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Киев (24537) нападение (2123) скорая (350)

Неадекватный мужчина напал на бригаду скорой в Киеве. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Вечером 14 августа на улице Зодчих в Киеве мужчина с кинжалом напал на бригаду медиков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Київ оперативний".

Медиков вызвала мать мужчины. Она сообщила, что у него сильный приступ, "изо рта идет пена".

На вызов прибыла бригада – врач и двое фельдшеров. Однако мужчина встретил их с оружием в руках. Один из фельдшеров смог оттолкнуть больного и они убежали вниз. Мужчина пустился в погоню, на улице нашел булыжник и начал кидать его в машину скорой. Судя по фото с места событий, он побил на автомобиле стекла.

Полиция прибыла спустя 20 минут, но нападавший убежал. Позже он вернулся домой, как ни в чем не бывало. Там его и задержали.

Утверждается, что нападавший постоянно употребляет алкоголь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нападение на бригаду скорой помощи в Киеве: полиция задержала нападающего и открыла два уголовных производства

Неадекватный мужчина напал на бригаду скорой в Киеве 01
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Топ комментарии
+9
Красапета ,неопісюємая !!!)))
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15.08.2021 12:06
+7
При встрече с ней мужчины савят рекорды в тройном прыжке в радиальном направлении от нее. Такая и Лаврова на скаку остановит. Ее фамилия как бы и намекает. на это...
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15.08.2021 12:11
+6
Неадекватный мужчина напал на бригаду скорой в Киеве - Цензор.НЕТ 3714
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15.08.2021 11:40
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Кузбасский характер

Неадекватный мужчина напал на бригаду скорой в Киеве - Цензор.НЕТ 9785
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15.08.2021 11:39 Ответить
Может все-таки чучело медведя, а не скульптуру? Что-то темнят кацапчики!
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15.08.2021 12:45 Ответить
Превед, медвед, педобир пришёл Неадекватний чоловік напав на бригаду швидкої в Києві - Цензор.НЕТ 8217
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15.08.2021 13:09 Ответить
..ну если скульпу..= цэ капець, даже я снимаю шляпу пред цм касапшиком...(хто пойме ...)
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16.08.2021 06:00 Ответить
Неадекватный мужчина напал на бригаду скорой в Киеве - Цензор.НЕТ 3714
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15.08.2021 11:40 Ответить
белка пришла к алкашу!..
недавно впопучленец под белкой пострелял 4х вояк Новоссосии и 3х гражданских..
синька зло!
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15.08.2021 11:43 Ответить
Нет, для опущенца благо! Он попал в опущенский рай где гуии его будут такие как на фото!
Неадекватный мужчина напал на бригаду скорой в Киеве - Цензор.НЕТ 3872

Будут его вечно старпомить! Неадекватный мужчина напал на бригаду скорой в Киеве - Цензор.НЕТ 7327
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15.08.2021 11:46 Ответить
Кстати Это не фотошоп Это Катя Конёва из Хабаровска, ЦСКА. Тройной прыжок и всё такое. И еще она Мисс ВС РФ!
Неадекватный мужчина напал на бригаду скорой в Киеве - Цензор.НЕТ 2272
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15.08.2021 11:51 Ответить
Красапета ,неопісюємая !!!)))
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15.08.2021 12:06 Ответить
При встрече с ней мужчины савят рекорды в тройном прыжке в радиальном направлении от нее. Такая и Лаврова на скаку остановит. Ее фамилия как бы и намекает. на это...
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15.08.2021 12:11 Ответить
Поскоку она мисс ВС РФ то похоже.... Для Шойгу этот цветочек аленкий расцвел! Неадекватний чоловік напав на бригаду швидкої в Києві - Цензор.НЕТ 1858
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15.08.2021 12:50 Ответить
Общество слепых...
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15.08.2021 12:50 Ответить
Ну почему ? Если на мордочку противогазик одеть то она красивше станет!
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15.08.2021 12:52 Ответить
Так хвамилия - Конева... Этим всё сказано)))
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15.08.2021 13:59 Ответить
Тебе она нравится?
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15.08.2021 15:54 Ответить
Ну и где тут зло, если опущенец семерых подельников приговорил? Это ж с какой стороны посмотреть...
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15.08.2021 14:02 Ответить
он там своих впопублиндажников веером..)))- ну это повтор и будут ремиксы)))
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16.08.2021 06:02 Ответить
И такие повсюду. Соседи,прохожие. Живешь в зоне постоянного риска )) Даже на Цензоре нам меня сегодня напали ! ))
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15.08.2021 11:43 Ответить
На цензоре без кынджала ни как.😀
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15.08.2021 13:30 Ответить
и хто ж тя так..?- девка ларченко не разобралась, походу...- ну ничё, ты красиво отъехал, а она неправа была..
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16.08.2021 06:04 Ответить
пост алкогольная абстиненция..психоз реактивный..помутнение разума... алкоголь и не такое способен сотворить с человеком..это не в оправдание ....тут явно еще и пограничные или явно психические парадигмы подключились...
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15.08.2021 11:48 Ответить
а хай не лезут
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15.08.2021 11:55 Ответить
Она сообщила, что у него сильный приступ, "изо рта идет пена".Источник: https://censor.net/ru/p3282824

======
Так стоп..по идее в таком случае приезжает спецскорая с санитарами амбалами..а не обычная карета...Или уже все буйные психи могут творить все что захотят?
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15.08.2021 11:56 Ответить
Белка!!! Швидше за все клієнт не стояв на обліку у психіатра,тому і виїхала звичайна швидка !!)))
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15.08.2021 12:05 Ответить
Неадекватний чоловік напав на бригаду швидкої в Києві - Цензор.НЕТ 8052
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15.08.2021 13:12 Ответить
Кровавая бойня на СаханкеНеадекватний чоловік напав на бригаду швидкої в Києві - Цензор.НЕТ 6705Неадекватний чоловік напав на бригаду швидкої в Києві - Цензор.НЕТ 6705August 13th, 17:08
Новорос из 9 днр_полка погнал крошить всех подряд, убил своего командира, ещё новоросов. Вроде пока 7 рыл 200.
Неадекватний чоловік напав на бригаду швидкої в Києві - Цензор.НЕТ 9970

Неадекватний чоловік напав на бригаду швидкої в Києві - Цензор.НЕТ 6705

Цуприк Даниил Николаевич, изнасиловали видать бедолагу - вот он и отомстил
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15.08.2021 12:15 Ответить
"...на улице нашел булыжник и начал кидать его в машину скорой..."
_Что творится в голове у того кто такое пишет?
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15.08.2021 12:35 Ответить
так а шо, - я не найду булыжника на вулице..???- если я такой- шо хош найду...(((
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16.08.2021 06:07 Ответить
 
 