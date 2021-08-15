Мальчик 2015 года рождения потерялся при подъеме группы туристов на Говерлу. Идет поиск, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО

На Говерле продолжаются поиски мальчика, который отстал от туристической группы и заблудился.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"14 августа, около 19:05, во время подъема группы туристов в составе 6 человек из г. Коломыя по зеленому маршруту на г. Говерла, вблизи пгт Ворохта от группы отстал и заблудился мальчик 2015 г.р.", - следует из сообщения.

"По состоянию на 6.00 15 августа поиски ребенка продолжаются. Создано 7 поисковых групп, которые обследуют местность по определенным зонам и секторам. Осадков в данной местности нет, температура воздуха около 12 градусов тепла", - отмечено в утренней сводке ГСЧС.







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Всего к поисковым работам привлечены 156 человек и 19 единиц техники, 3 собаки, квадрокоптер, а именно:

- ГСЧС - 57 человек, 2 собаки, 10 единиц техники (из них 1 квадрокоптер);

- Нацполиция - 37 человек, 4 единицы техники и 1 собака;

- НГУ - 30 человек и 2 единицы техники;

- ВСУ - 11 человек;

- волонтеры - 13 человек и 2 единицы техники;

- работники Карпатского национального природного парка - 8 человек и 1 единица техники.

Также подчеркивается, что на месте происшествия работает оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.