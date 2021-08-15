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Одесса (7378) пожар (5562) ГСЧС (4482)

Вспыхнул пожар в квартире 14-этажного жилого дома в Одессе, эвакуированы 19 человек, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

15 августа в 4:33 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в квартире на 11-м этаже 14-ти этажного дома по улице Грушевского, 52 в Одессе. На место происшествия были направлены 12 единиц техники и 38 спасателей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Отмечается также, что в 5:17 пожарные полностью ликвидировали пожар на площади 30 м.кв. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения.

Во время тушения пожара с верхних этажей эвакуированы 19 жильцов дома. Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет.

Вспыхнул пожар в квартире 14-этажного жилого дома в Одессе, эвакуированы 19 человек, - ГСЧС 01
Вспыхнул пожар в квартире 14-этажного жилого дома в Одессе, эвакуированы 19 человек, - ГСЧС 02
Вспыхнул пожар в квартире 14-этажного жилого дома в Одессе, эвакуированы 19 человек, - ГСЧС 03
Вспыхнул пожар в квартире 14-этажного жилого дома в Одессе, эвакуированы 19 человек, - ГСЧС 04
Вспыхнул пожар в квартире 14-этажного жилого дома в Одессе, эвакуированы 19 человек, - ГСЧС 05
Вспыхнул пожар в квартире 14-этажного жилого дома в Одессе, эвакуированы 19 человек, - ГСЧС 06
Вспыхнул пожар в квартире 14-этажного жилого дома в Одессе, эвакуированы 19 человек, - ГСЧС 07

Автор: Ірина Дашківська
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Мабуть таки Найкортший був в Одесі з привітаннями.
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15.08.2021 12:41 Ответить
Майнеры тупорылые, житья от них нет. Перегруз проводки, автоматы на жучках.
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15.08.2021 12:45 Ответить
Автоматы на жучках? Оригинально. Раньше на пробки их ставили. В нынешних счётчиках( со считыванием информации дистанционно) стоят 3 автомата 2 по 15 А и один на 25 А. Это больше 10 кВт. Для какого дюка нужны жучки: при проводке на 2,5 квадрата по меди она и так не выдержит.
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15.08.2021 14:10 Ответить
люба, та ты ваще электронщик)))- я так никогда и плохо не понял))))
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16.08.2021 06:11 Ответить
 
 