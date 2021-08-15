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Мальчик 2015 года рождения потерялся при подъеме группы туристов на Говерлу. Идет поиск, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

На Говерле продолжаются поиски мальчика, который отстал от туристической группы и заблудился.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"14 августа, около 19:05, во время подъема группы туристов в составе 6 человек из г. Коломыя по зеленому маршруту на г. Говерла, вблизи пгт Ворохта от группы отстал и заблудился мальчик 2015 г.р.", - следует из сообщения.

"По состоянию на 6.00 15 августа поиски ребенка продолжаются. Создано 7 поисковых групп, которые обследуют местность по определенным зонам и секторам. Осадков в данной местности нет, температура воздуха около 12 градусов тепла", - отмечено в утренней сводке ГСЧС.

Мальчик 2015 года рождения потерялся при подъеме группы туристов на Говерлу. Идет поиск, - ГСЧС 01
Мальчик 2015 года рождения потерялся при подъеме группы туристов на Говерлу. Идет поиск, - ГСЧС 02

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Всего к поисковым работам привлечены 156 человек и 19 единиц техники, 3 собаки, квадрокоптер, а именно:

- ГСЧС - 57 человек, 2 собаки, 10 единиц техники (из них 1 квадрокоптер);

- Нацполиция - 37 человек, 4 единицы техники и 1 собака;

- НГУ - 30 человек и 2 единицы техники;

- ВСУ - 11 человек;

- волонтеры - 13 человек и 2 единицы техники;

- работники Карпатского национального природного парка - 8 человек и 1 единица техники.

Также подчеркивается, что на месте происшествия работает оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+36
Я просто шокований. Я, інструктор альпінізму другої категорії за свою інструкторську практику зводив більше 350 учасників на гори вище 3000 метрів, не розумію ЯК можна було загубити дитину на Говерлі у групі за нормальних умов сходження. На День Конституції ми водили на цю гору такого ж віку дитину. Так її мама не випускала дитячу ручку зі своєї руки, тато місцями ніс малу на собі де було крутіше чи вона стомилася. А я їх підстраховував на випадок екстремальної ситуації. На жаль, я тільки минулої середи повернувся безпосередньо з-під Говерли з чергової поїздки. Був би вчора біля Заросляка, то цю ніч провів би на горі. Дай Бог щоб якнайшвидше знайшли малого живим і неушкодженим і не дай Бог нікому таких батьків.
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15.08.2021 08:55
+34
Потащили, то еще ладно... Как можно было потерять ребенка???
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15.08.2021 08:28
+25
Це ж якими п'яними мали бути батьки...
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15.08.2021 08:22
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Це ж якими п'яними мали бути батьки...
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15.08.2021 08:22 Ответить
може знову вчителька винна?
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15.08.2021 11:33 Ответить
На кой чёрт родители туда ребёнка вообще потащили, даже несмотря на то, что Говерла не самая трудная для восхождения вершина?
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15.08.2021 08:23 Ответить
Хотели прославиться на всю Украину, не?
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15.08.2021 08:25 Ответить
Прославились. Но своеобразно, их имён/фамилий нигде не названо (вчера читал этот ньюс на УП, там тоже не сказано).
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15.08.2021 08:33 Ответить
Потащили, то еще ладно... Как можно было потерять ребенка???
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15.08.2021 08:28 Ответить
Селфики делали на фоне леса и пилили видосы для тиктока. Были чрезвычайно заняты то бишь.
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15.08.2021 08:31 Ответить
помню на Буковелі дівча мені по коліно саме каталось, мабуть і 6 нема. ото вже фанатики ставання на лижі
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15.08.2021 09:08 Ответить
Грязный, оборванный, злой, утомленный Бродит, обросший густой бородой, Мальчик, забытый экскурсией школьной.
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15.08.2021 08:32 Ответить
Как можно потерять 6-летнего ребенка. Кто его родители??? Мальчик 2015 года рождения потерялся при подъеме группы туристов на Говерлу. Идет поиск, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2116
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15.08.2021 08:44 Ответить
В Киеве сепаров и кацапов больше чем в Донецкой живет.А ты сейчас оливки собираешь,или выходной?
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15.08.2021 09:21 Ответить
Пенс 10 лет как
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15.08.2021 09:31 Ответить
Я просто шокований. Я, інструктор альпінізму другої категорії за свою інструкторську практику зводив більше 350 учасників на гори вище 3000 метрів, не розумію ЯК можна було загубити дитину на Говерлі у групі за нормальних умов сходження. На День Конституції ми водили на цю гору такого ж віку дитину. Так її мама не випускала дитячу ручку зі своєї руки, тато місцями ніс малу на собі де було крутіше чи вона стомилася. А я їх підстраховував на випадок екстремальної ситуації. На жаль, я тільки минулої середи повернувся безпосередньо з-під Говерли з чергової поїздки. Був би вчора біля Заросляка, то цю ніч провів би на горі. Дай Бог щоб якнайшвидше знайшли малого живим і неушкодженим і не дай Бог нікому таких батьків.
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15.08.2021 08:55 Ответить
Та тут всі шоковані!
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15.08.2021 09:44 Ответить
За скрєпним рецептом "полстакана і напляж" усе можливо.
Лише тиждень тому наздоганяв за 200м від берега надувний круг із 5-ти річним капітаном.
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15.08.2021 10:19 Ответить
Закон пора вводить об уголовной ответственности родителей за детей
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15.08.2021 11:17 Ответить
так он давно есть и типа работает..- токо как..(((
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16.08.2021 05:48 Ответить
дебилы-ВСЕ
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15.08.2021 08:56 Ответить
Батьки року, однозначно
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15.08.2021 08:57 Ответить
Не уявляю .. Хлопчик 2015 року народження загубився під час підйому групи туристів на Говерлу. Триває пошук, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2201 . ЯК ?? Ну ходили раніше і ми , з дружиною і дітьми в походи , в ліс, і в гори ,, пам'ятаю - я завжи йшов спереду , потім діти , потім дружина . Вона завжди говорила дітвoрі - ідіть попереду мене , я повинна постійно вас бачити . А тут як , виходить -самі побігли , а що з ними був хлопчина - забули ,, чи як ? хз.. Хлопчик 2015 року народження загубився під час підйому групи туристів на Говерлу. Триває пошук, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2447 .
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15.08.2021 09:03 Ответить
Не удивлюсь,если типа "воспитывали" пацана.Сил у малого идти не было,а они и внимания не обращали,мол,-терпи,будем делать из тебя мужика.Знаю я одну такую семейку
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15.08.2021 10:02 Ответить
Бросили в лесу 6летнего мальчика ,ну скажите, что это не мудрийнарит
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15.08.2021 09:03 Ответить
Очманілого, але чомусь російськомовного патріота заціпило.
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15.08.2021 09:19 Ответить
Да ты ,сученок, никак не угомонишься ! Так ты,что из этого мудрогонарита ,который бросил мальчика?
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15.08.2021 09:40 Ответить
Дмитро Піталов Вы правы за детьми нужен глаз да глаз , но у меня был случай на Тарханкуте еще до войны . Там возле Блюдец ,есть пещеры , по ним сверху идешь , но встречаются проломы в сводах , причем взрослый не упадет , а ребенок , реально может провалиться Хлопчик 2015 року народження загубився під час підйому групи туристів на Говерлу. Триває пошук, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8626 У меня сын так отбежал на пару метров от тропы , а ему 5-ть лет , и орет папа посмотри какая дырка в земле , я быстро его отдернул и чуть не посидел .
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15.08.2021 09:08 Ответить
"Мальца просрали на Говерле..." - как-то даже поэтически получилось.
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15.08.2021 09:12 Ответить
А кажуть, що мобільні телефони для дітей - то зло. Тут за один дзвінок можна врятувати життя.
Був на Говерлі багато раз, дуже цікаво, як там можна заблукати при підйомі, особливо у вихідні коли там такий двіж, як на хрещатику.
До речі, вчора по всьому чорногірському хребту - від Піп Івана до Петроса, був ультратрейл. Там скрізь були люди, прапорці маркування траси для спортсменів. Щось бляха не чисто з цією пропажею
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15.08.2021 09:23 Ответить
Якщо ця історія у найближчі години, не дай Бог, не матиме щасливого завершення, то слідчим варто розібратися, чи немає тут кримінального підтексту.
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15.08.2021 09:24 Ответить
Він втік, задумав, заховався - заблудився. Захотілося походити самому Дитяча психіка незріла
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15.08.2021 09:40 Ответить
та ни..- може пописять сховавсь..- а потим не туды попер...(((
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16.08.2021 05:49 Ответить
У нас так один папа свое дитятко "потерял",когда в Киев на Лигу Чемпионов ездили.Рецепт,чтоб не "терять":пить так,чтоб глаза хоть немного еще видели,а башка соображала
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15.08.2021 09:58 Ответить
 
 