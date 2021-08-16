Тысячи единиц оружия и более 200 кг взрывчатки: с начала года на востоке Украины обнаружили десятки тайников, принадлежащих НВФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ продолжает системно выявлять тайники с боевыми средствами поражения участников незаконных вооруженных формирований.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, с начала года в Луганской области установлено местонахождение более 40 таких тайников. Из них изъяты тысячи единиц оружия и боеприпасов боевиков.

Среди обнаруженного - более 200 кг взрывчатки, а также гранаты и реактивный пехотный огнемет производства РФ.

По оперативным данным, обнаруженные тайники в 2014 году обустроили главари и участники диверсионных групп боевиков так называемых "Л/ДНР", которые оказали вооруженное сопротивление силам АТО.

В Лисичанске:

- сотрудники СБУ установили местонахождение скрытого арсенала средств поражения вражеских диверсантов, причастных к подрывам нескольких мостов в Луганской и Донецкой областях в 2014 году.

Из тайника, обустроенного в полости стены заброшенной защитного сооружения, изъяты:

- более 8 тыс. единиц оружия и боеприпасов,

- 9 кг тротила и пластида,

- противотанковый ракетный комплекс "Фагот",

- реактивный пехотный огнемет "РПО-А" Шмель ", производства РФ.

В центре Северодонецка тайник с боевыми гранатами участников незаконных вооруженных формирований обнаружен в подвале многоэтажки. Средства поражения находились в боевом состоянии и подвергали опасности граждан.

В Станично-Луганском районе во время следственных действий по месту жительства участника уголовного производства правоохранители, среди прочего, обнаружили:

- более 1 кг взрывчатки,

- электродетонаторы,

- боевые гранаты.

В поселке вблизи Северодонецка обнаружен тайник с реактивными противотанковыми гранатами и большим количеством патронов к стрелковому оружию.

Злоумышленники обустроили тайник в 2014 году по указанию одного из главарей незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР".

В Покровском районе Донецкой области при документировании противоправной деятельности участника незаконного вооруженного формирования так называемого "Батальона Восток" правоохранители изъяли из тайника:

- две тротиловые шашки общим весом 600 г,

- автомат АКС-74 с двумя магазинами,

- гранатометный выстрел РПГ-18

- гранатометный выстрел ВОГ 17м "хаттабка",

- две гранаты РГД-5 с запалами к ним,

- пять дымовых шашек,

- почти 3 тыс. патронов различного калибра.

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"По установленным фактам противоправной деятельности продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушений и привлечения к ответственности виновных лиц.

Мероприятия по выявлению и изъятию средств поражения проводили сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с Национальной полицией и во взаимодействии с подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.















Фото: сайт СБУ