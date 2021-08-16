Чиновник киберполиции на Прикарпатье задержан на взятке в 150 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

При процессуальном руководстве Ивано-Франковской областной прокуратуры сообщено о подозрении руководителю отдела противодействия киберпреступности в области Департамента киберполиции Национальной полиции Украины в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в размере 150 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, руководитель совместно с двумя инспекторами отдела требовали и получили 150 тыс. грн от потерпевших в уголовном производстве по возвращению им полученных средств - 900 тыс грн.

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Ранее, в апреле 2021 года были разоблачены и задержаны двое его подчиненных во время получения неправомерной выгоды.



