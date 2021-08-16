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В Донецкой области мужчина угрожал подорвать себя гранатой, полицейским удалось его разоружить. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Возле одного из магазинов в селе Яковлевка Донецкой области мужчина угрожал подорвать себя гранатой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт полиции Донецкой области.
На место прибыло руководство полиции Бахмута, следственно-оперативная группа и взрывотехники. Полицейские начали переговоры с мужчиной, разоружили его и доставили в райотдел.
Саму гранату изъяли взрывотехники, ее отдали на экспертизу.
Правоохранители определили предварительную правовую квалификацию инцидента - незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами (ст. 263 Уголовного кодекса Украины). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.
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+4 Виктор Вит
показать весь комментарий16.08.2021 20:35
+3 Focus
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+2 Sav UA
показать весь комментарий16.08.2021 20:14
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Изолентой его саперы замотали, а кусок трубы, это ВОГ-17 без гильзы и без штатного взрывателя.