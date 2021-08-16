Декан Харьковского вуза задержан на взятке: требовал 15 тыс. долларов за поступление в аспирантуру. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
По процессуальному руководству прокуроров Офиса Генпрокурора декан факультета одного из Харьковских вузов разоблачен на получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следствия, декан требовал у гражданина 15 тыс долларов США за содействие в поступлении в аспирантуру одного из Национальных научных центров. При этом сумму неправомерной выгоды необходимо было разделить - 7 500 долларов США предоставить в кратчайшие сроки перед вступлением, а остальные - непосредственно перед защитой диссертации.
Первую часть неправомерной выгоды - 3 500 долларов США декан факультета получил 29 июля 2021. При получении 16 августа 2021 года еще 4 000 долларов США его задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины.
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потом даунбасс днепр-2...)
Яка ганьба!
Дриссєнтант..