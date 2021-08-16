Двухлетний малыш выпал из окна 4-го этажа в Николаеве, - полиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В Николаеве из окна четвертого этажа выпал 2-летний мальчик. Полиция призывает родителей заботиться о безопасности своих детей!
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Полицейские выяснили, что мальчик был дома с бабушкой. Пока женщина отвлеклась, малыш вылез на подоконник и выпал из окна.
Ребенок с многочисленными травмами был госпитализирован. Следователи проводят расследование обстоятельств происшествия.
"Уважаемые родители! Как бы вы ни были заняты домашними делами, не оставляйте маленьких детей без присмотра и следите, чтобы дети не игрались у открытых окон. Только ваша внимательность способна предотвратить трагедию", - говорится в обращении полиции.
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Проще спросить у меня чей Крым?
Крым - это Украина, путин - *****, а ты - дебил.
Слава Украине!
а дети вообще не понимаю что такое высота что такое упасть покалечиться- убиться насмерть я сам до сих пор помню как я в 4-5 лет нес маме ахинею когда она меня ругала что ногу через ограждения балкона высовывать не надо упадешь (5!! этаж) и будет плохо.... на что я ей отвечал БРЕДОМ-- МОЛ НОЖКУ ПОЛАМАЮ.... пару подзатыльников пояснили лучше всего серьезно требования мамы.. на балкон только по делу даже как был сам дома уже куда возрастом старше --не вылазил без необходимости...
Старая корова сама его усадила на подоконник.
Я так замінив всі ручки у свої квартирі.