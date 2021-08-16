"До 300 незаконных эвакуаций в день", - в Киеве разоблачили преступную группу из чиновников КГГА и предпринимателей. ФОТОрепортаж

По процессуальному руководству Офиса генерального прокурора разоблачено устойчивое преступное объединение, в состав которого входили должностные лица исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) по факту злоупотребления служебным положением.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

В настоящее время сообщено о подозрении пяти должностным лицам КГГА и двум руководителям частных юридических лиц.

По данным следствия, один из руководителей Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, привлекая руководство управления (инспекции) по парковке и подчиненных инспекторов, ввел схему незаконного обогащения путем безосновательной эвакуации припаркованных транспортных средств с улиц столицы на штраф-площадки.

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Автомобили владельцы могли забрать только после оплаты "штрафов", сумма которых была вдвое больше официальной.

По информации Офиса генпрокурора, к этой схеме были привлечены руководители частных служб, занимающихся эвакуацией транспортных средств в г.. Киеве.

"Ежедневно члены организованной группы должны были составлять 300 актов, на основании которых частные службы эвакуировали транспортные средства. Чтобы выполнить "дневной план", они прибегали к хитрости - возле припаркованного автомобиля устанавливали знак "Дорожные работы"", - сказано в сообщении.

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