Полицейский более трех лет не ходил на работу, но получал зарплату и премии, - прокуратура Киева. ФОТО

Правоохранители разоблачили бывшего полицейского, который более трех лет не ходил на работу, но успешно получал зарплату и премии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры следственными ТУ ГБР, расположенными в городе Киеве, при оперативном сопровождении Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины 13.08.2021 сообщено о подозрении двум бывшим работникам столичного управления полиции по фактам присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенного в крупном размере (ч . 4 ст. 191 УК Украины).

По данным следствия, сотрудник одного из управлений ГУНП в Киеве с целью присвоения денежных средств, вступил в сговор со своим непосредственным руководителем, который выступал пособником в указанном преступлении.

Таким образом, начиная с октября 2016 по декабрь 2019 года, указанный работник полиции получал заработную плату за работу в органах полиции города Киева при этом на свое рабочее место не выходил, возложенные на него служебные обязанности не исполнял, фактически проживал в городе Львов. В свою очередь, его непосредственный руководитель различными способами скрывал от руководства ГУНП в г. Киеве факт отсутствия своего подчиненного на работе.



Фото: сайт прокуратуры

В результате неправомерных действий государству нанесен ущерб, который составляет около 400 000 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-глава правления "Диамантбанка" уведомлен о подозрении в растрате 20 млн грн, - прокуратура

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Мероприятия по разоблачению преступления проведены при содействии руководства ГУ НП в г. Киеве.