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Эвакуация посольства США в Кабуле. ФОТО ДНЯ
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом
В Кабуле продолжается эвакуация иностранных граждан. Эвакуация проходит и с территории посольства США.
Кадры эвакуации посольства США в Кабуле обнародованы в сети, передает Цензор.НЕТ.
Фото: Кадр с территории посольства США в Кабуле
Напомним, 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.
СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил эту информацию.
Топ комментарии
+64 Eispickel
показать весь комментарий16.08.2021 12:06
+37 Прощай немытая раССея
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+16 Маск13
показать весь комментарий16.08.2021 12:32
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Beautiful friend
This is the end..."
Так,шо будут ли амеры умирать за Украину,вопрос спорный.Потому как линия фронта между автократией и демократией проходит в Украине.А потому,амеры легко могут афганскую базу перекинуть в Украину и бороться за демократические ценности.Як вариант