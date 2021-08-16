Двухлетний малыш выпал из окна 4-го этажа в Николаеве, - полиция. ФОТО

В Николаеве из окна четвертого этажа выпал 2-летний мальчик. Полиция призывает родителей заботиться о безопасности своих детей!

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Полицейские выяснили, что мальчик был дома с бабушкой. Пока женщина отвлеклась, малыш вылез на подоконник и выпал из окна.

Ребенок с многочисленными травмами был госпитализирован. Следователи проводят расследование обстоятельств происшествия.

"Уважаемые родители! Как бы вы ни были заняты домашними делами, не оставляйте маленьких детей без присмотра и следите, чтобы дети не игрались у открытых окон. Только ваша внимательность способна предотвратить трагедию", - говорится в обращении полиции.





Фото: сайт полиции