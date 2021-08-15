Разоблачена группа лиц, причастных к засорению промышленными отходами 10 га земли в Киевской области, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Полиция установила лиц, осуществлявших вывоз промышленных отходов и выгрузки их в местах, не приспособленных для утилизации мусора. Так, на днях правоохранители осуществили обзор засоренного участка в Мироновке и провели обыск автомобиля "Камаз", во время которого изъяли образцы промышленных отходов, товарно-транспортные накладные и сам грузовой автомобиль.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе областной полиции.

"Во время санкционированного осмотра еще одного земельного участка на Обуховщине, куда также вывозили промышленный мусор, изъяли транспортные средства - трактора, которые по предварительной информации, маскировали мусор землей. С мест засорение экологи отобрали образцы промышленных отходов для дальнейшего исследования", - говорится в сообщении.

На основании постановления судьи полицейские провели обыск на картонно-бумажном комбинате в Обуховском районе, во время которого обнаружили и изъяли документацию, а также отобрали образцы промышленного мусора, который вывозился с территории комбината в различные районы Киевской области.

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В информации подчеркивается: "Разоблачили преступную деятельность сотрудники отдела защиты интересов общества и государства ГУНП в Киевской области, криминальная полиция и управления превентивной деятельности полиции Киевщины, работники Обуховского районного управления полиции под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры. К мероприятиям были также привлечены экологи Киевщины".

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан", - резюмируется в сообщении.

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