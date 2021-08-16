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коррупция (8388) Минобороны (8236) закупки (542) ГБР (2549)

Экс-чиновник Минобороны может сесть на 10 лет за закупку некачественных антиснайперских систем более чем на 8,7 млн грн, - ГБР. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему директору Департамента Министерства обороны Украины, закупившему некачественную технику более чем на 8,7 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщается, чиновник, злоупотребляя властью, закупил так называемые антиснайперские системы. Экспертиза установила, что приборы непригодны для использования в Вооруженных Силах Украины. Они содержали демаскирующие элементы, что представляло угрозу для жизни и здоровья военнослужащих при использовании указанных приборов в боевых условиях. Приборы к тому же не отвечают потребностям закупки, из-за чего государству был нанесен ущерб более чем 8,7 млн гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР сообщило о подозрении трем сотрудникам таможенного поста "Борисполь": из-за их халатности государство понесло убытки около 7,6 млн грн. ФОТО


Экс-чиновник Минобороны может сесть на 10 лет за закупку некачественных антиснайперских систем более чем на 8,7 млн грн, - ГБР 01

Бывший чиновник Министерства обороны Украины подозревается в превышении военным служебным лицом власти и служебных полномочий, то есть умышленном совершении действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенного группой лиц, в условиях особого периода, повлекших тяжкие последствия (ч. 4 ст . 426-1 УК Украины).

В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора, оперативное сопровождение - СБУ.
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Топ комментарии
+24
Скільки антиснайперських систем і яких саме закули Зєля з Тараном?
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16.08.2021 16:23
+20
где закупили? на базаре? или у производителя? или б/у списанное где-то?
эксперты должны быть сами снайперами, чтоб понять все тонкости и нюансы...а не тыловыми крысами или канцелярскими пацюками...
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16.08.2021 16:32
+14
Ключевае «В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.» Судя по всему опять шепито!!!
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16.08.2021 16:27
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Мені здається, що квартирного крадія легше зрозуміти, ніж оцього...
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16.08.2021 16:23 Ответить
Это называется саботаж. Ну и плюс естественно коррупция с откатами.
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16.08.2021 16:28 Ответить
Скільки антиснайперських систем і яких саме закули Зєля з Тараном?
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16.08.2021 16:23 Ответить
Эта шо за дрытьноуты гадюка и за спаленный разведувальный сейнир. Экс-чиновник Минобороны может сесть на 10 лет за закупку некачественных антиснайперских систем более чем на 8,7 млн грн, - ГБР - Цензор.НЕТ 2122 Экс-чиновник Минобороны может сесть на 10 лет за закупку некачественных антиснайперских систем более чем на 8,7 млн грн, - ГБР - Цензор.НЕТ 2122 Экс-чиновник Минобороны может сесть на 10 лет за закупку некачественных антиснайперских систем более чем на 8,7 млн грн, - ГБР - Цензор.НЕТ 2122
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16.08.2021 16:26 Ответить
Ключевае «В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.» Судя по всему опять шепито!!!
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16.08.2021 16:27 Ответить
В функции гбр это входит?
Специалисты имеются или, как аваков, спрашивали старого еврея в румынии?
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16.08.2021 16:28 Ответить
Демаскирующие элементы - это, наверное, блестящие на солнце. Пусть МО Тарана покажет, какие надо покупать (какие оно купило).
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16.08.2021 16:28 Ответить
есть такие системы с закопченными линзами оптических систем, у ЗЕльоных саботажников и руских предателей Экс-чиновник Минобороны может сесть на 10 лет за закупку некачественных антиснайперских систем более чем на 8,7 млн грн, - ГБР - Цензор.НЕТ 4340
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16.08.2021 16:33 Ответить
кто сядет за НЕЗАКУПКИ снайперских систем и какого-либо вооружения за последние 2 года ЗЕленской власти ? Экс-чиновник Минобороны может сесть на 10 лет за закупку некачественных антиснайперских систем более чем на 8,7 млн грн, - ГБР - Цензор.НЕТ 4655

очередную хрень городят:

демаскирующие элементы - это линзы в биноклях что-ли ?
да, бликует, бликуе на солнце оптика.... Экс-чиновник Минобороны может сесть на 10 лет за закупку некачественных антиснайперских систем более чем на 8,7 млн грн, - ГБР - Цензор.НЕТ 6271
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16.08.2021 16:31 Ответить
антиснайперские если хорошие идут с лазером считывающим оптику \ так обнаруживаются снайпера и наблюдатели \ ну а сам лазер можно увидеть в прибор - вот и демаскирующий элемент .
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16.08.2021 16:55 Ответить
бленда одевается что бы не бликовало
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16.08.2021 16:57 Ответить
а может и не сесть
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16.08.2021 16:32 Ответить
Тогда следует положить, как по закону о военном времени.
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16.08.2021 17:53 Ответить
где закупили? на базаре? или у производителя? или б/у списанное где-то?
эксперты должны быть сами снайперами, чтоб понять все тонкости и нюансы...а не тыловыми крысами или канцелярскими пацюками...
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16.08.2021 16:32 Ответить
... российскими шпионами ЗЕльоные "эксперды" работают Ексчиновник Міноборони може сісти на 10 років за закупівлю неякісних антиснайперських систем більш ніж на 8,7 млн ​​грн, - ДБР - Цензор.НЕТ 4301
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16.08.2021 16:35 Ответить
не исключено!
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16.08.2021 16:36 Ответить
Очередное наказание за поставки в армию. Это на фоне тотального саботажа оборонного заказа. Мутные выводы напрашиваются в очередной раз про этот КГБР.
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16.08.2021 16:44 Ответить
Зе-неучи безусловно самая бездарная власть в Украине. Лично я считаю Порошенко лучшим президентом за всю историю Украины. Но это не означает, что при Порошенко вся власть была эталоном. Коррупция и саботаж - в Украине это было всегда, хоть и в меньшей степени при Порохе. Поэтому чтобы обывателям не гадать на кофейной гуще, нужно чтобы работал Закон! Чтобы на Закон работали псы закона, рыскали и выискивали правду! Опираясь исключительно на факты и доказательства. Иначе, если нет Закона, это страна третьего мира, не более. Страна, в которой все работает в ручном режиме, и нет системы Права и Закона, это не страна...это первобытно-общинный, пещерный строй, в которым доминируют хитрожопые бездари.
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16.08.2021 16:51 Ответить
то только Порох, за свои кровные, мог в Канаде покупать антиснайперское и снайперское оружие и передавать, без крикливой помпы и пиара, в армию.
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16.08.2021 16:57 Ответить
Так проклятый Порох воровал в бюджет.А это не по правилам. Ексчиновник Міноборони може сісти на 10 років за закупівлю неякісних антиснайперських систем більш ніж на 8,7 млн ​​грн, - ДБР - Цензор.НЕТ 2903
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16.08.2021 17:31 Ответить
Порох установил сам себе правило - любить Украину, помогать Украине... правило, которое красит любого украинца.
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16.08.2021 18:01 Ответить
А стрелять вообще нельзя.Могут услышать!
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16.08.2021 17:00 Ответить
И испортить воздух. Экология и так ни в дугу.
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16.08.2021 17:56 Ответить
Думаю, зенелоху не долго осталось. И он это понимает. Недаром петухов и котов с гусями из опы под ОПОЙ поставил. Помним - помним " впереди будут женщины и дети".
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16.08.2021 17:02 Ответить
коли закупалось?
Чому ніхто не задає такого запитання?
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16.08.2021 17:18 Ответить
Истинная цель этого шапито, посадить тех, кто осмелился реально воевать против "братского народа". Естественно вслух б этом не говорят.
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16.08.2021 17:20 Ответить
Хочу увидеть такое:

Ексчиновник Міноборони може сісти на 10 років за закупівлю неякісних антиснайперських систем більш ніж на 8,7 млн ​​грн, - ДБР - Цензор.НЕТ 7258
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16.08.2021 17:20 Ответить
Вже піздно, картинку треба загратовувати.
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16.08.2021 18:00 Ответить
Расстрелять по закону военого времени с конфискацией!Я надеюсь порошенко не приложил кмэтому свои руки.Но его нужно допросить и осудить за холатность и измену родины!
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16.08.2021 17:44 Ответить
Как порошенко набирал таких диверсантов и агентов кремля ?Значит петя сам работал на кремль,сдал Донецк и Луганкс,а еще Иловайск и Дебальцево.Видно петя хорошие деньги получил от россии за вою антиукраискую деятельность!
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16.08.2021 17:47 Ответить
Скачайте собі календарик за 2014 рік. Заколот зрадників та росйських агентів з захопленням Донецької та Луганської області почався в березні а Порошенко став презилентом в червні.
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16.08.2021 17:58 Ответить
Військове озброення проходить сертифікацію. Цей дядько сам і закуповував і сертифіковував і випробування проводив? Так будь яке озброення при використанні має демаскуючі елементи - сяйво, звук, пил від пострілу. Залежить від навичок того, хто використовує. І АК 47 демаскується при стрельбі. Всіх пересаджаєте?
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16.08.2021 17:55 Ответить
Только тех, кто не "откатывает".
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16.08.2021 17:58 Ответить
Стрелочник. Там ТО пишут толпами, узгоджуют тоже толпами, в тендерах несколько контор с откатами... а нашли одного.
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16.08.2021 18:21 Ответить
оно просто конченный ублюдок...
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16.08.2021 18:25 Ответить
кремлівський курсант ще півтора року тому хизувався, що саме він вилучив всі антиснайперські комплекси еа склад, оскільки вони не придатні для стрільби. А другий клоун (міністр) видав наказ про матвідповідальність за вогонь "у відповідь", ну а гнусавий почав відводити війська із забороною стріляти. Отже, ще до того, як чуваші з ДБР порушували справу, іловайський бігунець" вже визначив їх непридатність. Тоді ж ДБР знімала кластери за рішенням якогось хмельницького районного суду. А тепер горе розслідувачі вдогонку взялися за снайперські комплекси. Зараз будуть базікати і гвинтівки Баррет найгірші в світі, троьхлінійки, які робить Маяк, набагатокращі. До речі, зараз будуть лопотати про Томос, бо скоро ненавсиний їм патріарх приїде до Києва. А цю всю зграю привели в ДБР Аваков та Венедиктова, говорять, що таким чином "посилили " і експертний інститут в Києвуі, бо експерти не хочуть виглядати страусами
А комплекси як стояли на обзюроєнні країни виготовлювача так і стоять. Памятаєте історію з бронежилетами і чим закінчилось? А та зараза яка "сігналізувала" встигла за допомогою Хвміїї стати громадянином України.
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16.08.2021 20:19 Ответить
Все частіше приходить думка що влада свідомо відбиває бажання всім охочим щось гідне постачати для ЗСУ.
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16.08.2021 23:24 Ответить
А може й не сісти...
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16.08.2021 21:37 Ответить
Сволочи вороватого главнокомандующего Свинарчука-Порошенко
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17.08.2021 16:58 Ответить
 
 