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Чиновник киберполиции на Прикарпатье задержан на взятке в 150 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
При процессуальном руководстве Ивано-Франковской областной прокуратуры сообщено о подозрении руководителю отдела противодействия киберпреступности в области Департамента киберполиции Национальной полиции Украины в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в размере 150 тысяч гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следствия, руководитель совместно с двумя инспекторами отдела требовали и получили 150 тыс. грн от потерпевших в уголовном производстве по возвращению им полученных средств - 900 тыс грн.
Ранее, в апреле 2021 года были разоблачены и задержаны двое его подчиненных во время получения неправомерной выгоды.
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І ШО?
показать весь комментарий16.08.2021 13:22 Ответить Мне нравится 1
Странник Виртуальный d2c4d836
показать весь комментарий16.08.2021 13:54 Ответить Мне нравится 3
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