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На Крюковском вагоностроительном заводе уже начали производство 100 новых пассажирских вагонов, - Кубраков. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Крюковский вагоностроительный завод впервые за 20 лет получил государственный заказ на производство 100 пассажирских вагонов и уже приступил к их изготовлению.

Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ.

На Крюковском вагоностроительном заводе уже начали производство 100 новых пассажирских вагонов, - Кубраков 01

По данным министра, завод изготовит, в том числе, и вагоны капсульного типа, которые во всем мире начинают становиться трендом для пассажирских перевозок. Капсульные вагоны по комфорту для пассажиров значительно превосходят существующие купе и плацкарты. У Крюковского завода, таким образом, появится шанс быть в числе первых производителей вагонов данного класса.

На Крюковском вагоностроительном заводе уже начали производство 100 новых пассажирских вагонов, - Кубраков 02

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"Крюковский вагоностроительный завод - один из гигантов отрасли, который был успешно приватизирован и сохранен вопреки всем вызовам. Такое производство способно жить и развиваться только в условиях устойчивого спроса и хотя бы среднесрочного планирования. Мы взяли на себя обязательства запустить не менее чем 3-летнее планирование государственного заказа для обновления парка вагонов и локомотивов", - пишет министр.

На Крюковском вагоностроительном заводе уже начали производство 100 новых пассажирских вагонов, - Кубраков 03

Он также сообщил о планах заменить старые грузовыы вагоны Укрзализныци на новые. Речь идет о производстве тысяч новых вагонов.

"На примере правительственных решений по прямым закупкам электроэнергии УЗ и поднятых тарифов для грузовых перевозок наша команда показала, что может действовать быстро и эффективно.

Имея поддержку всех ветвей власти, Офиса Президента, международных партнеров, мы должны спасти железную дорогу от катастрофы и, наконец, обеспечить страну современной железной дорогой", - заключил Кубраков.

Напомним, ранее стало известно о назначении Александра Камышина и.о. Председателя правления АО "Укрзализныця". Александр Кубраков по этому поводу отметил важность сохранения корпоративного управления, а также обозначил главные направления, на которых сосредоточится уже постоянный состав руководства УЗ: обновление подвижного состава, прямые закупки электроэнергии, привлечение иностранных инвесторов и повышение тарифов на грузовые перевозки.
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Топ комментарии
+8
со сквозняками На Крюковском вагоностроительном заводе уже начали производство 100 новых пассажирских вагонов, - Кубраков - Цензор.НЕТ 6343
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16.08.2021 09:41
+7
Есть слова "капсула", а есть слово "капсюль". Как думаешь, имеет ли устройство для воспламенения пороха хоть какое-то отношение к вагонам?
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16.08.2021 09:55
+5
Тільки не купуйте китайські фуфлові рами, як колись.
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16.08.2021 09:40
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Тільки не купуйте китайські фуфлові рами, як колись.
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16.08.2021 09:40 Ответить
Вагоны с вентиляцией или с кондиционерами?
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16.08.2021 09:40 Ответить
со сквозняками На Крюковском вагоностроительном заводе уже начали производство 100 новых пассажирских вагонов, - Кубраков - Цензор.НЕТ 6343
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16.08.2021 09:41 Ответить
Слово "капсюльного" пишеться через "ю".
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16.08.2021 09:43 Ответить
Есть слова "капсула", а есть слово "капсюль". Как думаешь, имеет ли устройство для воспламенения пороха хоть какое-то отношение к вагонам?
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16.08.2021 09:55 Ответить
Мостовий кран ще совдепівський з незграбною кабіною.
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16.08.2021 09:45 Ответить
Хоть что то. А то половина рабочих завода в отпусках за свой счет.
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16.08.2021 09:45 Ответить
у тебя зебил шо недержание ? На Крюківському вагонобудівному заводі вже почали виробництво 100 нових пасажирських вагонів, - Кубраков - Цензор.НЕТ 6328
если хочется что то написать перейди на ветку где обсуждают высеры министра спорта и защити Гутцайта . ваш же министр . вы за это голосовали . или в неудобные темы лезть боишься ? На Крюківському вагонобудівному заводі вже почали виробництво 100 нових пасажирських вагонів, - Кубраков - Цензор.НЕТ 6459
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16.08.2021 10:18 Ответить
Те що завод отримав замовлення , ще ні про що не говорить. Гроші завод отримав під це замовлення????
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16.08.2021 10:32 Ответить
Да. 900 лямов. и 2 лярда в Госказначействе. Вопрос.. сколько уже успели ********? На Крюківському вагонобудівному заводі вже почали виробництво 100 нових пасажирських вагонів, - Кубраков - Цензор.НЕТ 8702
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16.08.2021 14:20 Ответить
я так понял суета началась после тестирования швейцарской электрички?
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16.08.2021 10:32 Ответить
Люди в самое жаркое лето вынуждены ездить в вагонах без или с неработающими кондиционерами за бешеные деньги. Все что нужно знать о реформах
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16.08.2021 11:04 Ответить
Ну вот и будут новые вагоны делать.
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16.08.2021 11:27 Ответить
Хорошо, теперь не подведите.
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16.08.2021 11:26 Ответить
а заводік ригівський
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16.08.2021 12:59 Ответить
 
 