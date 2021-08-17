Брошенная экипировка афганских солдат на улице Кабула. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Во время наступления "Талибана" войска Афганской национальной армии (ANA), на обучение и оснащение которой США и союзники тратили огромные средства, просто отступили.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.
В некоторых случаях афганские военные они оставляли свое оружие и экипировку.
Напомним, 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.
СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил эту информацию.
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"Таліби вимагають передати їм для шлюбу усіх незаміжніх дівчат"
Скоро талибы это условие поставят Путину! Именно для этого американцы дали свободу талибам.
Ще невідомо хто більше радів наступу талібів , мирне населення Афгану , чи армія Афгану . .
А взагалі ,таліби - варвари , і закони їх теж - варварські . Це якщо дивитись на них нашими очима , очима европейців . Але мусульмани вважають що для них вони нормальні .
А еще потому - что «трудоустроить» в мирной жизни многие тысячи «кадровых боевиков» в разрушенной почти до тла экономике не получится. Их надо будет куда-то девать… И занять «привычным делом».
«Скоро у РФ появится еще один фронт. На порядок более протяженный, тяжелый и безнадежный (с точки зрения возможности одержать на нем победу), чем все уже имеющиеся. Думаю, ждать недолго», - написал Гиркин.
а так куда деть куча людей умеющих только стрелять ?
начнут формироватся банди и будут набеги на граници
Но всерьез воевать против братьев и таких же правоверных мусульман, как и они сами - поищи дураков в другом месте.
Надеюсь, что талибы засунут расее кой-чаво пониже спины...
Для Москвы пришло время платить по счетам, она сама себя при помощи Байдена загнала в талибский капкан.
Об Афганистане. У нас в основном ретранслируются российские пропагандистские нарративы: "поражение Запада, США убегает, теперь без РФ никуда, приползут на коленях" и т.д. На самом деле - все не так, ребята, - пишет заместитель директора ЦДАКР (Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння) по международным вопросам Мыхайло Самусь.
Ни одного поражения США и Запада. Наконец Запад дает возможность показать, на что способны новые т.н. "региональные силы" - РФ и КНР. Ведь теперь им предстоит заниматься стабилизацией ситуации. "Агрессивный блок" НАТО наконец-то уходит. И для ОДКБ и ШОС появляется прекрасный шанс показать свою "эффективность".
Для Москвы эта ситуация - последствия еще 1979 года. И теперь надо будет платить по счетам. Для Украины (с прагматической точки зрения) - это позитивное развитие событий. Потому что наконец Кремлю придется отвлекаться от Украины.
В Центральной Азии могут начаться тектонические сдвиги, которые неожиданно быстро могут запустить землетрясения и в Москве (пару миллионов узбеков и таджиков), и в колониях Москвы (где преобладает мусульманское население) так называемой федерации.
Поэтому не переживаем за "поражение" Запада, но радуемся за капкан для Москвы
Россия сама себя завела в Афганский капкан
Ныне из уст министра иностранных дел РФ Лаврова прозвучало то, что хотели слышать как подельники РФ по ОДКБ, так и некоторые другие действующие лица большой политики. Так, глава МИД РФ заявил, что в случае нападения на Таджикистан со стороны Афганистана, Москва, как член ОДКБ, членом которого является и Таджикистан, применит свои войска для отражения агрессии талибов.
Иными словами, угроза со стороны талибов в Душанбе оценивается как крайне высокая. В свою очередь, Кремль подразумевает под оказанием поддержки Таджикистану в рамках ОДКБ, в случае начала боевых действий с талибами, явно не только присутствие ограниченного военного контингента на территории этого государства. Очевидно, что в такой ситуации Москва пойдет, не сразу, но в ближайшей перспективе конфронтации, еще дальше, пишет обозреватель "Информационного сопротивления" А. Коваленко.
Что самое смешное в этой ситуации, так это то, что с 2017 года именно с подачи МИД РФ началась легитимизация террористической группировки Талибан как политической силы. Именно Россия выводила ее на большую арену, через организацию на официальном уровне регулярных встреч в Москве с ее лидерами. Параллельно, через тот же Таджикистан передавалось оружие и боеприпасы группировке Талибан, а самим боевикам оплачивались нападения на американских военных, с бонусами в случае жертв с американской стороны.
И вот, казалось бы, сбывается мечта Москвы, и США, а также вся коалиция, за исключением Турции, которая продолжит контролировать аэропорт в Кабуле, уходят из Афганистана. Победа Москвы? Но победа ли это, когда над членами ОДКБ нависла реальная угроза, и Москве самое время формировать новые батальоны "интернационалистов"?
В данном контексте ситуацию можно рассматривать с трех позиций.
Вторая позиция - это и вправду неконтролируемый сейчас Москвой, даже на уровне договоренности и контактов, характер действий талибов. В таком случае, можно констатировать полный провал политики Кремля по данному региону и его стараний по приданию легитимности Талибану. А вмешательство в конфликт изначально, с первых же дней, будет носить исключительно реальный характер конфронтации, исторически складывающийся всегда не на пользу того, кто приходит в Афганистан с целью "интернациональной помощи".
И третья позиция - пожалуй, самая интересная. Прямо сейчас практически все российские "эксперты" и СМИ победоносно заявляют, что Вашингтон сдался в Афганистане и с позором уходит из этой страны. Разумеется, в рамках информационной войны и жесткой антизападной пропаганды, а также в контексте идеологического реваншизма за вывод подразделений армии СССР из Афганистана, эти нарративы звучат весьма воодушевляюще для российского ура-патриота. Но проблема в том, что не успели США вывести пока еще 100% своего контингента, как талибы стали проблемой России, о которой до того Москва не думала, но которой умело пользовалась в своих гибридных сценариях.
Теперь Россия вынуждена будет сосредоточить силы и средства в Таджикистане, а возможно и пойдет куда дальше этого, сама себя заводя в очередной афганский капкан. Так чему здесь радоваться среднестатистическому российскому ура-патриоту, если эти задачи Кремль будет решать за его счет?
Но, что самое важное, Афганистан, который находится к России куда ближе, нежели думают среднестатистические российские ура-патриоты, ставит под вопрос экспансию российских ЧВК на африканском континенте, что, в свою очередь, не только ослабит ее присутствие в Африке, но и вернет монополию старым игрокам.
Сегодняшние издевки скрывают на самом деле очень большую проблему для России, которую она сама же себе и создала, наступив на такие знакомые грабли, в попытке нанести региональное поражение США. Проблему, которая будет поглощать дополнительные ресурсы у, и без того нищающей страны. Ресурсы финансовые, технические, человеческие. США могли себе это позволить, а вот Россия - нет. То есть, может, если продлит заморозку отчислений в пенсионный фонд до 2030 года и полностью обнулит один из резервных бюджетных фондов, что является критическим для населения Московии.
Вчера, сегодня и даже завтра, российская пропаганда будет продолжать насмехаться над Западом, компенсируя свои комплексы неполноценности, возникшие в результате поражения в Афганистане в прошлом веке, фантомные боли первой чеченской войны, фиаско с захватом Украины в 2014-м и позора подшефной Армении в Нагорном Карабахе осенью 2020-го. Но, после того как талибы взорвут все университеты, спалят все библиотеки и повесят на столбах всех профессоров и учителей, России будет не до смеха.
Все те российские СМИ, "эксперты", "политологи", "журналисты" и даже "официальные лица”, которые насмехались с эвакуации иностранных граждан из столицы Афганистана, будут просить своих читателей "поскорбеть" за очередную дюжину интернационалистов, ставших "безвинными" жертвами Талибана.
Вот и возникает вопрос - кому на самом деле «Афганский капкан 2.0» ставит шах и мат?
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13856313.html
Почти 20 лет пропагандисты из балалайни жестко клеймили США за оккупацию Афганистана - хотя эта оккупация была выгодна прежде всего самой России, так как США сдерживали экспансию Талибана в южные республики СНГ. И вот наконец сегодня мечта идиотов-скрепоносцев сбылась - теперь вместо предсказуемых американцев Россия будет граничить с боевиками запрещённого на России радикального движения «Талибан»...
Ставки повышаются ежечасно, сегодня Пуйло уже отправило в Таджикистан 5000 российских военных и вагнеровцев для попытки сдержать талибов на границе. Но вангую, что этими полумерами дело решить не удастся и кооперативу «Озеро» придется закладывать в следующий бюджет России контрибуцию талибам размером покруче чем сегодня лапти выплачивают Чечне - иначе через пару лет талибы будут на Кавказе, на Башкирии и на Татарстане.
По любому, теперь у русни останется меньше денег, меньше ресурсов и меньше солдат - для того чтобы посылать их на Донбасс...
При этом США быстро эвакуировали основную массу специалистов, которые несомненно были бы уничтожены талибами.
Разведка США прекрасно знала о ситуации в Афганистане и Байден спокойно уехал отдыхать, на фоне нарастающего развала и перехода Афганистана под контроль талибов.
При этом нужно особо обратить внимание - США категорически заявили, что власть талибов никогда не будет признана США.
В чем же суть вашингтонского сценария талибанского блицкрига?
Суть проста - в непосредственной близости и соприкосновении границ потенциальных противников - Китая и России, создать огромную зону доминирования исламского фундаментализма, сферу потенциальной угрозы стабильности в этих регионах.
Вместо зоны относительной стабильности удерживаемой деньгами и кровью американцев, возникает зона политической и военной нестабильности, у границ непосредственных противников США , которую они будут пытаться стабилизировать своими деньгами и своей кровью. - это так и просится в учебник по геополитике.
Любые экономические проекты на этой территории заранее обречены на санкции США и ЕС , а значит стабильность этого хаоса будет будет единственным стабильным фактором. Вопрос Сындзян-Уйгурского автономного округа, вопрос независимости Чечни обрели новое дыхание *
слова - вода . головне вчинки.
як вчинемо - так і буде
саме ми і саме тут
Драматический эпизод «холодной войны», связанный с бегством Петрова, секретаря советского посольства в Австралии в 1954 году. На снимке оперативники из посольства волокут его босую жену Евдокию к самолету в аэропорту Сиднея. Власти Австралии успели спасти её, посадив самолёт.
Тут вмирали голі-босі, кинуті усім світом на напризволяще, але втримали орду - там в повному американському фарші на халяву - лягли без бою під шаріат.
Тепер будуть лишень кораном насолоджуватись - без шкіл, телебачення, мобільних, інтернету...
"надо просто пєрєстать стрелять..." (с) малороський гундявий ідіот.
Мухи любят дерьмо.
Мухи - правы, их же - больше???
А в голові афганського президента (який учора втік) війна точно закінчилася.
Афган і через 100 років буде такий як зараз, весь заквітчаний маком
--- а можно без мата?
--- шах, блеать