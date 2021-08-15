Попытка контрабанды 50 брикетов латиноамериканского кокаина пресечена в Одесской области, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины прекратила очередную попытку контрабанды кокаина из одной из стран Латинской Америки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в СБУ.



Наркодельцам понравилось использовать морские порты Одесского региона для организации перевозки крупных партий кокаина из стран традиционных производителей этого наркотического средства на территорию Евросоюза.

Так, 15 августа 2021 оперативники спецслужбы в морском торговом порту "Южный" в двух контейнерах с фруктами, которые прибыли из Эквадора, в ходе углубленного таможенного досмотра обнаружили 50 брикетов с высококачественным кокаином.

Стоимость такой партии кокаина на "черном рынке" составляет 5-10 млн. долларов США. Напомним, что в начале августа этого года спецслужащего в порту "Южный" было изъято аналогичную партию кокаина весом около 60 кг и задержаны организаторы его контрабандного ввоза в Украину.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.

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