Неадекватный мужчина напал на бригаду скорой в Киеве. ФОТО

Вечером 14 августа на улице Зодчих в Киеве мужчина с кинжалом напал на бригаду медиков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Київ оперативний".

Медиков вызвала мать мужчины. Она сообщила, что у него сильный приступ, "изо рта идет пена".

На вызов прибыла бригада – врач и двое фельдшеров. Однако мужчина встретил их с оружием в руках. Один из фельдшеров смог оттолкнуть больного и они убежали вниз. Мужчина пустился в погоню, на улице нашел булыжник и начал кидать его в машину скорой. Судя по фото с места событий, он побил на автомобиле стекла.

Полиция прибыла спустя 20 минут, но нападавший убежал. Позже он вернулся домой, как ни в чем не бывало. Там его и задержали.

Утверждается, что нападавший постоянно употребляет алкоголь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нападение на бригаду скорой помощи в Киеве: полиция задержала нападающего и открыла два уголовных производства