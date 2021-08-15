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Попытка контрабанды 50 брикетов латиноамериканского кокаина пресечена в Одесской области, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Служба безопасности Украины прекратила очередную попытку контрабанды кокаина из одной из стран Латинской Америки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в СБУ.

Наркодельцам понравилось использовать морские порты Одесского региона для организации перевозки крупных партий кокаина из стран традиционных производителей этого наркотического средства на территорию Евросоюза.

Так, 15 августа 2021 оперативники спецслужбы в морском торговом порту "Южный" в двух контейнерах с фруктами, которые прибыли из Эквадора, в ходе углубленного таможенного досмотра обнаружили 50 брикетов с высококачественным кокаином.

Стоимость такой партии кокаина на "черном рынке" составляет 5-10 млн. долларов США. Напомним, что в начале августа этого года спецслужащего в порту "Южный" было изъято аналогичную партию кокаина весом около 60 кг и задержаны организаторы его контрабандного ввоза в Украину.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Изъята партия героина на свыше 1 млрд грн: задержаны организаторы контрабандного канала поставок наркотиков из Ирана в Украину, - Венедиктова. ФОТОрепортаж

Попытка контрабанды 50 брикетов латиноамериканского кокаина пресечена в Одесской области, - СБУ 01
Попытка контрабанды 50 брикетов латиноамериканского кокаина пресечена в Одесской области, - СБУ 02
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Топ комментарии
+17
Призедент останеться голодним.
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15.08.2021 16:23
+11
В офисе президента довольно потирали руки...
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15.08.2021 16:17
+6
Кто же пропустит наркоту в ЕС? Тут в ОПе не хватает. Попытка контрабанды 50 брикетов латиноамериканского кокаина пресечена в Одесской области, - СБУ - Цензор.НЕТ 8640
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15.08.2021 16:25
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В офисе президента довольно потирали руки...
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15.08.2021 16:17 Ответить
Призедент останеться голодним.
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15.08.2021 16:23 Ответить
Да-да, бедного Вову совсем без «топлива» оставили.
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15.08.2021 17:32 Ответить
ошибаетесь уважаемый! Шло мимо него, а бакановцы доставят лично володе на дом!
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15.08.2021 18:14 Ответить
Наоборот, это ему на ужин подадут))
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16.08.2021 08:03 Ответить
Кто же пропустит наркоту в ЕС? Тут в ОПе не хватает. Попытка контрабанды 50 брикетов латиноамериканского кокаина пресечена в Одесской области, - СБУ - Цензор.НЕТ 8640
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15.08.2021 16:25 Ответить
Спасибо ребятам за хорошую работу! "Спец служба" говорите? А что таможня?
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15.08.2021 16:30 Ответить
ничего, щас наркотрафик из Афгана пойдет, через оккупированніе территоррии. Спасибо, Байден.
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15.08.2021 16:38 Ответить
Фруктовые конфетки теперь в дефиците.
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15.08.2021 16:42 Ответить
Оставили ЗЕбила без сахарку... Спробу контрабанди 50 брикетів латиноамериканського кокаїну припинено в Одеській області, - СБУ - Цензор.НЕТ 4465
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15.08.2021 17:02 Ответить
Опять НДС не заплатили.
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15.08.2021 17:08 Ответить
кого то порежут бензопилой...
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15.08.2021 17:12 Ответить
Може це бубочці везли.
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15.08.2021 17:20 Ответить
вот вы странные, пишите что для зелибобы везли, а это не так.
везли на раисю в госдуру, а наши перехватили для бубочки.
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15.08.2021 18:14 Ответить
ось вам результат безвізу з нарковиробниками. А чому не дип. поштою
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15.08.2021 18:55 Ответить
Раз запобігли контрабанді,значить можна офіційно імпортувати?😄😄😆😅🤣
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16.08.2021 07:47 Ответить
 
 