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На Полтавщине ремонтируют 25 км трассы Киев - Харьков - Должанский. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

На трассе М-03 Киев — Харьков — Должанский до конца года будет обновлено 25 км на Полтавском направлении.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

На Полтавщине ремонтируют 25 км трассы Киев - Харьков - Должанский 01

Дорога обновляется по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

На Полтавщине ремонтируют 25 км трассы Киев - Харьков - Должанский 02

Сейчас строительная готовность участка составляет 62%: 61,6% по основному проезду, 89,2% по искусственным сооружениям и 25,7% по устройству коммуникаций.

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Работы идут на км.395+064 по км 420+050 со стороны Полтавы и почти до Валок.

На Полтавщине ремонтируют 25 км трассы Киев - Харьков - Должанский 03

"Согласно проекту, длина участка ремонта составляет 25 км. По контракту, после завершения работ участок автомобильной дороги будет иметь по две полосы движения в обе стороны и относиться к I технической категории. Кроме того, будет установлено освещение на опасных участках и приняты дополнительные меры по безопасности движения", — говорится в сообщении.

На этом участке выполняются работы по асфальтированию, обустройству основы по методу холодного ресайклинга, отсыпки земляного полотна и слоя основы.

На Полтавщине ремонтируют 25 км трассы Киев - Харьков - Должанский 04

Недавно первый заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил о планах в 2021 году обновить и построить 6500 км дорог.
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Топ комментарии
+9
За...бали вже зі своїм "Великим будівництвом". Це виконання багаторічної програми по дорожньому будівництву від 2018 року, коли вова ще пісюном на піаніно грав.
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16.08.2021 17:00
+4
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 21 березня 2018 р. № 382
Київ
Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки!
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16.08.2021 17:05
+3
Только немцам эти фотки не показывайте.
Они не знают, что на четырёхрядном движении с разделительным массивом есть остановки и пешеходные переходы...
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16.08.2021 16:59
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Правила форума Совет форумчан
Только немцам эти фотки не показывайте.
Они не знают, что на четырёхрядном движении с разделительным массивом есть остановки и пешеходные переходы...
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16.08.2021 16:59 Ответить
Это же дорога 1-й категории(согласно СНиПу), а у бюргеров такого нет. На Полтавщині ремонтують 25 км траси Київ - Харків - Довжанський - Цензор.НЕТ 6622
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16.08.2021 17:14 Ответить
У бюргеров очень хорошие стандарты.
Вот, я чётко вижу на пешеходный переход и остановку.
Не важно, сколько полос - на таких дорогах у немцев только 50.
Есть быстрые участки в городах - 70/80 км/ч, но там пешеходов совсем не может быть.
Грош-цена этому пешеходному переходу. При скорости 70 км/ч водителю надо применять экстренное торможение, чтобы пропустить пешехода.
А на данном фото пешеходный переход - на дуге. За такое надо просто руки отбивать.
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16.08.2021 18:54 Ответить
За...бали вже зі своїм "Великим будівництвом". Це виконання багаторічної програми по дорожньому будівництву від 2018 року, коли вова ще пісюном на піаніно грав.
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16.08.2021 17:00 Ответить
і до цього, щороку і скрізь провадились, як окремі ремонти ділянок так і будівництво нових ділянок та споруд на них...
і це не було ні новиною, ні цілим серіалом
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16.08.2021 20:14 Ответить
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 21 березня 2018 р. № 382
Київ
Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки!
показать весь комментарий
16.08.2021 17:05 Ответить
На Полтавщині ремонтують 25 км траси Київ - Харків - Довжанський - Цензор.НЕТ 4564
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16.08.2021 17:11 Ответить
А зато Вава петуха обоссанного перед свои офисом установил.Шах и мат вам,порохоботы. На Полтавщині ремонтують 25 км траси Київ - Харків - Довжанський - Цензор.НЕТ 3546
На Полтавщині ремонтують 25 км траси Київ - Харків - Довжанський - Цензор.НЕТ 6103
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16.08.2021 17:15 Ответить
Предыдущий Президент-вылитый Чичиков.
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16.08.2021 18:51 Ответить
 
 