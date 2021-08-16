Экс-чиновник Минобороны может сесть на 10 лет за закупку некачественных антиснайперских систем более чем на 8,7 млн грн, - ГБР. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему директору Департамента Министерства обороны Украины, закупившему некачественную технику более чем на 8,7 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
Как сообщается, чиновник, злоупотребляя властью, закупил так называемые антиснайперские системы. Экспертиза установила, что приборы непригодны для использования в Вооруженных Силах Украины. Они содержали демаскирующие элементы, что представляло угрозу для жизни и здоровья военнослужащих при использовании указанных приборов в боевых условиях. Приборы к тому же не отвечают потребностям закупки, из-за чего государству был нанесен ущерб более чем 8,7 млн гривен.
Бывший чиновник Министерства обороны Украины подозревается в превышении военным служебным лицом власти и служебных полномочий, то есть умышленном совершении действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенного группой лиц, в условиях особого периода, повлекших тяжкие последствия (ч. 4 ст . 426-1 УК Украины).
В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора, оперативное сопровождение - СБУ.
Пожалуйста, подождите...
Специалисты имеются или, как аваков, спрашивали старого еврея в румынии?
очередную хрень городят:
демаскирующие элементы - это линзы в биноклях что-ли ?
да, бликует, бликуе на солнце оптика....
эксперты должны быть сами снайперами, чтоб понять все тонкости и нюансы...а не тыловыми крысами или канцелярскими пацюками...
Чому ніхто не задає такого запитання?
А комплекси як стояли на обзюроєнні країни виготовлювача так і стоять. Памятаєте історію з бронежилетами і чим закінчилось? А та зараза яка "сігналізувала" встигла за допомогою Хвміїї стати громадянином України.