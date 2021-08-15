Гражданин РФ пытался контрабандой провезти в Украину 400 российских книг и журналов, - Госпогранслужба. ФОТО

Пограничники в пункте пропуска "Новые Яриловичи" в Черниговской области обнаружили в грузовике, который следовал в Украину, несколько экземпляров российской прессы и художественной литературы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственной пограничной службы.

"Книги вместо инструментов, в тягаче под капотом и на крыше спойлера упаковал россиянин в своем грузовике", - отметили в ГПСУ.

Всего в автомобиле Scania обнаружили более 400 экземпляров российской прессы и художественной литературы.

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Печатная продукция и грузовик изъяты. На правонарушителя составлены соответствующие документы.

"Устанавливается, имеет ли обнаруженная печатная продукция пропагандистский характер", - добавили в ГПСУ.





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