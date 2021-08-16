Volkswagen Passat слетел в кювет на Львовщине: госпитализированы 6 человек, в том числе 2 детей. ФОТОрепортаж

Шесть человек, среди которых двое детей, травмированы в результате ДТП на Львовщине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Львовской области, ДТП произошло 15 августа в 13:20 в селе Селец Червоноградского района.

Как предварительно установили правоохранители, водитель Volkswagen Passat, 57-летний житель Червонограда, не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП получили телесные повреждения и были доставлены в больницу все участники ДТП - водитель и пятеро пассажиров: двое детей 4 и 7 лет, две женщины в возрасте 30 и 57 лет и 27-летний мужчина.

По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.



Фото: сайт полиции