В Покрове на Днепропетровщине открыли новый детский сад, - ОГА. ФОТОрепортаж

Маленькие жители Покрова Днепропетровской области получили новый детский сад, который создали "с нуля" по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Фотографиями поделилась пресс-служба Днепропетровской областной администрации, передает Цензор.НЕТ.

Садик рассчитан на 115 детей, что позволит полностью закрыть очередь в городе. Ранее в Покрове было лишь одно дошкольное учреждение, из-за чего мест на всех не хватало.





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Светлое здание с окнами до пола имеет большой зал для спортивных и музыкальных занятий, уютные спальни и яркие игровые комнаты.

"Продумали все до деталей. Во дворе у каждой группы своя площадка. Есть отдельная спортивная локация и уголок для изучения правил дорожного движения", - рассказал председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Для активных игр на свежем воздухе положили нетравматичное покрытия, а качели расставили на расстоянии друг от друга. На территории сада есть зоны для развлечений и отдельная спортивная зона с возможностью устраивать эстафеты, футбольные и баскетбольные матчи.

Напомним, ранее координатор "Большой стройки", заместитель председателя Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявлял, что в рамках инфраструктурной программы президента Владимира Зеленского до конца 2021 г. построят и реконструируют почти 100 школ и 67 детских садов, 18 спортивных интернатов и 100 ДЮСШ.