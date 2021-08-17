Брошенная экипировка афганских солдат на улице Кабула. ФОТО

Во время наступления "Талибана" войска Афганской национальной армии (ANA), на обучение и оснащение которой США и союзники тратили огромные средства, просто отступили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

В некоторых случаях афганские военные они оставляли свое оружие и экипировку.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Талибы готовятся провозгласить Исламский эмират Афганистан. ВИДЕО

Напомним, 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.

СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил эту информацию.