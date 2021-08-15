Мальчик 2015 года рождения потерялся при подъеме группы туристов на Говерлу. Идет поиск, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
На Говерле продолжаются поиски мальчика, который отстал от туристической группы и заблудился.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"14 августа, около 19:05, во время подъема группы туристов в составе 6 человек из г. Коломыя по зеленому маршруту на г. Говерла, вблизи пгт Ворохта от группы отстал и заблудился мальчик 2015 г.р.", - следует из сообщения.
"По состоянию на 6.00 15 августа поиски ребенка продолжаются. Создано 7 поисковых групп, которые обследуют местность по определенным зонам и секторам. Осадков в данной местности нет, температура воздуха около 12 градусов тепла", - отмечено в утренней сводке ГСЧС.
Всего к поисковым работам привлечены 156 человек и 19 единиц техники, 3 собаки, квадрокоптер, а именно:
- ГСЧС - 57 человек, 2 собаки, 10 единиц техники (из них 1 квадрокоптер);
- Нацполиция - 37 человек, 4 единицы техники и 1 собака;
- НГУ - 30 человек и 2 единицы техники;
- ВСУ - 11 человек;
- волонтеры - 13 человек и 2 единицы техники;
- работники Карпатского национального природного парка - 8 человек и 1 единица техники.
Также подчеркивается, что на месте происшествия работает оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.
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Лише тиждень тому наздоганяв за 200м від берега надувний круг із 5-ти річним капітаном.
Був на Говерлі багато раз, дуже цікаво, як там можна заблукати при підйомі, особливо у вихідні коли там такий двіж, як на хрещатику.
До речі, вчора по всьому чорногірському хребту - від Піп Івана до Петроса, був ультратрейл. Там скрізь були люди, прапорці маркування траси для спортсменів. Щось бляха не чисто з цією пропажею