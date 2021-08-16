"66 лет тюрьмы за веру", - флешмоб в поддержку четверых крымских татар, которым в России вынесут приговор 16 августа. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
В оккупированном Крыму стартовал онлайн-флешмоб в поддержку фигурантов алуштинского "дела Хизб ут-Тахрир", которым 16 августа в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону (Россия) огласят приговор.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу общественного объединения "Крымская солидарность".
Активисты, родственники и друзья подсудимых выкладывают на своих личных страницах в социальных сетях фотографии с надписью "66 лет тюрьмы за веру".
По данным Крым.Реалии, в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону прошло заключительное слушание по алуштинскому "делу Хизб ут-Тахрир", фигурантов которого обвиняют в "организации и в участии в террористической деятельности на территории Крыма". Приговор по данному делу огласят в понедельник, 16 августа в 9:30.
Российские силовики задержали крымчан после обысков 10 июня 2019 года. ФСБ России заявила, что следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела по ст. 205.5 (организация или участие в деятельности террористической организации) и касаются религиозной организации "Хизб ут-Тахрир". Руслан Нагаев и Эльдар Кантимиров были задержаны в Алуште, в селе Малый Маяк - Руслан Месутов, в селе Изобильное - Ленур Халилов, председатель местной религиозной общины "Алушта".
На данный момент все фигуранты дела находятся в следственном изоляторе №1 Ростова-на-Дону, а уголовное дело находится на этапе судебного разбирательства.
Правозащитный центр "Мемориал" признал фигурантов алуштинского "дела Хизб ут-Тахрир" Руслана Нагаева, Эльдара Кантимирова, Ленура Халилова и Руслана Месутова политзаключенными.
Пожалуйста, подождите...
Але з повагою до віруючих...поки не дістають...😇
А кацапи ще до аутодафе не дійшли для атеїстів?
нах не нужных как оказалось)...... ещё хотим в евросоюз??? там такой же союз как в эсэсэсэр
только на буржуинский лад и метрополия там германь.....
КРИМСЬКІ ТАТАРИ ЦЕ УКРАЇНЦІ