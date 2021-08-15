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Украинские спасатели вернулись с тушения масштабных пожаров в Турции. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Сегодня, 15 августа, два воздушных судна Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) вернулись в Украину с тушения масштабных лесных пожаров в Турции. Там ситуация сейчас стабилизировалась.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Пограничники Одесского отряда встретили самолеты ГСЧС на аэродроме "Школьный", и оформили в приоритетном порядке.

"Для ускорения паспортного контроля, оформление пограничники провели вне пункта пропуска с использованием мобильных инспекторских рабочих мест", - говорится в сообщении.

Напомним, что 30 июля сотрудники ГСЧС улетели в Турцию помогать тушить масштабные лесные пожары, очаги которых возникли в Анталии и распространились на территорию других нескольких турецких провинций.

Украинские спасатели вернулись с тушения масштабных пожаров в Турции 01
Украинские спасатели вернулись с тушения масштабных пожаров в Турции 02
Украинские спасатели вернулись с тушения масштабных пожаров в Турции 03
Украинские спасатели вернулись с тушения масштабных пожаров в Турции 04
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Топ комментарии
+25
Молодцы ! И спасибо за нелегкую работу!
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15.08.2021 16:32
+20
В принципе, хорошо, помогали туркам тушить пожары. А турки сейчас как бы стратегические союзники Украины... Поставки нам Байрактаров и всё такое.
Так, что всё правильно сделано, с точки зрения интересов Украины.
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15.08.2021 16:32
+12
подбили одного кацапа... уже успех.
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15.08.2021 16:35
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Молодцы ! И спасибо за нелегкую работу!
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15.08.2021 16:32 Ответить
і самі повернулись у повному складі і літак неушкоджений...
ан, це - не бе-200
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15.08.2021 16:55 Ответить
два самолета наших там было
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15.08.2021 17:34 Ответить
ваші - це ани чи бе-е-е?
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15.08.2021 17:45 Ответить
по флагу не видно? )) Если намёк на язык, то мимо... Мову знаю, но Украина свободная страна и отдавать русский россиянам неохота. Да и к тому же много знакомых украинцев-патриотов, вышиванки, мова все дела уже давно свалили в Польшу, Чехию и Канаду на пмж.
Теперь любят Украину оттуда. Исключительно на мове.
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16.08.2021 11:25 Ответить
отже, ани?
так про мову багато написав з якогось дива...тут на це уваги мало звертають...
двомовні, вони такі безпринципні
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16.08.2021 12:20 Ответить
В принципе, хорошо, помогали туркам тушить пожары. А турки сейчас как бы стратегические союзники Украины... Поставки нам Байрактаров и всё такое.
Так, что всё правильно сделано, с точки зрения интересов Украины.
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15.08.2021 16:32 Ответить
Байкатары проданы Украине по высокой цене. За возможность продажи военной техники страны борются годами. АН-32 и вертолеты полетели бесплатно, все остальные тушили в Турции за деньги.
Очень правильное решение, брать кредиты, чтобы платить миллионы за свои же услуги, за которые нужно получать.
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15.08.2021 17:48 Ответить
Не болтай!
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15.08.2021 18:34 Ответить
Оплачивай ты лично и все будет ОК. Кацапам платят турки.
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15.08.2021 18:44 Ответить
подбили одного кацапа... уже успех.
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15.08.2021 16:35 Ответить
Умницы!
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15.08.2021 16:45 Ответить
Молодці. Це не ті "рятувальники", що знімають котика з виші: один лізе по драбині , а двоє фоткають і знімають на камеру "процес порятунку". 90% грошей на цю службу списуються на показуху і приписи.
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15.08.2021 16:54 Ответить
Красавцы.
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15.08.2021 17:30 Ответить
Хлопцям - респект і шана !!!
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15.08.2021 17:51 Ответить
Аэродром " Школьный " - название улыбнуло )
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15.08.2021 20:49 Ответить
 
 