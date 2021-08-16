Полицейский более трех лет не ходил на работу, но получал зарплату и премии, - прокуратура Киева. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Правоохранители разоблачили бывшего полицейского, который более трех лет не ходил на работу, но успешно получал зарплату и премии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры следственными ТУ ГБР, расположенными в городе Киеве, при оперативном сопровождении Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины 13.08.2021 сообщено о подозрении двум бывшим работникам столичного управления полиции по фактам присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенного в крупном размере (ч . 4 ст. 191 УК Украины).
По данным следствия, сотрудник одного из управлений ГУНП в Киеве с целью присвоения денежных средств, вступил в сговор со своим непосредственным руководителем, который выступал пособником в указанном преступлении.
Таким образом, начиная с октября 2016 по декабрь 2019 года, указанный работник полиции получал заработную плату за работу в органах полиции города Киева при этом на свое рабочее место не выходил, возложенные на него служебные обязанности не исполнял, фактически проживал в городе Львов. В свою очередь, его непосредственный руководитель различными способами скрывал от руководства ГУНП в г. Киеве факт отсутствия своего подчиненного на работе.
В результате неправомерных действий государству нанесен ущерб, который составляет около 400 000 грн.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Мероприятия по разоблачению преступления проведены при содействии руководства ГУ НП в г. Киеве.
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Известная песня о доблестных сотрудниках "органов"
Я пишу это для того, чтобы все поняли днище коррэспондентов, пишущих об "исправно получавшем зарплату" работнике. Начальника надо сажать. А работник - только свидетель. В крайнем случае соучастник.
"Подснежниками" никогда живых людей не называли. И до 1987-го года смысла играть в "мертвых душ" не было. Иначе по статье практически расстрельной можно было загреметь (растрата госсредств в особо крупных размерах). А отдельные полулегальные "бизнеса" можно было оформить исключительно только инвалидам 1-й группы. Были такие, что платили за удаление своей ноги по придуманной травме. Но это единичные исключения и уж никак не "тысячи" .
А вообще иди от компа во двор поиграйся. А то мамка заругает.