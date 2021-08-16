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детсад (418) Днепропетровщина (2885) ОГА (2375) Большая стройка (722)

В Покрове на Днепропетровщине открыли новый детский сад, - ОГА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Маленькие жители Покрова Днепропетровской области получили новый детский сад, который создали "с нуля" по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

 Фотографиями поделилась пресс-служба Днепропетровской областной администрации, передает Цензор.НЕТ.

В Покрове на Днепропетровщине открыли новый детский сад, - ОГА 01

Садик рассчитан на 115 детей, что позволит полностью закрыть очередь в городе. Ранее в Покрове было лишь одно дошкольное учреждение, из-за чего мест на всех не хватало.

В Покрове на Днепропетровщине открыли новый детский сад, - ОГА 02
В Покрове на Днепропетровщине открыли новый детский сад, - ОГА 03

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Светлое здание с окнами до пола имеет большой зал для спортивных и музыкальных занятий, уютные спальни и яркие игровые комнаты.

"Продумали все до деталей. Во дворе у каждой группы своя площадка. Есть отдельная спортивная локация и уголок для изучения правил дорожного движения", - рассказал председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Для активных игр на свежем воздухе положили нетравматичное покрытия, а качели расставили на расстоянии друг от друга. На территории сада есть зоны для развлечений и отдельная спортивная зона с возможностью устраивать эстафеты, футбольные и баскетбольные матчи.

В Покрове на Днепропетровщине открыли новый детский сад, - ОГА 04

В Покрове на Днепропетровщине открыли новый детский сад, - ОГА 05

Напомним, ранее координатор "Большой стройки", заместитель председателя Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявлял, что в рамках инфраструктурной программы президента Владимира Зеленского до конца 2021 г. построят и реконструируют почти 100 школ и 67 детских садов, 18 спортивных интернатов и 100 ДЮСШ.
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Топ комментарии
+4
И ни одного дерева...детвора на солнцепеке..
Хотя бы по парочке на группу из обещанного миллиарда посадили..
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16.08.2021 14:14
+3
Юзик в свой дом больше вбухал краденых денег, чем на этот садик....
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16.08.2021 14:10
+3
Без бубачки ничего бы не было!
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16.08.2021 14:11
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..это точно новость??
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16.08.2021 14:00 Ответить
Юзик в свой дом больше вбухал краденых денег, чем на этот садик....
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16.08.2021 14:10 Ответить
Без бубачки ничего бы не было!
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16.08.2021 14:11 Ответить
Строить его начали еще при нормальном президенте, а это недоразумение, только плакаты вешает на то к чему не имеет отношения.
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16.08.2021 15:46 Ответить
И ни одного дерева...детвора на солнцепеке..
Хотя бы по парочке на группу из обещанного миллиарда посадили..
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16.08.2021 14:14 Ответить
А чому це проект "Великого будівництва"? В місті Покров депутатів від "слуг"-11, а від ОПЗЖ -10, та ще й від "Блока вілкула" 3 і "за майбутнє Бені" 7. Таке маленьке місто, а таке ватне. Там всього 3 депутата від "ЄС". Це називається - розпил бюджетних коштів.
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16.08.2021 14:22 Ответить
От "Великого крадівництва" там только плакат, строить садик начали еще при Порохе. Да и вообще при Порохе очень много в городе сделали, сейчас как-то затормозилось все и больше похоже на инерцию останавливающегося поезда.
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16.08.2021 15:48 Ответить
Новость 2018 года
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16.08.2021 15:56 Ответить
напоминает военную казарму и плац для маршировки
- бедным деткам тепловые солнечные удары обеспеченны..
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16.08.2021 14:25 Ответить
где деревья и кусты?
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16.08.2021 14:28 Ответить
Буде Вам мільярд дерев і мільярд кущів. То вже інша програма - велике садівництво. Порахують кожну травинку і стибздять на це гроші.
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16.08.2021 14:33 Ответить
ЗАЧЕМ? Если там жить нельзя и тем более детей заводить?
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16.08.2021 15:27 Ответить
Мега супер достижение.
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17.08.2021 00:05 Ответить
 
 