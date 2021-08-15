Старший сержант полиции Кустов погиб от ножевого ранения, полученного при обслуживании вызова на Херсонщине, - Нацполиция. ФОТО (обновлено)

Утром 15 августа старший сержант полиции сектора реагирования патрульной полиции Каховского отдела полиции Алексей Кустов получил ножевое ранение, прибыв на место вызова. От полученных увечий он умер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Херсонской области.

"Коллектив полиции Херсонщины выражает искренние соболезнования семье полицейского сектора реагирования патрульной полиции Каховского отдела полиции старшего сержанта полиции Алексея Кустова в связи с его преждевременной смертью. Сегодня утром он погиб от полученного ножевого ранения во время обслуживания вызова", - сказано в сообщении.

Позже в Нацполиции уточнили, что ЧП произошло в с.Веселое Новокаховской городской громады. Ножевое ранение также получил представитель службы "103".

"Около 7.00 на номера "102" и "103" позвонила жительница с. Веселое. Женщина сообщила, что у ее 44-летнего сына, который находится на учете, произошло резкое обострение психической болезни. Также мать сообщила, что успела запереть сына в летней кухне. По указанному адресу прибыли экипаж группы реагирования местного подразделения полиции и скорая помощь. Однако, когда полицейский и медработник зашли во двор, больной человек, взломав дверь, с ножом в руках выбежал наружу и нанес ножевые ранения фельдшеру и 43-летнему старшему сержанту полиции. К сожалению, полицейский от полученного ранения по дороге в больницу скончался. Угрозы жизни медработника нет", - следует из сообщения.

Подчеркивается также, что злоумышленник был разоружен бойцами роты полиции особого назначения, которые прибыли на помощь. Сейчас он задержан в порядке с.208 Уголовного кодекса Украины.

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