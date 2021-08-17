РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14442 посетителя онлайн
Новости Фото ФоторепортажЗа рубежом Агрессия России против Украины Захват власти в Афганистане
26 341 112
Афганистан (599) посольство (1045) США (23185) эвакуация (1754)

Эвакуация посольства США в Кабуле. ФОТО ДНЯ

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом

В Кабуле продолжается эвакуация иностранных граждан. Эвакуация проходит и с территории посольства США.

Кадры эвакуации посольства США в Кабуле обнародованы в сети, передает Цензор.НЕТ.

Эвакуация посольства США в Кабуле 01

Фото: Кадр с территории посольства США в Кабуле

Напомним, 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Талибы готовятся провозгласить Исламский эмират Афганистан. ВИДЕО

СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил эту информацию.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+64
Почти 20 лет пропагандисты из балалайни, жестко клеймили США за оккупацию Афганистана - хотя эта оккупация была выгодна прежде всего самой России, так как США сдерживали экспансию Талибана в южные республики СНГ. И вот наконец сегодня, мечта идиотов-скрепоносцев сбылась - теперь вместо предсказуемых американцев Россия будет граничить с боевиками запрещённого на России радикального движения «Талибан»...
Ставки повышаются ежечасно, сегодня Пуйло уже отправило в Таджикистан 5 000 российских военных и вагнеровцев для попытки сдержать талибов на границе. Но вангую, что этими полумерами дело решить не удастся и кооперативу «Озеро» придется закладывать в следующий бюджет России контрибуцию талибам размером покруче чем сегодня лапти выплачивают Чечне - иначе через пару лет талибы будут на Кавказе, на Башкирии и на Татарстане.
По любому, теперь у русни останется меньше денег, меньше ресурсов и меньше солдат - для того чтобы посылать их на Донбасс...
показать весь комментарий
16.08.2021 12:06
+37








Մιtαuskαs

РФ не будет эвакуировать сотрудников своего посольства в Кабуле. Дипмиссия продолжит работать в обычном режиме, т.к. талибы гарантировали безопасность. Сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя МИДа РФ Замира Кабулова Это всё, что нужно знать о борьбе Кремля с терроризмом




Эвакуации посольства США в Кабуле - Цензор.НЕТ 7333
показать весь комментарий
16.08.2021 12:03
+16
Буде чекати, коли труп пропливе.
показать весь комментарий
16.08.2021 12:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Евакуація посольства США в Кабулі - Цензор.НЕТ 7246
показать весь комментарий
16.08.2021 13:07 Ответить
Вот ещё свеженькое! Евакуація посольства США в Кабулі - Цензор.НЕТ 1758 Евакуація посольства США в Кабулі - Цензор.НЕТ 1149
показать весь комментарий
16.08.2021 13:07 Ответить
Евакуація посольства США в Кабулі - Цензор.НЕТ 724
показать весь комментарий
16.08.2021 13:11 Ответить
"This is the end
Beautiful friend
This is the end..."
показать весь комментарий
16.08.2021 13:29 Ответить
"Чинук" хороший вертолет
показать весь комментарий
16.08.2021 17:17 Ответить
Сайгон-2
показать весь комментарий
16.08.2021 13:13 Ответить
Дежавю ... Скільк вже разів ми бачили подібну хроніку. І кожного разу - несподівано.
показать весь комментарий
16.08.2021 13:24 Ответить
Кажуть,що американцы не будут умирать за Украину.Этот нарратив можно оспорить.Наприклад амеры умирали за Германию во второй мировой.Умирали за вьетнамцев,корейцев,иракцев,сирийцев и других горячих точках.Можно говорить,що амеры не будут умирать за Украину,но будут умирать за те ценности которые отстаивает Украина.Война идёт не за территории,а за ценности.Вот например в фильме"Уцелевший"на реальных событиях,амеры умирают за афганцев УЦЕЛЕВШИЙ (2014)https://youtu.be/6gFMXx8v3kc
Так,шо будут ли амеры умирать за Украину,вопрос спорный.Потому как линия фронта между автократией и демократией проходит в Украине.А потому,амеры легко могут афганскую базу перекинуть в Украину и бороться за демократические ценности.Як вариант Евакуація посольства США в Кабулі - Цензор.НЕТ 404
показать весь комментарий
16.08.2021 13:32 Ответить
Американці поступили розумно. Але не мудро. Якби мудро - то туди б не влізли...
показать весь комментарий
16.08.2021 14:49 Ответить
Позорище.
показать весь комментарий
16.08.2021 14:16 Ответить
Евакуація посольства США в Кабулі - Цензор.НЕТ 8259
показать весь комментарий
17.08.2021 03:53 Ответить
Eispickel совершенно прав. Головная боль переходит к России и Средней Азии. Байдену сейчас тяжело, но он мужик крепкий, переживет. ЭтоТрамп ,рыжее брехло, опустил Америку.
показать весь комментарий
22.08.2021 16:25 Ответить
Страница 2 из 2
 
 