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"66 лет тюрьмы за веру", - флешмоб в поддержку четверых крымских татар, которым в России вынесут приговор 16 августа. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

В оккупированном Крыму стартовал онлайн-флешмоб в поддержку фигурантов алуштинского "дела Хизб ут-Тахрир", которым 16 августа в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону (Россия) огласят приговор.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу общественного объединения "Крымская солидарность".

Активисты, родственники и друзья подсудимых выкладывают на своих личных страницах в социальных сетях фотографии с надписью "66 лет тюрьмы за веру".

66 лет тюрьмы за веру, - флешмоб в поддержку четверых крымских татар, которым в России вынесут приговор 16 августа 01

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66 лет тюрьмы за веру, - флешмоб в поддержку четверых крымских татар, которым в России вынесут приговор 16 августа 02
66 лет тюрьмы за веру, - флешмоб в поддержку четверых крымских татар, которым в России вынесут приговор 16 августа 03
66 лет тюрьмы за веру, - флешмоб в поддержку четверых крымских татар, которым в России вынесут приговор 16 августа 04
66 лет тюрьмы за веру, - флешмоб в поддержку четверых крымских татар, которым в России вынесут приговор 16 августа 05

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66 лет тюрьмы за веру, - флешмоб в поддержку четверых крымских татар, которым в России вынесут приговор 16 августа 06
66 лет тюрьмы за веру, - флешмоб в поддержку четверых крымских татар, которым в России вынесут приговор 16 августа 07
66 лет тюрьмы за веру, - флешмоб в поддержку четверых крымских татар, которым в России вынесут приговор 16 августа 08
66 лет тюрьмы за веру, - флешмоб в поддержку четверых крымских татар, которым в России вынесут приговор 16 августа 09

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66 лет тюрьмы за веру, - флешмоб в поддержку четверых крымских татар, которым в России вынесут приговор 16 августа 10
66 лет тюрьмы за веру, - флешмоб в поддержку четверых крымских татар, которым в России вынесут приговор 16 августа 11
66 лет тюрьмы за веру, - флешмоб в поддержку четверых крымских татар, которым в России вынесут приговор 16 августа 12
66 лет тюрьмы за веру, - флешмоб в поддержку четверых крымских татар, которым в России вынесут приговор 16 августа 13

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66 лет тюрьмы за веру, - флешмоб в поддержку четверых крымских татар, которым в России вынесут приговор 16 августа 14
66 лет тюрьмы за веру, - флешмоб в поддержку четверых крымских татар, которым в России вынесут приговор 16 августа 15
66 лет тюрьмы за веру, - флешмоб в поддержку четверых крымских татар, которым в России вынесут приговор 16 августа 16
66 лет тюрьмы за веру, - флешмоб в поддержку четверых крымских татар, которым в России вынесут приговор 16 августа 17
66 лет тюрьмы за веру, - флешмоб в поддержку четверых крымских татар, которым в России вынесут приговор 16 августа 18

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По данным Крым.Реалии, в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону прошло заключительное слушание по алуштинскому "делу Хизб ут-Тахрир", фигурантов которого обвиняют в "организации и в участии в террористической деятельности на территории Крыма". Приговор по данному делу огласят в понедельник, 16 августа в 9:30.

Российские силовики задержали крымчан после обысков 10 июня 2019 года. ФСБ России заявила, что следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела по ст. 205.5 (организация или участие в деятельности террористической организации) и касаются религиозной организации "Хизб ут-Тахрир". Руслан Нагаев и Эльдар Кантимиров были задержаны в Алуште, в селе Малый Маяк - Руслан Месутов, в селе Изобильное - Ленур Халилов, председатель местной религиозной общины "Алушта".

На данный момент все фигуранты дела находятся в следственном изоляторе №1 Ростова-на-Дону, а уголовное дело находится на этапе судебного разбирательства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суды РФ ограничивают присутствие родственников и адвокатов политзаключенных крымских татар в суде, - Денисова

Правозащитный центр "Мемориал" признал фигурантов алуштинского "дела Хизб ут-Тахрир" Руслана Нагаева, Эльдара Кантимирова, Ленура Халилова и Руслана Месутова политзаключенными.

Автор: Анна Судак
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Атеїст...
Але з повагою до віруючих...поки не дістають...😇
А кацапи ще до аутодафе не дійшли для атеїстів?
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16.08.2021 02:26 Ответить
Ничё, талибан скоро разберётся с этими судьями и приговорами. Пусть кацапы готовятся!
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16.08.2021 06:38 Ответить
Нончее татарве не то раздолье, шо доселе было. Ранее хоть кочевряжься, хоть кобенься - всё с рук сходило. Хоть чай пей, хоть самовар пинай - лишь бы вспотеть. А теперича другие флешмобы - Меджлис к Аллаху загремел - не хошь сидеть тихохонько, как сверчок за печкой, на полуострове Крым с Симферополем и Джанкоем, подберут другой полуостров, да к примеру, Ямал с Салехардом и Лабытнанги - там хрен вспотеешь.
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16.08.2021 06:57 Ответить
Выгребная яма из кацапского нужника пасть открыла и сразу Сталиным завоняло.
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16.08.2021 08:27 Ответить
Грыша, пішов ти в сраку.
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16.08.2021 15:02 Ответить
и при всем этом раися член обсе и прочих международных ПРАВОВЫХ!!! организмов (никому
нах не нужных как оказалось)...... ещё хотим в евросоюз??? там такой же союз как в эсэсэсэр
только на буржуинский лад и метрополия там германь.....
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16.08.2021 07:41 Ответить
евросоюз уже столкнулся с "недовольством и сомнениями " некоторых своих членов -вот совсем недавно. будет ли это началом конца -посмотрим . но нельзя исключать таких "сюрпризов" истории , что принятие еще одного двух членов , станет катализатором для выхода нескольких других , а-ля домино ....расширятся и принимать кого то ради "количества - расширения" "территории" , как они это уже делали со средины нулевых, чревато последствиями для самого союза, и уверен ,что там это прекрасно понимают , и спешить в ближайшие года срочно кого то принять ,они не будут совсем. особенно если речь идет о странах с сомнительной репутацией....
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16.08.2021 10:00 Ответить
Кацапы все мстят... Мстят за разорение мацквы крымскими татарами, мстят за дань Крымскому ханству, мстят за крымско-татарскую дивизию СС. Тупо параноики и дегенераты...
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16.08.2021 10:11 Ответить
Про крымско-татарскую дивизию СС -это что то эксклюзивное, даже на Раше-ТВ такого не придумали
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16.08.2021 12:23 Ответить
В оккупированном Крыму стартовал онлайн-флешмоб в поддержку фигурантов алуштинского "дела Хизб ут-Тахрир", которым 16 августа в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону (Россия) огласят приговор. Источник: https://censor.net/ru/p3282880

КРИМСЬКІ ТАТАРИ ЦЕ УКРАЇНЦІ "66 років в'язниці за віру", - флешмоб на підтримку чотирьох кримських татар, яким у Росії ухвалять вирок 16 серпня - Цензор.НЕТ 4023
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16.08.2021 23:12 Ответить
 
 