Украинские спасатели вернулись с тушения масштабных пожаров в Турции. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Сегодня, 15 августа, два воздушных судна Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) вернулись в Украину с тушения масштабных лесных пожаров в Турции. Там ситуация сейчас стабилизировалась.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
Пограничники Одесского отряда встретили самолеты ГСЧС на аэродроме "Школьный", и оформили в приоритетном порядке.
"Для ускорения паспортного контроля, оформление пограничники провели вне пункта пропуска с использованием мобильных инспекторских рабочих мест", - говорится в сообщении.
Напомним, что 30 июля сотрудники ГСЧС улетели в Турцию помогать тушить масштабные лесные пожары, очаги которых возникли в Анталии и распространились на территорию других нескольких турецких провинций.
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ан, це - не бе-200
Теперь любят Украину оттуда. Исключительно на мове.
так про мову багато написав з якогось дива...тут на це уваги мало звертають...
двомовні, вони такі безпринципні
Так, что всё правильно сделано, с точки зрения интересов Украины.
Очень правильное решение, брать кредиты, чтобы платить миллионы за свои же услуги, за которые нужно получать.