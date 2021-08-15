Нацполиция обнародовала фото и приметы мальчика, потерявшегося при подъеме на Говерлу. ФОТО

Полиция Ивано-Франковской области разыскивает жителя г. Коломыя Стефанцива Алексея Любомировича, 2015 года рождения. Мальчик днем 14 августа потерялся во время восхождения на гору Говерла и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

"Приметы ребенка: рост 110 см, среднего телосложения, волосы короткие каштановые, глаза карие. Был одет в зеленую футболку, штаны камуфляжной окраски, голубую кепку с красным козырьком", - подчеркивают правоохранители.

Нацполиция призывает всех, кто владеет какой-либо информацией, которая может способствовать установлению местонахождения мальчика, немедленно обращаться к правоохранителям.

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