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Нацполиция обнародовала фото и приметы мальчика, потерявшегося при подъеме на Говерлу. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Полиция Ивано-Франковской области разыскивает жителя г. Коломыя Стефанцива Алексея Любомировича, 2015 года рождения. Мальчик днем 14 августа потерялся во время восхождения на гору Говерла и до сих пор его местонахождение неизвестно.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
"Приметы ребенка: рост 110 см, среднего телосложения, волосы короткие каштановые, глаза карие. Был одет в зеленую футболку, штаны камуфляжной окраски, голубую кепку с красным козырьком", - подчеркивают правоохранители.
Нацполиция призывает всех, кто владеет какой-либо информацией, которая может способствовать установлению местонахождения мальчика, немедленно обращаться к правоохранителям.
Топ комментарии
+28 elena kosakovskaya
показать весь комментарий15.08.2021 09:28
+21 q4ma
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+13 Владимир Пономаренко 336ef173
показать весь комментарий15.08.2021 09:43
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Тю, це ж теж "новиє ліца")
- Доброго дня! Я до Вас, на хірургічну операцію записатися.
- За "Слугу Народу" голосували, напевне? Бачу по футболці.
- Звичайно! Нові обличчя, всі дєла. Старі політики так уже надоїли.
- Ну, тоді для вас є приємний сюрприз. Сьогодні операцію проводить наша прибиральниця Галя. Вона якраз пройшла тижневий інтенсив з хірургії в Трускавці.
- ???
- Ви не хвилюйтеся, вона молода, всього 21 рік. Досвіду немає ніякого, але ж це не важливо, правда? Вона навчиться, дайте їй 100 днів.
- ???????
- Зараз тільки складаний ножик, лобзик і плоскогубці в горілці помиє, щоб продезинфікувати.
- ????????????? !!!!!!!!!!
- Та не хвилюйтеся ви так. Чого ж ви зблідли? У нас і анестезіолог - "нове обличчя", тільки трошки пом'яте. Це Дядя Жора. Він колись пляшки збирав, але ось вибрали його, проголосували всім кварталом. Дасть вам в якості знеболювального ту ж горілку, в якій інструменти полоскалися. Економія бюджетних коштів, знаєте. Недофінансування.
- (вжуххх!) ...
- Куди ж ви? Почекайте! Дайте їм шанс!
А там, что, вчера на горе много таких мальчиков заблудилось?
И расстояние до ребенка должно быть соответствующее обстановке!
НЕ ПОНИМАЮ!