На Полтавщине ремонтируют 25 км трассы Киев - Харьков - Должанский. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
На трассе М-03 Киев — Харьков — Должанский до конца года будет обновлено 25 км на Полтавском направлении.
Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
Дорога обновляется по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".
Сейчас строительная готовность участка составляет 62%: 61,6% по основному проезду, 89,2% по искусственным сооружениям и 25,7% по устройству коммуникаций.
Работы идут на км.395+064 по км 420+050 со стороны Полтавы и почти до Валок.
"Согласно проекту, длина участка ремонта составляет 25 км. По контракту, после завершения работ участок автомобильной дороги будет иметь по две полосы движения в обе стороны и относиться к I технической категории. Кроме того, будет установлено освещение на опасных участках и приняты дополнительные меры по безопасности движения", — говорится в сообщении.
На этом участке выполняются работы по асфальтированию, обустройству основы по методу холодного ресайклинга, отсыпки земляного полотна и слоя основы.
Недавно первый заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил о планах в 2021 году обновить и построить 6500 км дорог.
Пожалуйста, подождите...
Они не знают, что на четырёхрядном движении с разделительным массивом есть остановки и пешеходные переходы...
Вот, я чётко вижу на пешеходный переход и остановку.
Не важно, сколько полос - на таких дорогах у немцев только 50.
Есть быстрые участки в городах - 70/80 км/ч, но там пешеходов совсем не может быть.
Грош-цена этому пешеходному переходу. При скорости 70 км/ч водителю надо применять экстренное торможение, чтобы пропустить пешехода.
А на данном фото пешеходный переход - на дуге. За такое надо просто руки отбивать.
і це не було ні новиною, ні цілим серіалом
ПОСТАНОВА
від 21 березня 2018 р. № 382
Київ
Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки!