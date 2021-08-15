Автомобиль слетел в реку на Черкасщине - водитель с пассажиром погибли, - полиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Автомобиль Fiat съехал с дамбы в реку в Городище Черкасской области. Полицейские получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии около трех часов дня 14 августа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сектор коммуникации полиции Черкасской области.
На месте происшествия сотрудники полиции выяснили, что водитель автомобиля Fiat не справился с управлением, совершил выезд за пределы проезжей части на дамбе, после чего автомобиль попал в водоем.
В результате аварии 35-летний водитель и 40-летний пассажир погибли на месте. Оба мужчины жители города Черкассы. Другой пассажир - 36-летний местный житель не пострадал.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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