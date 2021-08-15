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Автомобиль слетел в реку на Черкасщине - водитель с пассажиром погибли, - полиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Автомобиль Fiat съехал с дамбы в реку в Городище Черкасской области. Полицейские получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии около трех часов дня 14 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сектор коммуникации полиции Черкасской области.

На месте происшествия сотрудники полиции выяснили, что водитель автомобиля Fiat не справился с управлением, совершил выезд за пределы проезжей части на дамбе, после чего автомобиль попал в водоем.

В результате аварии 35-летний водитель и 40-летний пассажир погибли на месте. Оба мужчины жители города Черкассы. Другой пассажир - 36-летний местный житель не пострадал.

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Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Автомобиль слетел в реку на Черкасщине - водитель с пассажиром погибли, - полиция 01

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+11
Автомобиль слетел в реку на Черкасщине - водитель с пассажиром погибли, - полиция - Цензор.НЕТ 2630
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15.08.2021 01:35
+4
Білецький, каже,що його відморозки вибачилися і понесли покарання. Але у кримінального кодексу інша точка зору, за побиття журналіста організованою групою осіб під час здійснення ним професійної діяльності від 7 до 14 років позб волі. Тому конфлікт буде вирішено років за 7.
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15.08.2021 01:19
+3
Алекс, а что ты такой активный тут про аварию новость. А размещать потрет Бандери с абзацем русского текста, это не глупо это палево. Степан якщо б встав з могили повісив би тебе на гілляці, як запроданця)
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15.08.2021 08:01
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15.08.2021 01:08 Ответить
Білецький, каже,що його відморозки вибачилися і понесли покарання. Але у кримінального кодексу інша точка зору, за побиття журналіста організованою групою осіб під час здійснення ним професійної діяльності від 7 до 14 років позб волі. Тому конфлікт буде вирішено років за 7.
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15.08.2021 01:19 Ответить
Походу таки порішали...

Автомобиль слетел в реку на Черкасщине - водитель с пассажиром погибли, - полиция - Цензор.НЕТ 1572
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15.08.2021 01:20 Ответить
А завтра ці малолітні виродки зґвалтують його маленьку дочку і дружину... Він їм також пожме руки чи й члени поцілує? То, мабуть, була постанова на камеру...
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15.08.2021 01:26 Ответить
а вот законопроект в ВР шо все сим карты скоро по паспортам как в рассее это правда ? Автомобіль злетів у річку на Черкащині - водій із пасажиром загинули, - поліція - Цензор.НЕТ 4116 будет как в параше скоро -все под колпаком
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15.08.2021 10:22 Ответить
Каждому - своё. Так было, есть и будет.
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15.08.2021 01:31 Ответить
Автомобиль слетел в реку на Черкасщине - водитель с пассажиром погибли, - полиция - Цензор.НЕТ 2630
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15.08.2021 01:35 Ответить
Алекс, а что ты такой активный тут про аварию новость. А размещать потрет Бандери с абзацем русского текста, это не глупо это палево. Степан якщо б встав з могили повісив би тебе на гілляці, як запроданця)
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15.08.2021 08:01 Ответить
М-да... У теперішній Вільшанці утопиться - це ще вміть треба... На ній навіть ставки так замулилися, що щоб до глибокого місця добраться - півставка проїхать треба!
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15.08.2021 06:42 Ответить
Еееех, таку машинку втопили!
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15.08.2021 08:37 Ответить
А що за модель фіата?
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15.08.2021 09:58 Ответить
Вот она какая,подводная лодка в степях Украины.
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15.08.2021 08:44 Ответить
Пьяні, скоріше за все, були:нажаль типова ситуація для багатьох випадків ДТП в Україні
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15.08.2021 11:29 Ответить
 
 