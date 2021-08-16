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В Донецкой области мужчина угрожал подорвать себя гранатой, полицейским удалось его разоружить. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Возле одного из магазинов в селе Яковлевка Донецкой области мужчина угрожал подорвать себя гранатой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт полиции Донецкой области.

На место прибыло руководство полиции Бахмута, следственно-оперативная группа и взрывотехники. Полицейские начали переговоры с мужчиной, разоружили его и доставили в райотдел.

Саму гранату изъяли взрывотехники, ее отдали на экспертизу.

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Правоохранители определили предварительную правовую квалификацию инцидента - незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами (ст. 263 Уголовного кодекса Украины). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.

В Донецкой области мужчина угрожал подорвать себя гранатой, полицейским удалось его разоружить 01

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+4
А зачем помешали? Одним дураком стало бы меньше .
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16.08.2021 20:35
+3
А НАФІГА??!!
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16.08.2021 20:13
+2
магнітні бурі ,спека та неякісний алкоголь. І граната в руці. У Донецькій області чоловік погрожував підірвати себе гранатою, поліцейським вдалося його роззброїти - Цензор.НЕТ 3164
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16.08.2021 20:14
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А НАФІГА??!!
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16.08.2021 20:13 Ответить
Не так,а на...?
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16.08.2021 21:28 Ответить
магнітні бурі ,спека та неякісний алкоголь. І граната в руці. У Донецькій області чоловік погрожував підірвати себе гранатою, поліцейським вдалося його роззброїти - Цензор.НЕТ 3164
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16.08.2021 20:14 Ответить
у кого нет машины чтобы выдавать епанутость на дороге в Киеве, выдает еманустость на местах... )))
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16.08.2021 20:31 Ответить
А зачем помешали? Одним дураком стало бы меньше .
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16.08.2021 20:35 Ответить
похоже на кусок трубы с использованным УЗРГМ, собранным назад с помощью изоленты
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16.08.2021 20:42 Ответить
А тебе приходилось видеть использованный взрыватель гранаты?
Изолентой его саперы замотали, а кусок трубы, это ВОГ-17 без гильзы и без штатного взрывателя.
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16.08.2021 21:55 Ответить
Это называется хаттабка.
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16.08.2021 22:18 Ответить
Абсолютно не понимаю нафига спасать самоубийц... Если это никому больше не принесёт вреда - да пожалуйста.
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16.08.2021 21:15 Ответить
Это не граната, это хаттабка.
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16.08.2021 22:18 Ответить
нашли алконавта,налили,а потом" разоружили".Всем по званию и УБД.МАЛАДцццы
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17.08.2021 00:01 Ответить
где граната..???- один узгрм набллюдаю...+ мет. колба..(((
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17.08.2021 01:40 Ответить
Это хаттабка, делается с ВОГ-17 и УЗРГМ.
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17.08.2021 09:13 Ответить
Она ничем не хуже гранаты, кое в каких случаях даже лучше.
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17.08.2021 09:14 Ответить
https://war-time.ru/item/obzor-kustarnoj-granaty-khattabka
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17.08.2021 09:15 Ответить
 
 