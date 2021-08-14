Высший антикоррупционный суд за первое полугодие по делам НАБУ приговорил 19 человек к заключению. ИНФОГРАФИКА
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
С начала года по делам НАБУ и САП 19 человек получили наказание в виде лишения свободы, а в отношении 14 из них приговоры уже вступили в силу.
Большинство из осужденных признаны виновными в совершении преступлений, связанных с неправомерной выгодой, отмечается в сообщении пресс-службы НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Кроме лишения свободы, ВАКС конфисковал все необходимое имущество судей Малиновского райсуда Одессы и Хозяйственного суда Одесской области. К последнему также применена специальная конфискация - в доход государства направлено 250 тыс. грн. А также конфискован автомобиль экс-директора ОАО "Кировоградгаз", осужденного за растрату 8,6 млн грн", - отмечается в сообщении.
Всего за время работы НАБУ более 300 обвинительных актов в отношении почти 600 человек направлены в суд.
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Йому - 84, їй - 83.
Основна версія - через борги.
Питання. Де всі ті зрадойоби, які раніше ******* ******* історії про піввареника, про пів таблетки, про тарифний геноцид, про гірше вже не буде?
Чого ******* позакривали, уйобки?
Гнать в шею надо этих бездельников, взяточников и дармоедов.