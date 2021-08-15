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Киев (24534) конфликт (794) скандал (4446) застройка (701) Рингис Анастасия (7)

На месте, где жителям Никольской слободки обещали обустроить парк, вновь появился "смелый" застройщик - тестирует общественность на способность снести технику, - журналист Рингис. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости

В районе Никольской слободки, в исторической местности Киева, где ранее уже бушевали громкие скандалы вокруг попыток незаконной застройки, вновь появилась строительная техника.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук журналист, житель Никольской слободки Анастасия Рингис, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще в 2019 году эту застройку признали незаконной, а жителям Никольской слободки пообещали на этом месте парк. Но вот снова появился какой-то смелый застройщик, который тестирует наше общество на способность объединиться и вновь снести строительную технику. Вопрос к мэру, кто насилует наш берег, Виталий Кличко?", - отметила она.

На месте, где жителям Никольской слободки обещали обустроить парк, вновь появился смелый застройщик - тестирует общественность на способность снести технику, - журналист Рингис 01

Также смотрите: Жители столичной Никольской слободки повалили бетонный забор и сняли железную сетку на месте застройки пляжа "Зона здоровья". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+17
ПОКИ ЩО ? Та вже Києв зник за тими "свічками".
Зневажаю тих, хто купує житло у тих "свічках". Понаєхавша жлобота.
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15.08.2021 10:22
+13
Смєлий застройщік, смєлий прєзвдєнт і навіть смєлий один завгосп - їх всіх роєднує бажання протестувати терпоячість наріду. Цікаво, що пки що це у них виходить.
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15.08.2021 10:17
+7
Там рядом главный собор УГКЦ . Он очень красивый. Должен был смотреться с правого берега
НО АГЕНТЫ ФСБ вдруг протянули проект двух высоток ( их видно хорошо ) на берегу и частично закрыли главный собор Украины УГКЦ
И НИКТО ( ни СБУ, ни ГРУ) не заинтересовался этим фактом
И журналистов этот нюанс не интересует - ОЛИГАРХИ не разрешают такие материалы в сми
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15.08.2021 11:25
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Смелый застройщик и злые любители природы ))
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15.08.2021 10:13 Ответить
а це не той само, що на Осокорках три поверхи надбудовує?

Девелоперська компанія «Статус Групп» почала будівництво додаткових поверхів на даху будинку, який ввела в експлуатацію 2017 року, повідомляє користувач соцмережі Facebook Володимир Гуцул.
Також інформацію підтвердили журналістам «Економічна правда» місцеві мешканці. Йдеться про 6-поверховий будинок у житловому комплексі «Рів'єра» на столичних Осокорках.Забудовник почав надбудовувати нові поверхи, збільшивши висоту будинку щонайменше до 9 поверхів. При цьому, на сторінці ЖК на порталі ЛУН анонсується старт продажів квартир у новій черзі будівництва.

За даними ЕП, контроль над забудовником має її колишній директор, народний депутат від партії «Слуга народу» Андрій Стріхарський. Саме він до середини 2019 року й значився власником компанії.
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15.08.2021 10:16 Ответить
Смєлий застройщік, смєлий прєзвдєнт і навіть смєлий один завгосп - їх всіх роєднує бажання протестувати терпоячість наріду. Цікаво, що пки що це у них виходить.
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15.08.2021 10:17 Ответить
ПОКИ ЩО ? Та вже Києв зник за тими "свічками".
Зневажаю тих, хто купує житло у тих "свічках". Понаєхавша жлобота.
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15.08.2021 10:22 Ответить
От власни ПОКИ ЩО. 😊 Іншого ж немає! Коли буде інша ситуація, моє *
"ПОКИ ЩО" зникне. 😊 У нашому світі вічна лише музика і людська дурість. Все інше - тимчасове. "Свічки" теж.
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15.08.2021 10:28 Ответить
Ага. Це історичні пам"ятки виявилися тимчасовими та знищена природа. А свічки з серунами, що там поселилися - вічні.
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15.08.2021 10:32 Ответить
😊 Це емоції. Свого часу моя бабуся казала, що комуністи вічні. Дідусь усмізався у вуса і казав, що ні. Дідусь правда кінець совка не застав - помер. А от бабуся прожила ще 12 роки після розпаду союзу. І все згадувала, яким розумним був дідусь. 😁
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15.08.2021 10:38 Ответить
Свічки почали будувати данєцкіє ще при Завгарові.
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15.08.2021 10:38 Ответить
Свечки в Киеве еще в 90х начали строить.
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15.08.2021 11:56 Ответить
специально для таких как вы есть зелёная альтернатива! #хуженибудит!
На місці, де жителям Микільської слобідки обіцяли облаштувати парк, знову з'явився "сміливий" забудовник - тестує громадськість на здатність знести техніку, - журналіст Рінгіс - Цензор.НЕТ 9186
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15.08.2021 11:55 Ответить
З такими амбіціями можна і про заміну клоуну думати
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15.08.2021 13:33 Ответить
Дык пора успеть со стройкой, пока рекетиры авакова подрастерялись, а новых ермак еще не назначил.
Кстати, этот рингис - коренной киевлянин и щирый хохол?
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15.08.2021 10:29 Ответить
Коренными вы считаете потомков приезжих сталинских офицеров? Или потомков украиноязычной интеллигенции?
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15.08.2021 13:08 Ответить
Яскравий приклад бидла- "какаяразница".
Порхін їм на Київ, архітеркуру, природу, екологію. Вони й жити тут не планують. Їм в законослухняних, захищених Європах-Америках комфортніше.
Вони тут заробляють бабло, знищуючи і загиджуючи весь світ довкола.
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15.08.2021 10:33 Ответить
Вони доять Україну, як дійну корову. Розпродають. Їм воно не болить.
Їхнім генам то ні про що не говорить.
Але нарід - то ще та пісня. Кілька відсотків патріотів, а взагалі тупорила пристосуванська маса. Й матюклива до того ж.
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15.08.2021 10:37 Ответить
300 років "старшобратньої дружби" даються взнаки.
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15.08.2021 10:40 Ответить
На Соломенке на ул. Патриарха Мстислава Скрипника 46в полгода идет запрещенная стройка, полиция не реагирует и заявления не принимает. КМДА и Кабмин пишут что стройка запрещена но остановить не могут, дело в суде но судья полгода вообще не проводит заседания. В итоге, почти в Центре Киева нарушаются Законы Украины, знают все, включая мэрию, кабмин, ВР, прокуратура и полиция, но никто ничего не делает. Получается что власть защищает нарушителей Закона, т.е. уголовников и подвергает опасности законопослушных граждан Украины.
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15.08.2021 10:47 Ответить
А вот если прийти и сжечь строительную технику - вот тут государственная машина заработает как швейцарские часы.
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15.08.2021 11:58 Ответить
зеленский ворует для себя и на свой популизм. кормит китай

танка 2 не может сделать без инозапчастей.
где заказы миг29му3 с блыскавкой.

2года военные бюджеты зеленский украл под ноль.
зеленкий под видом ковида украл больше других вместе взятых
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15.08.2021 10:59 Ответить
У "смелого застройщика" должны быть Ф.И.О. и место жительства ... А кличко и правохоронительные органы обладают этой информацией и , видимо , дали добро на очередную попытку этой большой стройки ...
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15.08.2021 11:11 Ответить
Пример, Киевсовет выиграл все суды по ********* зданию на подоле. Я что-то не помню, чтобы застройщик начал убирать лишние этажи уже который год подряд.
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15.08.2021 12:00 Ответить
Так що справа не в Кличку та Київраді. А в проросійській мразоті що дорвалась до влади
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15.08.2021 13:36 Ответить
эпоха отобранных олигархами дураков.

олигарх ведь не будет для управления телом отбирать с умной верхней частью.что колом. что берез.
потом отобранное тело начинает убивать конкурентов, и зажимать гайки. потому что избранный дебил и по другому он не умеет.
конкурировать для "избранного" это слишком сложно. ему главное популизм
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15.08.2021 11:17 Ответить
Отбитая бошка из легендарного Киева сделала высоточный шанхай. На осокорках вообще самозахватом можно все брать и тулить тц на каждом метре
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15.08.2021 11:25 Ответить
Та що не клоун - то або отбита або обнюхана бошка
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15.08.2021 13:38 Ответить
Та отож
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15.08.2021 22:58 Ответить
Там рядом главный собор УГКЦ . Он очень красивый. Должен был смотреться с правого берега
НО АГЕНТЫ ФСБ вдруг протянули проект двух высоток ( их видно хорошо ) на берегу и частично закрыли главный собор Украины УГКЦ
И НИКТО ( ни СБУ, ни ГРУ) не заинтересовался этим фактом
И журналистов этот нюанс не интересует - ОЛИГАРХИ не разрешают такие материалы в сми
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15.08.2021 11:25 Ответить
То закрывают вид на главный собор УГКЦ дикими небоскрёбами , то портят площадь Святой Софии накануне приезда европейских лидеров - У СБУ это подозрения не вызывает . Может потому, что половина сотрудников родом из КГБ ?
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15.08.2021 11:28 Ответить
партизанские методы борьбы с той техникой никому не удастся отменить... точка невозврата к дипломатии пройдена...
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15.08.2021 11:31 Ответить
а обещали парк? как же так? На місці, де жителям Микільської слобідки обіцяли облаштувати парк, знову з'явився "сміливий" забудовник - тестує громадськість на здатність знести техніку, - журналіст Рінгіс - Цензор.НЕТ 4597
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15.08.2021 11:32 Ответить
Начало всему положил Владимир Щербицкий с реконструкции (испоганивания) площади Калинина. И пошло-поехало.
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15.08.2021 11:33 Ответить
Это наверное просто Клычко не знает ))))))))))))))
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15.08.2021 12:35 Ответить
да вы шо, он даже не догадывается !
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15.08.2021 15:15 Ответить
Пусть строит. Народ туда валит со всей Украины. Нужно больше новостроев, больше машин, больше траффика. Народу нравится.
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15.08.2021 15:16 Ответить
Кличко, где парк с деревьями? Или вот этот жлобский клаптик "Зоны здоровья" 2x2, который остался - это все что ты сделал для КЫЯН)))) КЫяны - терпилы.
Почему вода зеленая, почему никто не чистит ничего?
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15.08.2021 15:41 Ответить
Нардеп Ніколаєнко заявив, що Меркель їде в Україну, щоб захистити Кличка від політичного тиску На місці, де жителям Микільської слобідки обіцяли облаштувати парк, знову з'явився "сміливий" забудовник - тестує громадськість на здатність знести техніку, - журналіст Рінгіс - Цензор.НЕТ 9038 На місці, де жителям Микільської слобідки обіцяли облаштувати парк, знову з'явився "сміливий" забудовник - тестує громадськість на здатність знести техніку, - журналіст Рінгіс - Цензор.НЕТ 3464
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15.08.2021 15:50 Ответить
 
 