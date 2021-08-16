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взятка (5957) вуз (903) коррупция (8388) Харьков (6515) Офис Генпрокурора (2042)

Декан Харьковского вуза задержан на взятке: требовал 15 тыс. долларов за поступление в аспирантуру. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

По процессуальному руководству прокуроров Офиса Генпрокурора декан факультета одного из Харьковских вузов разоблачен на получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, декан требовал у гражданина 15 тыс долларов США за содействие в поступлении в аспирантуру одного из Национальных научных центров. При этом сумму неправомерной выгоды необходимо было разделить - 7 500 долларов США предоставить в кратчайшие сроки перед вступлением, а остальные - непосредственно перед защитой диссертации.

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Первую часть неправомерной выгоды - 3 500 долларов США декан факультета получил 29 июля 2021. При получении 16 августа 2021 года еще 4 000 долларов США его задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины.

Декан Харьковского вуза задержан на взятке: требовал 15 тыс. долларов за поступление в аспирантуру 01
Декан Харьковского вуза задержан на взятке: требовал 15 тыс. долларов за поступление в аспирантуру 02
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Топ комментарии
+29
И пишите прямо- декан Харьковского университета внутренних дел, а не одного из ВУЗов!
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16.08.2021 14:07
+15
йому давали хабарі, щоб навчитися і потім чесно працювати у системі МВС!
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16.08.2021 14:12
+13
А вуз какой, постеснялись сказать? В этих учебных помойках с погонами всё пронизано коррупцией, от момента поступления до выпуска и последующих "науковцив", результаты все увидели в 2014-м. Поэтому систему надо менять, а не кровати переставлять
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16.08.2021 14:09
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Тю! Так это всегда было! Этот еще по- божески брал!
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16.08.2021 14:05 Ответить
И пишите прямо- декан Харьковского университета внутренних дел, а не одного из ВУЗов!
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16.08.2021 14:07 Ответить
где папаша бенедиктовой 20 лет брал со всех сторон
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16.08.2021 14:31 Ответить
поступал туда.. и слава Богу, не проехал...- наш ДГУ, право...)))
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17.08.2021 00:54 Ответить
но это давно было...- к-н облугро работал...
потом даунбасс днепр-2...)
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17.08.2021 00:56 Ответить
А вуз какой, постеснялись сказать? В этих учебных помойках с погонами всё пронизано коррупцией, от момента поступления до выпуска и последующих "науковцив", результаты все увидели в 2014-м. Поэтому систему надо менять, а не кровати переставлять
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16.08.2021 14:09 Ответить
Це квіт нації ..... наша інтелігенція.
Яка ганьба!
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16.08.2021 14:10 Ответить
Сурйозно?! Менти інтелігенція!?
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16.08.2021 14:56 Ответить
Це ж не рядові поліціянти. Правда?
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16.08.2021 14:58 Ответить
йому давали хабарі, щоб навчитися і потім чесно працювати у системі МВС!
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16.08.2021 14:12 Ответить
🤣
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16.08.2021 14:22 Ответить
декан теперь коп??
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16.08.2021 14:14 Ответить
Не,будут готовить на министра.
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16.08.2021 14:26 Ответить
У Зели такие люди на вес золота!
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16.08.2021 15:05 Ответить
ну ниче, вздохнет, выдохнет, потом компенсация за вынужденный прогул и на снова на работу с чистой совестью..., а может еще и не уволят, там почти все такие...
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16.08.2021 14:16 Ответить
Уже предвкушал приятные траты
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16.08.2021 14:16 Ответить
лапу рубануть
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16.08.2021 14:29 Ответить
Судить по законам шариата. Декана Харківського вишу затримали на хабарі: вимагав 15 тис. доларів за вступ до аспірантури - Цензор.НЕТ 356
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16.08.2021 14:16 Ответить
Краще-судом Лінца !!!)))
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16.08.2021 14:27 Ответить
Та суд шаріата не сильно-то і карає за "бакшиш"...
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16.08.2021 14:38 Ответить
Практически между строк упомянуто, что второй "транш" планировался перед защитой диссертации. Это значит, что взяточник имел влияние и на процесс защиты.
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16.08.2021 14:20 Ответить
Щось Ківа вспам'ятався....
Дриссєнтант..
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16.08.2021 14:20 Ответить
Та таких корумпованих гнид в Україні несчисленна кількість ,їх мають сотню на добу на нари пакувати і обов"язково з повним конфіскатом рухомого та нерухомого ,нажитого непосильною працею !!!))))
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16.08.2021 14:24 Ответить
Он просто винтик системы,денюшку брал и часть отправлял в Киев,иначе на должности не задержался бы и недели.
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16.08.2021 14:28 Ответить
Шпаргалка з українською абеткою на столі у декана дає уявлення про рівень знань цих "науковців"...
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16.08.2021 14:31 Ответить
Кива может и больше заплатил
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16.08.2021 14:45 Ответить
надеюсь больше
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16.08.2021 15:10 Ответить
зеля заплатил бате, персональной стипендией
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16.08.2021 16:07 Ответить
Что б ты жил ( в Харькове) на одну зарплату
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16.08.2021 15:04 Ответить
А почему кураторов выдатного науКИВця не арестовали? Там и сумма была по-более...
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16.08.2021 15:08 Ответить
продолжит теперь в ППС...пьяных обворовывать...
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16.08.2021 16:27 Ответить
Надо своим умом учиться, Илья как пример.
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16.08.2021 17:14 Ответить
 
 