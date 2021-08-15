РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10908 посетителей онлайн
Новости Фото Происшествия
15 471 58
Говерла (50) горы (93) дети (6021) Нацполиция (15731) Ивано-Франковская область (837)

Нацполиция обнародовала фото и приметы мальчика, потерявшегося при подъеме на Говерлу. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Полиция Ивано-Франковской области разыскивает жителя г. Коломыя Стефанцива Алексея Любомировича, 2015 года рождения. Мальчик днем 14 августа потерялся во время восхождения на гору Говерла и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

"Приметы ребенка: рост 110 см, среднего телосложения, волосы короткие каштановые, глаза карие. Был одет в зеленую футболку, штаны камуфляжной окраски, голубую кепку с красным козырьком", - подчеркивают правоохранители.

Нацполиция обнародовала фото и приметы мальчика, потерявшегося при подъеме на Говерлу 01

Нацполиция призывает всех, кто владеет какой-либо информацией, которая может способствовать установлению местонахождения мальчика, немедленно обращаться к правоохранителям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мальчик 2015 года рождения потерялся при подъеме группы туристов на Говерлу. Идет поиск, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+28
Хоть бы нашли живым и здоровым, дите не виновато что родители бараны.
показать весь комментарий
15.08.2021 09:28
+21
Зелена футболка та камуфляжні штани... Саме ті кольори, які можна здалеку помітити в карпатах ... Батьки добре підготувалися до походу на Говерлу.
показать весь комментарий
15.08.2021 09:41
+13
Если родители за ЗЕленского голосовали то проще нового сделать!

Тю, це ж теж "новиє ліца")
- Доброго дня! Я до Вас, на хірургічну операцію записатися.
- За "Слугу Народу" голосували, напевне? Бачу по футболці.
- Звичайно! Нові обличчя, всі дєла. Старі політики так уже надоїли.
- Ну, тоді для вас є приємний сюрприз. Сьогодні операцію проводить наша прибиральниця Галя. Вона якраз пройшла тижневий інтенсив з хірургії в Трускавці.
- ???
- Ви не хвилюйтеся, вона молода, всього 21 рік. Досвіду немає ніякого, але ж це не важливо, правда? Вона навчиться, дайте їй 100 днів.
- ???????
- Зараз тільки складаний ножик, лобзик і плоскогубці в горілці помиє, щоб продезинфікувати.
- ????????????? !!!!!!!!!!
- Та не хвилюйтеся ви так. Чого ж ви зблідли? У нас і анестезіолог - "нове обличчя", тільки трошки пом'яте. Це Дядя Жора. Він колись пляшки збирав, але ось вибрали його, проголосували всім кварталом. Дасть вам в якості знеболювального ту ж горілку, в якій інструменти полоскалися. Економія бюджетних коштів, знаєте. Недофінансування.
- (вжуххх!) ...
- Куди ж ви? Почекайте! Дайте їм шанс!
показать весь комментарий
15.08.2021 09:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хоть бы нашли живым и здоровым, дите не виновато что родители бараны.
показать весь комментарий
15.08.2021 09:28 Ответить
А где тут смех и повод для него, взять маленького ребенка в лес и хлопать ушами)))Уму непостижимо
показать весь комментарий
15.08.2021 09:53 Ответить
своё не пахнет, да.
показать весь комментарий
18.08.2021 12:51 Ответить
А толку обнародывать фото на всю страну? В Киеве или Днепре, где прочитают эту новость его точно нет, а карпатские белки, ужи или лисицы не читают новости
показать весь комментарий
15.08.2021 09:38 Ответить
Толку немає, якщо він дійсно загубився на Говерлі. А якщо батьки поліції, м'яко кажучи, не все розповіли? Поліція зробила все правильно. Будемо надіятися, що знайдуть живим і здоровим, а фото не зашкодить.
показать весь комментарий
15.08.2021 10:47 Ответить
Карпатская живность уже столько наслышалась от туристов что не то что читать даже разговаривать научились,правда матом.
показать весь комментарий
15.08.2021 11:33 Ответить
Зелена футболка та камуфляжні штани... Саме ті кольори, які можна здалеку помітити в карпатах ... Батьки добре підготувалися до походу на Говерлу.
показать весь комментарий
15.08.2021 09:41 Ответить
Типичные избиратели ЗЕленского. Даже если вдруг и одеть больше нечего в что я не верю купили бы малому обычную дорожную жилетку! Ну или у дворника на шмурдяк бы выменяли!
показать весь комментарий
15.08.2021 09:45 Ответить
голубую кепку с красным козырьком", Источник: https://censor.net/ru/p3282816
показать весь комментарий
15.08.2021 10:31 Ответить
Если родители за ЗЕленского голосовали то проще нового сделать!

Тю, це ж теж "новиє ліца")
- Доброго дня! Я до Вас, на хірургічну операцію записатися.
- За "Слугу Народу" голосували, напевне? Бачу по футболці.
- Звичайно! Нові обличчя, всі дєла. Старі політики так уже надоїли.
- Ну, тоді для вас є приємний сюрприз. Сьогодні операцію проводить наша прибиральниця Галя. Вона якраз пройшла тижневий інтенсив з хірургії в Трускавці.
- ???
- Ви не хвилюйтеся, вона молода, всього 21 рік. Досвіду немає ніякого, але ж це не важливо, правда? Вона навчиться, дайте їй 100 днів.
- ???????
- Зараз тільки складаний ножик, лобзик і плоскогубці в горілці помиє, щоб продезинфікувати.
- ????????????? !!!!!!!!!!
- Та не хвилюйтеся ви так. Чого ж ви зблідли? У нас і анестезіолог - "нове обличчя", тільки трошки пом'яте. Це Дядя Жора. Він колись пляшки збирав, але ось вибрали його, проголосували всім кварталом. Дасть вам в якості знеболювального ту ж горілку, в якій інструменти полоскалися. Економія бюджетних коштів, знаєте. Недофінансування.
- (вжуххх!) ...
- Куди ж ви? Почекайте! Дайте їм шанс!
показать весь комментарий
15.08.2021 09:43 Ответить
Уколовся і забувся і як найшвидше. І більше з палати ні ногою.
показать весь комментарий
15.08.2021 10:04 Ответить
Понимаешь есть правила техники безопасности. Даже так ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСТНОСТИ. Перед тем как что-то делаешь внимательно читаешь а потом уже делаешь. Если ты этого не делаешь то вымрешь в нашем современном обществе так и работает социал -дарвинизм! Нацполіція оприлюднила фото і прикмети хлопчика, який загубився під час підйому на Говерлу - Цензор.НЕТ 1163
показать весь комментарий
15.08.2021 10:10 Ответить
Ты том что он теорию эволюции открыл! А теория эволюции говорит что выживает самый приспособленый к изменениям. В нашем случае самый умный! Нацполіція оприлюднила фото і прикмети хлопчика, який загубився під час підйому на Говерлу - Цензор.НЕТ 4180
показать весь комментарий
15.08.2021 10:15 Ответить
дарвин не открывал теорию эволюции. Поэтому дубль два - при чём тут Дарвин?
показать весь комментарий
18.08.2021 12:49 Ответить
Мабуть тим виборцям Зебіла не потрібна а ні дитина,а ні країна.
показать весь комментарий
15.08.2021 11:13 Ответить
ну уж точно не в палате №6... Нацполіція оприлюднила фото і прикмети хлопчика, який загубився під час підйому на Говерлу - Цензор.НЕТ 971
показать весь комментарий
15.08.2021 09:57 Ответить
Брать можно,а вот КАК ПОТЕРЯТЬ?!!! НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ!
показать весь комментарий
15.08.2021 10:26 Ответить
Долбанные горы у вас,в бурятии,на рассее....
показать весь комментарий
15.08.2021 10:45 Ответить
странно,никогда в бурятии небыл, а вот то что люди нормальные в горах не живут(кроме тебя) это факт! Нацполіція оприлюднила фото і прикмети хлопчика, який загубився під час підйому на Говерлу - Цензор.НЕТ 153
показать весь комментарий
15.08.2021 17:43 Ответить
Серега,так рязань -это тоже сплошная бурятия...... Нацполіція оприлюднила фото і прикмети хлопчика, який загубився під час підйому на Говерлу - Цензор.НЕТ 5599
показать весь комментарий
16.08.2021 12:54 Ответить
Ну батьки ідіоти, і вже покарані за свій ідіотизм. Сходження на Говерлу це неабияке, важке випробування, і не кожному дорослому під силу, у мене знайомий помер, здоровий дядько середніх років, навіть не дійшовши до кінця, погано стало на півдорозі, повернувся і через день помер, тромб. А тут малолітню дитину потягли з собою, кретини. Все, на жаль, закономірно.
показать весь комментарий
15.08.2021 10:03 Ответить
Та ты походу с ПГТ что так село не навидишь. Сельские жители бы не поперлись на Говерлу да если и поперлись то малого бы одели бы в яркое ну и смотрели бы за ним в 4 глаза!
показать весь комментарий
15.08.2021 10:14 Ответить
как раз они сельские жители.
показать весь комментарий
18.08.2021 12:50 Ответить
Боже, поможи
показать весь комментарий
15.08.2021 10:19 Ответить
Нацполиция обнародовала фото и приметы мальчика, потерявшегося при подъеме на Говерлу.

А там, что, вчера на горе много таких мальчиков заблудилось? Нацполіція оприлюднила фото і прикмети хлопчика, який загубився під час підйому на Говерлу - Цензор.НЕТ 2739
показать весь комментарий
15.08.2021 10:25 Ответить
Белге,а включить голову не пробовал?Его в горах ищут,а он,дай то Бог,может уже в каком то селе с ровесниками в футбол играет...Узнают и сообщат.
показать весь комментарий
15.08.2021 18:59 Ответить
А не узнают, не сообщат? В селе.
показать весь комментарий
15.08.2021 19:18 Ответить
Не понимаю! Ребенок 6 лет в лесу,парке,возле реки,да даже на детской площадке - нельзя терять из вида более 10-15 сек в самом безопасном месте!
И расстояние до ребенка должно быть соответствующее обстановке!
НЕ ПОНИМАЮ!
показать весь комментарий
15.08.2021 10:32 Ответить
сказать что родители отмороженные, ничего не сказать. дебилы.
показать весь комментарий
15.08.2021 10:57 Ответить
А где же наши вертолеты?
показать весь комментарий
15.08.2021 11:12 Ответить
Зелёное жабеня та його корешків катають!
показать весь комментарий
15.08.2021 11:27 Ответить
И десь ЗЕ впутали,этим дебилам не мальчик главное а в политику поиграть.
показать весь комментарий
15.08.2021 11:34 Ответить
 
 