Госпиталь для участников боевых действий строят в Донецкой области, - ОГА. ФОТОрепортаж

В Святогорске Донецкой области завершается возведение госпиталя для участников АТО/ООС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой военно-гражданской областной администрации.

Отмечается, что в медицинском учреждении расположены 180 коек, где могут проходить лечение больные. Одним из приоритетных направлений деятельности учреждения станет реабилитация участников АТО/ООС. В отделении будут работать реабилитологи, массажисты и психоаналитики.

"В Святогорске завершается строительство госпиталя для участников АТО/ООС. Объект возводят в рамках президентской программы "Большое строительство", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Маршрут Старобельск-Меловое на Луганщине восстановят полностью ко Дню Независимости. ФОТО









Также читайте: Минобороны и Научно-практический центр нейрореабилитации NODUS подписали меморандум о лечении раненых военнослужащих











Читайте также: Кабмин одобрил предоставление за бюджетный счет услуг по психологической реабилитации супругов участников АТО и ООС



