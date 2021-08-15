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На месте, где жителям Никольской слободки обещали обустроить парк, вновь появился "смелый" застройщик - тестирует общественность на способность снести технику, - журналист Рингис. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Киевские новости
В районе Никольской слободки, в исторической местности Киева, где ранее уже бушевали громкие скандалы вокруг попыток незаконной застройки, вновь появилась строительная техника.
Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук журналист, житель Никольской слободки Анастасия Рингис, информирует Цензор.НЕТ.
"Еще в 2019 году эту застройку признали незаконной, а жителям Никольской слободки пообещали на этом месте парк. Но вот снова появился какой-то смелый застройщик, который тестирует наше общество на способность объединиться и вновь снести строительную технику. Вопрос к мэру, кто насилует наш берег, Виталий Кличко?", - отметила она.
Топ комментарии
+17 Sashko Pavliuk
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+13 Rostyslav Komarnytsky
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+7 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий15.08.2021 11:25
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Девелоперська компанія «Статус Групп» почала будівництво додаткових поверхів на даху будинку, який ввела в експлуатацію 2017 року, повідомляє користувач соцмережі Facebook Володимир Гуцул.
Також інформацію підтвердили журналістам «Економічна правда» місцеві мешканці. Йдеться про 6-поверховий будинок у житловому комплексі «Рів'єра» на столичних Осокорках.Забудовник почав надбудовувати нові поверхи, збільшивши висоту будинку щонайменше до 9 поверхів. При цьому, на сторінці ЖК на порталі ЛУН анонсується старт продажів квартир у новій черзі будівництва.
За даними ЕП, контроль над забудовником має її колишній директор, народний депутат від партії «Слуга народу» Андрій Стріхарський. Саме він до середини 2019 року й значився власником компанії.
Зневажаю тих, хто купує житло у тих "свічках". Понаєхавша жлобота.
"ПОКИ ЩО" зникне. 😊 У нашому світі вічна лише музика і людська дурість. Все інше - тимчасове. "Свічки" теж.
Кстати, этот рингис - коренной киевлянин и щирый хохол?
Порхін їм на Київ, архітеркуру, природу, екологію. Вони й жити тут не планують. Їм в законослухняних, захищених Європах-Америках комфортніше.
Вони тут заробляють бабло, знищуючи і загиджуючи весь світ довкола.
Їхнім генам то ні про що не говорить.
Але нарід - то ще та пісня. Кілька відсотків патріотів, а взагалі тупорила пристосуванська маса. Й матюклива до того ж.
танка 2 не может сделать без инозапчастей.
где заказы миг29му3 с блыскавкой.
2года военные бюджеты зеленский украл под ноль.
зеленкий под видом ковида украл больше других вместе взятых
олигарх ведь не будет для управления телом отбирать с умной верхней частью.что колом. что берез.
потом отобранное тело начинает убивать конкурентов, и зажимать гайки. потому что избранный дебил и по другому он не умеет.
конкурировать для "избранного" это слишком сложно. ему главное популизм
НО АГЕНТЫ ФСБ вдруг протянули проект двух высоток ( их видно хорошо ) на берегу и частично закрыли главный собор Украины УГКЦ
И НИКТО ( ни СБУ, ни ГРУ) не заинтересовался этим фактом
И журналистов этот нюанс не интересует - ОЛИГАРХИ не разрешают такие материалы в сми
Почему вода зеленая, почему никто не чистит ничего?