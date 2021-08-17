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Афганистан (599) Талибан (168)

Брошенная экипировка афганских солдат на улице Кабула. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Во время наступления "Талибана" войска Афганской национальной армии (ANA), на обучение и оснащение которой США и союзники тратили огромные средства, просто отступили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

В некоторых случаях афганские военные они оставляли свое оружие и экипировку.

Брошенная экипировка афганских солдат на улице Кабула 01

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Напомним, 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.

СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил эту информацию.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+27
Гиркин уверяет, что «опьяненные успехом талибы» непременно «выплюнут метастазы» на север. Просто потому, что все другие направления для них гораздо сложнее и малоперспективны.

А еще потому - что «трудоустроить» в мирной жизни многие тысячи «кадровых боевиков» в разрушенной почти до тла экономике не получится. Их надо будет куда-то девать… И занять «привычным делом».

«Скоро у РФ появится еще один фронт. На порядок более протяженный, тяжелый и безнадежный (с точки зрения возможности одержать на нем победу), чем все уже имеющиеся. Думаю, ждать недолго», - написал Гиркин.
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16.08.2021 17:34
+20
Никакого поражения США и Запада в Афгане не произошло. Все не так, как пытается показать РФ

Для Москвы пришло время платить по счетам, она сама себя при помощи Байдена загнала в талибский капкан.

Об Афганистане. У нас в основном ретранслируются российские пропагандистские нарративы: "поражение Запада, США убегает, теперь без РФ никуда, приползут на коленях" и т.д. На самом деле - все не так, ребята, - пишет заместитель директора ЦДАКР (Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння) по международным вопросам Мыхайло Самусь.

Покинуте екіпірування афганських солдатів на вулиці Кабула - Цензор.НЕТ 7488

Ни одного поражения США и Запада. Наконец Запад дает возможность показать, на что способны новые т.н. "региональные силы" - РФ и КНР. Ведь теперь им предстоит заниматься стабилизацией ситуации. "Агрессивный блок" НАТО наконец-то уходит. И для ОДКБ и ШОС появляется прекрасный шанс показать свою "эффективность".

Для Москвы эта ситуация - последствия еще 1979 года. И теперь надо будет платить по счетам. Для Украины (с прагматической точки зрения) - это позитивное развитие событий. Потому что наконец Кремлю придется отвлекаться от Украины.

В Центральной Азии могут начаться тектонические сдвиги, которые неожиданно быстро могут запустить землетрясения и в Москве (пару миллионов узбеков и таджиков), и в колониях Москвы (где преобладает мусульманское население) так называемой федерации.

Поэтому не переживаем за "поражение" Запада, но радуемся за капкан для Москвы

Россия сама себя завела в Афганский капкан


Ныне из уст министра иностранных дел РФ Лаврова прозвучало то, что хотели слышать как подельники РФ по ОДКБ, так и некоторые другие действующие лица большой политики. Так, глава МИД РФ заявил, что в случае нападения на Таджикистан со стороны Афганистана, Москва, как член ОДКБ, членом которого является и Таджикистан, применит свои войска для отражения агрессии талибов.

Иными словами, угроза со стороны талибов в Душанбе оценивается как крайне высокая. В свою очередь, Кремль подразумевает под оказанием поддержки Таджикистану в рамках ОДКБ, в случае начала боевых действий с талибами, явно не только присутствие ограниченного военного контингента на территории этого государства. Очевидно, что в такой ситуации Москва пойдет, не сразу, но в ближайшей перспективе конфронтации, еще дальше, пишет обозреватель "Информационного сопротивления" А. Коваленко.

Что самое смешное в этой ситуации, так это то, что с 2017 года именно с подачи МИД РФ началась легитимизация террористической группировки Талибан как политической силы. Именно Россия выводила ее на большую арену, через организацию на официальном уровне регулярных встреч в Москве с ее лидерами. Параллельно, через тот же Таджикистан передавалось оружие и боеприпасы группировке Талибан, а самим боевикам оплачивались нападения на американских военных, с бонусами в случае жертв с американской стороны.

И вот, казалось бы, сбывается мечта Москвы, и США, а также вся коалиция, за исключением Турции, которая продолжит контролировать аэропорт в Кабуле, уходят из Афганистана. Победа Москвы? Но победа ли это, когда над членами ОДКБ нависла реальная угроза, и Москве самое время формировать новые батальоны "интернационалистов"?

В данном контексте ситуацию можно рассматривать с трех позиций.
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16.08.2021 17:39
+18
Договор с афганцами -- это еще хуже договора с Рашей. Из личного общения с афганцами. Они свое слово могут менять несколько раз в день. Вот пусть теперь сами и разгребают свое дерьмо. И создают тьму проблем Раше с Китаем.
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16.08.2021 17:46
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Правила форума Совет форумчан
шайтаны не спешат менять тапки на берцы Брошенная экипировка афганских солдат на улице Кабула - Цензор.НЕТ 3742
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16.08.2021 17:32 Ответить
Американці залиши там дуже багато крутої техніки. Щоб не потрапила вона москалям в руки, доя прлпаганди. Бо москалі склріше за все домовились з талібами.
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16.08.2021 17:34 Ответить
какой талибам интерес с ними договариваться?
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16.08.2021 17:36 Ответить
А чому немає інтересу?
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16.08.2021 17:48 Ответить
Набираем в ютубе:
"Таліби вимагають передати їм для шлюбу усіх незаміжніх дівчат"
Скоро талибы это условие поставят Путину! Именно для этого американцы дали свободу талибам.
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16.08.2021 21:07 Ответить
Ну подивимось,що буде далі.
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16.08.2021 21:18 Ответить
Москалі можуть оплатити, може ще щось пообіцяли
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16.08.2021 17:49 Ответить
У Лаврова спроси...
Покинуте екіпірування афганських солдатів на вулиці Кабула - Цензор.НЕТ 8620
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16.08.2021 18:08 Ответить
Там не использовалось новейшее вооружение самими американцами. А афганцам выдавали только стрелковое оружие и броню, а из техники Хамви и БТРы полувековой давности.
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16.08.2021 17:44 Ответить
З талібами домовлялися США.. А точніше ще Трамп..
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16.08.2021 17:56 Ответить
і що?
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16.08.2021 20:21 Ответить
Як що? Теперь Трамп громче всех орет "позор!" Покинуте екіпірування афганських солдатів на вулиці Кабула - Цензор.НЕТ 1982 клоун кремлевский Покинуте екіпірування афганських солдатів на вулиці Кабула - Цензор.НЕТ 5025
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20.08.2021 13:30 Ответить
а шо им еще делать,если командовать некому?командиры то небось ,ну на крайняк в узбекистане уже
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16.08.2021 17:34 Ответить
Та там і взагалі , воювати було нікому . Для афганців талібан не був ворогом .

Ще невідомо хто більше радів наступу талібів , мирне населення Афгану , чи армія Афгану . Покинуте екіпірування афганських солдатів на вулиці Кабула - Цензор.НЕТ 2693 .
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16.08.2021 18:00 Ответить
ну таке, але ж для "наведення порядку" вбивають населення і тих же військових
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16.08.2021 20:22 Ответить
Ну , серед афганців , цивільних і військових , напевно ж є частка затятих противників талібану ,, схоже то їх і вбивають . Та й залякати інших , заодно теж треба . Покинуте екіпірування афганських солдатів на вулиці Кабула - Цензор.НЕТ 9836 .
А взагалі ,таліби - варвари , і закони їх теж - варварські . Це якщо дивитись на них нашими очима , очима европейців . Але мусульмани вважають що для них вони нормальні .
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16.08.2021 20:39 Ответить
Гиркин уверяет, что «опьяненные успехом талибы» непременно «выплюнут метастазы» на север. Просто потому, что все другие направления для них гораздо сложнее и малоперспективны.

А еще потому - что «трудоустроить» в мирной жизни многие тысячи «кадровых боевиков» в разрушенной почти до тла экономике не получится. Их надо будет куда-то девать… И занять «привычным делом».

«Скоро у РФ появится еще один фронт. На порядок более протяженный, тяжелый и безнадежный (с точки зрения возможности одержать на нем победу), чем все уже имеющиеся. Думаю, ждать недолго», - написал Гиркин.
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16.08.2021 17:34 Ответить
Хорошо будет если этот прогноз станет действительностью .Но я думаю,что неспроста руководство раши платило талибам за убитых американских солдат и принимало у себя их делегацию
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16.08.2021 17:41 Ответить
Договор с афганцами -- это еще хуже договора с Рашей. Из личного общения с афганцами. Они свое слово могут менять несколько раз в день. Вот пусть теперь сами и разгребают свое дерьмо. И создают тьму проблем Раше с Китаем.
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16.08.2021 17:46 Ответить
если будет кормит всех толибов то да
а так куда деть куча людей умеющих только стрелять ?
начнут формироватся банди и будут набеги на граници
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16.08.2021 17:53 Ответить
да но сегодня у ********** в 60 мин очень пересрато себя вели, уповая что их минет чаша сия... )
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16.08.2021 18:07 Ответить
В прошлый раз талибам хватила пару лет для создания голода в стране. В этот раз будет еще быстрее.
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16.08.2021 17:44 Ответить
эту русскую мразь конечно на гиляку давно пора..но тут не могу не согласиться...
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16.08.2021 17:44 Ответить
Гарик Гиркинд знает шо говорит Покинуте екіпірування афганських солдатів на вулиці Кабула - Цензор.НЕТ 6199
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20.08.2021 13:32 Ответить
Рубануть бабло с амеров? - а чего б и не рубануть?
Но всерьез воевать против братьев и таких же правоверных мусульман, как и они сами - поищи дураков в другом месте.

Надеюсь, что талибы засунут расее кой-чаво пониже спины...
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16.08.2021 17:34 Ответить
Глупые мечты.
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16.08.2021 17:38 Ответить
ага, то це вже твоя реальність.
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16.08.2021 20:32 Ответить
А так і буде. США забрало свої війська, грошову допомогу з дикунського Афганістану і зосередиться тепер на Україні. Україна США важливіша ніж Сирія та Афганістан.
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16.08.2021 20:08 Ответить
Сбросили шкуру - аки аспиды какие.
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16.08.2021 17:37 Ответить
Никакого поражения США и Запада в Афгане не произошло. Все не так, как пытается показать РФ

Для Москвы пришло время платить по счетам, она сама себя при помощи Байдена загнала в талибский капкан.

Об Афганистане. У нас в основном ретранслируются российские пропагандистские нарративы: "поражение Запада, США убегает, теперь без РФ никуда, приползут на коленях" и т.д. На самом деле - все не так, ребята, - пишет заместитель директора ЦДАКР (Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння) по международным вопросам Мыхайло Самусь.

Покинуте екіпірування афганських солдатів на вулиці Кабула - Цензор.НЕТ 7488

Ни одного поражения США и Запада. Наконец Запад дает возможность показать, на что способны новые т.н. "региональные силы" - РФ и КНР. Ведь теперь им предстоит заниматься стабилизацией ситуации. "Агрессивный блок" НАТО наконец-то уходит. И для ОДКБ и ШОС появляется прекрасный шанс показать свою "эффективность".

Для Москвы эта ситуация - последствия еще 1979 года. И теперь надо будет платить по счетам. Для Украины (с прагматической точки зрения) - это позитивное развитие событий. Потому что наконец Кремлю придется отвлекаться от Украины.

В Центральной Азии могут начаться тектонические сдвиги, которые неожиданно быстро могут запустить землетрясения и в Москве (пару миллионов узбеков и таджиков), и в колониях Москвы (где преобладает мусульманское население) так называемой федерации.

Поэтому не переживаем за "поражение" Запада, но радуемся за капкан для Москвы

Россия сама себя завела в Афганский капкан


Ныне из уст министра иностранных дел РФ Лаврова прозвучало то, что хотели слышать как подельники РФ по ОДКБ, так и некоторые другие действующие лица большой политики. Так, глава МИД РФ заявил, что в случае нападения на Таджикистан со стороны Афганистана, Москва, как член ОДКБ, членом которого является и Таджикистан, применит свои войска для отражения агрессии талибов.

Иными словами, угроза со стороны талибов в Душанбе оценивается как крайне высокая. В свою очередь, Кремль подразумевает под оказанием поддержки Таджикистану в рамках ОДКБ, в случае начала боевых действий с талибами, явно не только присутствие ограниченного военного контингента на территории этого государства. Очевидно, что в такой ситуации Москва пойдет, не сразу, но в ближайшей перспективе конфронтации, еще дальше, пишет обозреватель "Информационного сопротивления" А. Коваленко.

Что самое смешное в этой ситуации, так это то, что с 2017 года именно с подачи МИД РФ началась легитимизация террористической группировки Талибан как политической силы. Именно Россия выводила ее на большую арену, через организацию на официальном уровне регулярных встреч в Москве с ее лидерами. Параллельно, через тот же Таджикистан передавалось оружие и боеприпасы группировке Талибан, а самим боевикам оплачивались нападения на американских военных, с бонусами в случае жертв с американской стороны.

И вот, казалось бы, сбывается мечта Москвы, и США, а также вся коалиция, за исключением Турции, которая продолжит контролировать аэропорт в Кабуле, уходят из Афганистана. Победа Москвы? Но победа ли это, когда над членами ОДКБ нависла реальная угроза, и Москве самое время формировать новые батальоны "интернационалистов"?

В данном контексте ситуацию можно рассматривать с трех позиций.
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16.08.2021 17:39 Ответить
Первая - это договоренности между талибами и Москвой о создании видимости опасной ситуации для Таджикистана, что приведет Россию к необходимости задействовать свои войска, вплоть до их введения в Афганистан. По сути, это вернет Россию в Афганистан, в определенной степени на ее условиях, но "победа" от такого шага будет временной. Ведь вернувшись в этот регион и создав сопутствующую информационную волну с элементами бравады и рефлексии, РФ повторит историю СССР. Очевидно, что очень скоро российские военные уже будут восприниматься врагами и мишенями на отстрел, а из изобилующего черными дырами бюджета РФ это присутствие будет высасывать колоссальные суммы.

Вторая позиция - это и вправду неконтролируемый сейчас Москвой, даже на уровне договоренности и контактов, характер действий талибов. В таком случае, можно констатировать полный провал политики Кремля по данному региону и его стараний по приданию легитимности Талибану. А вмешательство в конфликт изначально, с первых же дней, будет носить исключительно реальный характер конфронтации, исторически складывающийся всегда не на пользу того, кто приходит в Афганистан с целью "интернациональной помощи".

И третья позиция - пожалуй, самая интересная. Прямо сейчас практически все российские "эксперты" и СМИ победоносно заявляют, что Вашингтон сдался в Афганистане и с позором уходит из этой страны. Разумеется, в рамках информационной войны и жесткой антизападной пропаганды, а также в контексте идеологического реваншизма за вывод подразделений армии СССР из Афганистана, эти нарративы звучат весьма воодушевляюще для российского ура-патриота. Но проблема в том, что не успели США вывести пока еще 100% своего контингента, как талибы стали проблемой России, о которой до того Москва не думала, но которой умело пользовалась в своих гибридных сценариях.

Теперь Россия вынуждена будет сосредоточить силы и средства в Таджикистане, а возможно и пойдет куда дальше этого, сама себя заводя в очередной афганский капкан. Так чему здесь радоваться среднестатистическому российскому ура-патриоту, если эти задачи Кремль будет решать за его счет?

Но, что самое важное, Афганистан, который находится к России куда ближе, нежели думают среднестатистические российские ура-патриоты, ставит под вопрос экспансию российских ЧВК на африканском континенте, что, в свою очередь, не только ослабит ее присутствие в Африке, но и вернет монополию старым игрокам.

Сегодняшние издевки скрывают на самом деле очень большую проблему для России, которую она сама же себе и создала, наступив на такие знакомые грабли, в попытке нанести региональное поражение США. Проблему, которая будет поглощать дополнительные ресурсы у, и без того нищающей страны. Ресурсы финансовые, технические, человеческие. США могли себе это позволить, а вот Россия - нет. То есть, может, если продлит заморозку отчислений в пенсионный фонд до 2030 года и полностью обнулит один из резервных бюджетных фондов, что является критическим для населения Московии.

Вчера, сегодня и даже завтра, российская пропаганда будет продолжать насмехаться над Западом, компенсируя свои комплексы неполноценности, возникшие в результате поражения в Афганистане в прошлом веке, фантомные боли первой чеченской войны, фиаско с захватом Украины в 2014-м и позора подшефной Армении в Нагорном Карабахе осенью 2020-го. Но, после того как талибы взорвут все университеты, спалят все библиотеки и повесят на столбах всех профессоров и учителей, России будет не до смеха.

Все те российские СМИ, "эксперты", "политологи", "журналисты" и даже "официальные лица&rdquo;, которые насмехались с эвакуации иностранных граждан из столицы Афганистана, будут просить своих читателей "поскорбеть" за очередную дюжину интернационалистов, ставших "безвинными" жертвами Талибана.

Вот и возникает вопрос - кому на самом деле «Афганский капкан 2.0» ставит шах и мат?

https://oleg-leusenko.livejournal.com/13856313.html
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16.08.2021 17:40 Ответить
из комментариев:

Почти 20 лет пропагандисты из балалайни жестко клеймили США за оккупацию Афганистана - хотя эта оккупация была выгодна прежде всего самой России, так как США сдерживали экспансию Талибана в южные республики СНГ. И вот наконец сегодня мечта идиотов-скрепоносцев сбылась - теперь вместо предсказуемых американцев Россия будет граничить с боевиками запрещённого на России радикального движения «Талибан»...
Ставки повышаются ежечасно, сегодня Пуйло уже отправило в Таджикистан 5000 российских военных и вагнеровцев для попытки сдержать талибов на границе. Но вангую, что этими полумерами дело решить не удастся и кооперативу «Озеро» придется закладывать в следующий бюджет России контрибуцию талибам размером покруче чем сегодня лапти выплачивают Чечне - иначе через пару лет талибы будут на Кавказе, на Башкирии и на Татарстане.
По любому, теперь у русни останется меньше денег, меньше ресурсов и меньше солдат - для того чтобы посылать их на Донбасс...
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16.08.2021 17:43 Ответить
Это очень вероятный сценарий для кацапоф... На днях Шойга заявил, что они срочно приступают к модернизации (или кап.ремонта) БАМа, значит они уже начали чухаться...))
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16.08.2021 21:39 Ответить
Извини, дружище, но ты сюда запостил бред сивой кобылы.
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16.08.2021 17:43 Ответить
Сколько людей -- столько и мнений.
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16.08.2021 17:45 Ответить
Только действительность - одна.
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16.08.2021 18:03 Ответить
Слишком мудро для меня.
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17.08.2021 08:54 Ответить
Поведай нам своё видение события.
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16.08.2021 17:47 Ответить
Та всё просто, США обосрались в Афганистане также как когда-то СССР.
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16.08.2021 17:53 Ответить
Та невже?! )))) Головне завдання операції ДАВНО виконано - бен Ладена ліквідовано. А тягнути когось з 14-го століття у 21-е, якщо він сам того не хоче... Нехай Китай і Рашка мають проблему. Хоча, перший, не маючи пієтету щодо прав людини, може влаштувати такий геноцид, що зламає афганцям хребет. Але існує фактор ісламської солідарності і такий метод, як нафтове ембарго. Мабуть буде цікаво.
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17.08.2021 10:00 Ответить
Не знаю за рашку, а тим більше за Китай, а от ми вже маємо проблему, тому що до нас приперлися й просять статусу біженця. В Україні вже скоро плюнеш так обов'язково в якогось чорносракого попадеш.
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17.08.2021 13:48 Ответить
у субъекта NonCFist нет своего видения событий, он просто гадит в разных темах, нарываясь на "комплименты", работа у него такая Покинуте екіпірування афганських солдатів на вулиці Кабула - Цензор.НЕТ 2664
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16.08.2021 19:13 Ответить
це видає в ньому скрєпоносця )))
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16.08.2021 19:31 Ответить
Афганскому правительству был заявлено что США потратило свыше 30 млрд. $ на вооружение афганской армии, было обучено более 300 000 военнослужащих армии Афганистана, а далее "...мы дали вам удочку, но ловить рыбу за вас не будем".
При этом США быстро эвакуировали основную массу специалистов, которые несомненно были бы уничтожены талибами.
Разведка США прекрасно знала о ситуации в Афганистане и Байден спокойно уехал отдыхать, на фоне нарастающего развала и перехода Афганистана под контроль талибов.
При этом нужно особо обратить внимание - США категорически заявили, что власть талибов никогда не будет признана США.
В чем же суть вашингтонского сценария талибанского блицкрига?
Суть проста - в непосредственной близости и соприкосновении границ потенциальных противников - Китая и России, создать огромную зону доминирования исламского фундаментализма, сферу потенциальной угрозы стабильности в этих регионах.
Вместо зоны относительной стабильности удерживаемой деньгами и кровью американцев, возникает зона политической и военной нестабильности, у границ непосредственных противников США , которую они будут пытаться стабилизировать своими деньгами и своей кровью. - это так и просится в учебник по геополитике.
Любые экономические проекты на этой территории заранее обречены на санкции США и ЕС , а значит стабильность этого хаоса будет будет единственным стабильным фактором. Вопрос Сындзян-Уйгурского автономного округа, вопрос независимости Чечни обрели новое дыхание *
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16.08.2021 17:49 Ответить
Таліби тепер можуть там влаштувати аукціон по типу хто з Китая та росії заплатить більше - на того не нападатимемо (поки що)
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16.08.2021 19:33 Ответить
Китай не дуже їх і боїться, хіба уйгурам спробують допомогти, але, то буде ведмежа послуга.
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16.08.2021 20:48 Ответить
Думаю , що в порівнянні з розлюченими китайцями , таліби виглядатимуть безпорадними демократами . І таліби це розуміють . Це проблема для інших країн цього регіону .
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16.08.2021 21:00 Ответить
что еще за "розлючені китайці"? Покинуте екіпірування афганських солдатів на вулиці Кабула - Цензор.НЕТ 2835 они могут токо мясом закидать, как это практиковал совок Покинуте екіпірування афганських солдатів на вулиці Кабула - Цензор.НЕТ 4481
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20.08.2021 13:39 Ответить
В совка був менший ресурс . Ну і технології були - гамно .
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20.08.2021 17:24 Ответить
Казка гарна, але казка...
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16.08.2021 23:27 Ответить
Тут більш розлого: https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3660233.html
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17.08.2021 11:55 Ответить
накати стакано і видай свій
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16.08.2021 20:45 Ответить
Анаконда-анаконда-анаконда... Откуда вы такие, неадекваты, берётесь?!
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16.08.2021 17:45 Ответить
щоб це було не так у нас - ми повинні зробити все щоб не було у нас так.
слова - вода . головне вчинки.
як вчинемо - так і буде
саме ми і саме тут
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16.08.2021 17:54 Ответить
распад и неуважение

Драматический эпизод «холодной войны», связанный с бегством Петрова, секретаря советского посольства в Австралии в 1954 году. На снимке оперативники из посольства волокут его босую жену Евдокию к самолету в аэропорту Сиднея. Власти Австралии успели спасти её, посадив самолёт.

Покинуте екіпірування афганських солдатів на вулиці Кабула - Цензор.НЕТ 1542
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16.08.2021 17:40 Ответить
с афгана началась смерть совка. смерть параши спрятана в том же яйце? будем посмотреть, как скоро головы посланных на помощь ихтамнетов будут валятся на месте этой экипировки. ))))
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16.08.2021 17:42 Ответить
Покинуте екіпірування афганських солдатів на вулиці Кабула - Цензор.НЕТ 8144
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16.08.2021 17:42 Ответить
Покинуте екіпірування афганських солдатів на вулиці Кабула - Цензор.НЕТ 8223
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16.08.2021 23:38 Ответить
Мда.. бегло пробежался по комментариям и *интересно девки пляшут* - все те же самые эксперты которые чуть ранее возлагали такие большие надежды на Байдена теперь возлагают такие же надежды на талибан который уж точно должен клятую рашку проучить раз у Байдена не вышло Покинуте екіпірування афганських солдатів на вулиці Кабула - Цензор.НЕТ 2138
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16.08.2021 17:45 Ответить
не мытьём, так катаньем Покинуте екіпірування афганських солдатів на вулиці Кабула - Цензор.НЕТ 596
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16.08.2021 17:46 Ответить
Верующие же! Им просто хочется верить, и плевать как всё в действительности.
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16.08.2021 18:01 Ответить
ну давай розкажи, відкрий таємницю
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16.08.2021 20:49 Ответить
Ну возлагают , і що ? Чого це тебе так бентежить .? То їхня справа .. Покинуте екіпірування афганських солдатів на вулиці Кабула - Цензор.НЕТ 5648 .
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16.08.2021 18:04 Ответить
А в нас в 2014-2016 рр. броніки люди за свої кошти купували і на собі через польський кордон переносили і кевларові шоломи з **** купляли і новою поштою слали на полігони як "мотоциклетні шоломи", купляли і гнали з Німців списані інкасаторські буси - все щоб хоч якось вберегти тих хто їх від паРаші захищав...
Тут вмирали голі-босі, кинуті усім світом на напризволяще, але втримали орду - там в повному американському фарші на халяву - лягли без бою під шаріат.

Тепер будуть лишень кораном насолоджуватись - без шкіл, телебачення, мобільних, інтернету...

"надо просто пєрєстать стрелять..." (с) малороський гундявий ідіот.
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16.08.2021 17:53 Ответить
талибов поддерживает большинство..
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16.08.2021 17:56 Ответить
так за зе! тоже было большинство.. в обоих случаях трагедия "большинства" неизбежна.
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16.08.2021 18:17 Ответить
Мух больше, чем людей.
Мухи любят дерьмо.
Мухи - правы, их же - больше???
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16.08.2021 20:01 Ответить
Сложно искать единомышленников там где их почти нет. США начали эту войну, строили непонятно что и неизвестно с кем. Войну они проиграли, естественно союзники которым перестали платить за союзничество разбежались.
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16.08.2021 18:05 Ответить
Все просто , - для афганців таліби не були загарбниками і зовнішніми ворогами ,, для українців кацапи були . І є зараз . Покинуте екіпірування афганських солдатів на вулиці Кабула - Цензор.НЕТ 9643 .
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16.08.2021 18:11 Ответить
на дупе себе штампик сделайте((
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16.08.2021 18:01 Ответить
Яка різниця? Усі однакові бородаті мусульмани - "суслики братья", тож просто припинили стріляти. Головне, тепер усе буде по пріколу.
А в голові афганського президента (який учора втік) війна точно закінчилася.
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16.08.2021 18:02 Ответить
халява, халява!!! налєтай, амеріка всьо аплачиваєт
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16.08.2021 18:03 Ответить
На мацкве еще верят в сговор с талибами....Тока для фанатиков обмануть неверных грехом не считается! И ,что важно, у них главарей переизбыток ! И решения вышестоящих легко игнорируются. Так что ,ежели мулла скажет идти через Пяндж ,попрут непременно. Шоу тока начинается! Байден просто красава!
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16.08.2021 18:13 Ответить
І знову на фото дикуни у тапках. А чому вони усі у тапках? Це ознак чого?
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16.08.2021 19:15 Ответить
а куда їм поспішати щоб передягати тапки -

Афган і через 100 років буде такий як зараз, весь заквітчаний маком Покинуте екіпірування афганських солдатів на вулиці Кабула - Цензор.НЕТ 7622
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16.08.2021 19:53 Ответить
весь заквітчаний маком .... і тапками.
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16.08.2021 20:10 Ответить
--- шах и мат, блеать
--- а можно без мата?
--- шах, блеать
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16.08.2021 21:38 Ответить
Таліби довго ржали над такими вояками Покинуте екіпірування афганських солдатів на вулиці Кабула - Цензор.НЕТ 9094
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16.08.2021 23:26 Ответить
 
 