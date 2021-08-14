Высший антикоррупционный суд за первое полугодие по делам НАБУ приговорил 19 человек к заключению. ИНФОГРАФИКА

С начала года по делам НАБУ и САП 19 человек получили наказание в виде лишения свободы, а в отношении 14 из них приговоры уже вступили в силу.

Большинство из осужденных признаны виновными в совершении преступлений, связанных с неправомерной выгодой, отмечается в сообщении пресс-службы НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Кроме лишения свободы, ВАКС конфисковал все необходимое имущество судей Малиновского райсуда Одессы и Хозяйственного суда Одесской области. К последнему также применена специальная конфискация - в доход государства направлено 250 тыс. грн. А также конфискован автомобиль экс-директора ОАО "Кировоградгаз", осужденного за растрату 8,6 млн грн", - отмечается в сообщении.

Всего за время работы НАБУ более 300 обвинительных актов в отношении почти 600 человек направлены в суд.

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