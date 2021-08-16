РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13463 посетителя онлайн
Новости Фото ПроисшествияКиевские новости
14 963 23
КГГА (2931) Киев (24537) парковка (286) эвакуатор (60) злоупотребление (74)

"До 300 незаконных эвакуаций в день", - в Киеве разоблачили преступную группу из чиновников КГГА и предпринимателей. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

По процессуальному руководству Офиса генерального прокурора разоблачено устойчивое преступное объединение, в состав которого входили должностные лица исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) по факту злоупотребления служебным положением.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

В настоящее время сообщено о подозрении пяти должностным лицам КГГА и двум руководителям частных юридических лиц.

По данным следствия, один из руководителей Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, привлекая руководство управления (инспекции) по парковке и подчиненных инспекторов, ввел схему незаконного обогащения путем безосновательной эвакуации припаркованных транспортных средств с улиц столицы на штраф-площадки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В ответ на замечание о неправильной парковке киевлянин приставил к голове соседа пистолет. ВИДЕО

Автомобили владельцы могли забрать только после оплаты "штрафов", сумма которых была вдвое больше официальной.

По информации Офиса генпрокурора, к этой схеме были привлечены руководители частных служб, занимающихся эвакуацией транспортных средств в г.. Киеве.

"Ежедневно члены организованной группы должны были составлять 300 актов, на основании которых частные службы эвакуировали транспортные средства. Чтобы выполнить "дневной план", они прибегали к хитрости - возле припаркованного автомобиля устанавливали знак "Дорожные работы"", - сказано в сообщении.

Также читайте: 25-35 грн за час: в Киеве планируют ввести плату за парковку возле собственного дома

До 300 незаконных эвакуаций в день, - в Киеве разоблачили преступную группу из чиновников КГГА и предпринимателей 01
До 300 незаконных эвакуаций в день, - в Киеве разоблачили преступную группу из чиновников КГГА и предпринимателей 02
До 300 незаконных эвакуаций в день, - в Киеве разоблачили преступную группу из чиновников КГГА и предпринимателей 03
До 300 незаконных эвакуаций в день, - в Киеве разоблачили преступную группу из чиновников КГГА и предпринимателей 04
До 300 незаконных эвакуаций в день, - в Киеве разоблачили преступную группу из чиновников КГГА и предпринимателей 05
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+9
Видать кого то из слуг урода эвакуировали
показать весь комментарий
16.08.2021 15:03
+9
300 актів щоденно, то могли на кого завгодно нарватись.
показать весь комментарий
16.08.2021 15:10
+7
Оце вже злочин!!! А злиття операції по вагнерівцям... та то таке.
показать весь комментарий
16.08.2021 15:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Видать кого то из слуг урода эвакуировали
показать весь комментарий
16.08.2021 15:03 Ответить
300 актів щоденно, то могли на кого завгодно нарватись.
показать весь комментарий
16.08.2021 15:10 Ответить
друзьям все Врагам закон!
показать весь комментарий
16.08.2021 15:13 Ответить
Оце вже злочин!!! А злиття операції по вагнерівцям... та то таке.
показать весь комментарий
16.08.2021 15:14 Ответить
Одно другому не мешает.
показать весь комментарий
16.08.2021 16:02 Ответить
Та дійсно. Яка різниця.
показать весь комментарий
16.08.2021 16:03 Ответить
Суспільство вимагає від Генпрокурора розпочати справу про злиття операціє по вагнерівцям.
показать весь комментарий
16.08.2021 15:16 Ответить
Шукають привід змінити Кличка на "підкаблучного слугу". Понавибирали ***.
показать весь комментарий
16.08.2021 15:20 Ответить
та ладно))) чемні водії Києва так чемно паркуються - шоб знайти 300 порушників довелося носити знак? Бу-га-га
показать весь комментарий
16.08.2021 15:25 Ответить
Суки, с меня 2 тыс грн содрали и только после этого разрешили забрать авто.
Странно, что эти поборы не привлекли внимания органы, а сейчас ……. Наверное не делились.
показать весь комментарий
16.08.2021 15:38 Ответить
Содрали или эвакуировали машину припаркованную с нарушениями? А это уже услуги.
показать весь комментарий
16.08.2021 17:53 Ответить
об этом водители кричат уже несколько лет. в сша на пример, всем пострадавшим вернулиб деньги. но это не наш случай. разбогатеют только следаки...
показать весь комментарий
16.08.2021 15:54 Ответить
Пуля в жопу из проезжающей машины просветляет мозги.
показать весь комментарий
16.08.2021 16:06 Ответить
Эвакуаторщики, попросту беспредельщики Кличко. Законностью тут не пахнет. Средние века. Города-государства со своими законами и правилами.
30 лет очень малый срок. Первые 10 лет шли по инерции. Затем разрыв старых связей, образование новых элит. Наблюдаю анархию - мать порядка, прям, как во времена становления СССР.
показать весь комментарий
16.08.2021 16:31 Ответить
Почтение Вашему глубокому возрасту...
показать весь комментарий
16.08.2021 16:43 Ответить
А в других городах это ноу хау применяют? Правоохранителям куча работы.
показать весь комментарий
16.08.2021 17:11 Ответить
Пффф...Так еще лет 10 тому назад Ростислав Шапошников начал давить эту гидру эвакуаторщиков. Но он был один, и не смог. А здесь похоже они кому то бизнес перебивают, поэтому их типа поймали.
показать весь комментарий
16.08.2021 19:01 Ответить
Чому написи на москальській ? Це у КМДА ? Розстріляти)
показать весь комментарий
16.08.2021 19:19 Ответить
Кличко на нары. Бутусова в президенты!
показать весь комментарий
16.08.2021 21:21 Ответить
а Виталик канешна не при делах
показать весь комментарий
16.08.2021 22:47 Ответить
педалик он завжды такый...)))
показать весь комментарий
17.08.2021 01:01 Ответить
 
 