !!!!)))
показать весь комментарий
14.08.2021 19:18 Ответить
Само говоришь, что версия и тут же обвиняешь, сектант.
показать весь комментарий
14.08.2021 20:12 Ответить
В Україні корумпованих гнид несчисленна кількість !!! Цих потвор мають пакувати на нари сотню,щодня !!!)))
показать весь комментарий
14.08.2021 19:16 Ответить
При чисельності в сотні тисяч корумпованих гнид ,це лише мізерний відсоток !!!)))
показать весь комментарий
14.08.2021 19:20 Ответить
ну не поверю что с судей смогли наскребли только 250 тыс. грн - анекдот
показать весь комментарий
14.08.2021 19:36 Ответить
Кльова в нього тачка,якихось 8,6 лімона грн.!!!!)))))
показать весь комментарий
14.08.2021 19:41 Ответить
А як там справи з "діамантовими" прокурорами? А зі справою розенблата, хто небудь ще пам*ятає такого?
показать весь комментарий
14.08.2021 19:41 Ответить
Украл 8,6 миллиона и за это поплатился своим "Запорожцем" - феерически!😁😁😁😁
показать весь комментарий
14.08.2021 19:56 Ответить
Автівка мабуть зроблена з золота !!!))))
показать весь комментарий
14.08.2021 20:42 Ответить
Этот вопрос надо задать сукину сыну Шокину. Он этим делом занимался , он его и в унитаз успешно слил в 2015 году в голосеевском столичном суде. А НАБУ и ВАКС к тому времени еще не родились. Хфельдмаршал Петро очень долго свою репу чесал.
показать весь комментарий
15.08.2021 08:21 Ответить
Пока народ живёт без Бога, наказание стрелочников и награждение причастных к Корр будет продолжаться
показать весь комментарий
14.08.2021 19:45 Ответить
ну список наверно выглядел как то так : 3 уборщицы , 2 сантехника , 4 водителя , 1 секретарша ( не дала дура )......
показать весь комментарий
14.08.2021 19:50 Ответить
...но это не точно😁😁😁
показать весь комментарий
14.08.2021 19:54 Ответить
Приведите статистику, сколько потом эти судьи и мвдшные ублюдки получают назад просто так, либо через суды ЕС.
показать весь комментарий
14.08.2021 19:54 Ответить
Надо же!! - Высший антикоррупционный суд и 250 000 грн ($10 000). Корупционеры совсем зубожіли!
показать весь комментарий
14.08.2021 20:17 Ответить
19 засуджених ,250 тис.грн.конфісковано!!! Та *** вже не ганьбились би ,чи що !!!)))
показать весь комментарий
14.08.2021 20:41 Ответить
19 человек которым вынесен приговор.Но кто из нас знает кому приговор вынесен.?Авакову нет,Ахметову нет, Коломойскому тоже не вынесен.Так кто пострадал?Думаю что сообщество ,,цензора,,оценит решения судов достойно.Да вот только укажите не количество а их имена.
показать весь комментарий
14.08.2021 20:22 Ответить
250 000 . на фоне украденных миллиардов.... Великое достижение.... Ну когда они перестанут ссать в глаза людям???
показать весь комментарий
14.08.2021 21:05 Ответить
250 тыс конфисковано. А сколько за эти полгода потратила Украина на содержание этого суда - зарплаты, машины, здание, обслуживающий персонал, коммуналка и т.д. Не удивлюсь если эти затраты составят больше 50 млн
Гнать в шею надо этих бездельников, взяточников и дармоедов.
показать весь комментарий
14.08.2021 22:21 Ответить
Якісь рукожопи робили звіт. Де саме найголовніше?? Де терміни ув'язнення??
показать весь комментарий
14.08.2021 22:22 Ответить
Мутняк какой то...
показать весь комментарий
15.08.2021 00:17 Ответить
 
 