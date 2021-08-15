В прибывших в контейнерах из США автомобилях нашли патроны и наркотики, - Госпогранслужба. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Пограничники Одесского отряда в битых машинах, которые прибыли в Украину в контейнерах из США, нашли пакет с марихуаной и около 250 патронов разного калибра.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
Подчеркивается, что их обнаружили во время пограничного контроля в пункте пропуска "Черноморский м/п". Патроны и наркотики были спрятаны в тайниках трех автомобилей, их нашли служебные собаки.
"Патроны и наркотики изъяли. В Нацполицию направлена информация для внесения в Единый реестр досудебных расследований по признакам ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)", – следует из сообщения.
В течение 2020 года и с начала текущего пограничники изъяли несколько тысяч патронов, которые были спрятаны в автомобилях, прибывающих из-за границы.
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На свалках машины стоят с бензином и с ключом в замке зажигания.
Да просто старые владельцы автомобилей оставили и забыли в бардачке патроны к пистолетам и наркоту.
К сведению, в США более 300 миллионов стволов нарезного оружия у населения. Практически каждый американец имеет ствол.
Поэтому не удивительно, что кто то забыл патроны в бардачке своего авто.
Да и доза тоже.
Почистили молча и отправили авто дальше по адресу.
Глупо из этого делать всеукраинскую новость
У них и аптечки не требуют.
Нам тоже нужно привыкать к цивилизации.
А ми совки.
Или про патроны?
Не поднимал бы шумиху, что мол какие мы молодцы пограцы, и нашли чуть ли не контрабанду боеприпасов и наркоты на границе в привезённом из США поддержанном автомобиле.
А просто бы отослал назад американцу его патроны, например через посольство диппочтой или просто почтой.
Американец бы поблагодарил, что Украина вернула ему потерянные вещи в виде патронов. Сказал бы американец, что молодцы украинцы, что возвращают потерянное или забытое.
так было бы интересней...
Так і не знайшли б...
Зато пистежа было по поводу нормальных евроблях из ЕС на всю Украину от автобарыжных тролей
По американским меркам - это нормально.